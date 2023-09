Le previsioni dell'oroscopo del giorno 17 settembre invitano i nati sotto il segno della Vergine a insistere sul lavoro, mentre i Pesci devono essere risoluti.

Di seguito approfondiamo tutti i dettagli con la classifica giornaliera.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Pesci: meglio non avere il piede in due scarpe in questo momento. Ci sono delle occasioni che andrebbero catturate prima che passino. Cercate di capire quali siano le vostre emozioni.

11° Ariete: ci sono dei momenti nella vita in cui bisogna fermarsi e fare il punto della situazione.

Voi siete giunti ad uno di questi punti, quindi, è il caso di non essere troppo frettolosi. Specie nel lavoro ci vuole chiarezza.

10° Leone: le previsioni dell'Oroscopo del 17 settembre denotano un inizio giornata un po' fiacco a causa della Luna opposta. Ad ogni modo, con il passare delle ore ci sarà un bel miglioramento, quindi, siate fiduciosi.

9° Acquario: non bisogna continuare ad inseguire l'ignoto, cercate piuttosto di concentrarvi solamente su quelle che sono le cose per cui vale davvero la pena lottare e andare avanti.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Scorpione: non cedete alle provocazioni e cercate di mantenere sempre integro il vostro io. L'Oroscopo del 17 settembre potrebbe mettere a dura prova i vostri nervi, ma voi dovete essere più forti.

7° Sagittario: ci sono dei cambiamenti in arrivo per quanto riguarda la sfera professionale. Cercate di essere meno rigidi. In amore i single potrebbero fare delle conoscenze interessanti, ma ci vuole cautela.

6° Toro: siate un po' più diffidenti, altrimenti c'è il rischio di incappare in qualche sgradevole delusione. I nati sotto questo segno devono imparare a tenere a freno la lingua in certe circostanze.

5° Gemelli: se siete in attesa di un grosso cambiamento forse varrebbe la pena investire un po' di più su voi stessi. Ricordate che per arrivare lontano dovete aere le spalle piuttosto larghe.

Oroscopo segni fortunati del 17 settembre

4° in classifica Cancro: in amore siete un po' indecisi, ma non temete, preso la situazione andrà verso un miglioramento.

Dal punto di vista lavorativo ci sono delle questioni da risolvere.

3° Capricorno: non perdete tempo in chiacchiere e cercate di andare dritti al punto. Nella vita è importante essere determinati. Soprattutto nel lavoro questo aspetto vi darà una grande credibilità.

2° Vergine: sarete dei lavoratori indefessi. Mercurio nel segno vi renderà molto ligi e pronti a mettervi in gioco. Dal punto di vista sentimentale, invece, è opportuno lasciarsi guidare un po' di più dall'istinto.

1° Bilancia: secondo l'oroscopo del 17 settembre i nati sotto questo segno devono essere un po' più sicuri. Il periodo è decisamente positivo, ma è necessario essere cauti.