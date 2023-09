Le previsioni dell'oroscopo del 18 settembre invitano i Capricorno a tenere gli occhi ben aperti, in quanto potrebbero esserci dei rivali. Gli Acquario, invece, sono molto determinati.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Acquario: non siete persone che amano piegarsi dinanzi le difficoltà. Di solito andate avanti a testa alta, a rischio anche di commettere degli errori importanti. Cercate di essere cauti.

11° Bilancia: la pazienza è la virtù dei forti, e voi dovete averne parecchia. Cercate di essere un po' più risoluti e non perdete troppo tempo in chiacchiere e in faccende che vi generano turbamenti.

10° Toro: vi sentite un po' confusi, pertanto, l'Oroscopo del 18 settembre vi esorta ad essere attenti. Se qualcuno dovesse forzarvi a prendere una decisione, cecate di non cedere e rispettate i vostri tempi.

9° Ariete: in amore è tempo di essere lungimiranti. Le persone single potrebbero fare delle conoscenze piuttosto interessanti. Per quanto riguarda le coppie, invece, ci vuole un po' di creatività.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Pesci: di solito non amate gli stravolgimenti e i cambiamenti eccessivamente radicali. Solitamente preferite concentrarvi su quello che avete, senza montarvi la testa di fantasie.

7° Scorpione: secondo l'oroscopo del 18 settembre, i nati sotto questo segno possono essere esigenti.

Se fino a questo momento avete mantenuto un profilo basso, adesso è tempo di mettervi in gioco.

6° Leone: nel lavoro stanno per arrivare delle risposte. Specie chi stava lavorando ad un progetto importante, potrebbe ricevere qualche interessante novità entro la fine di questa giornata.

5° Cancro: ricordate che non è mai sprecato il tempo trascorso in compagnia delle persone care o a fare cose che vi fanno bene al cuore.

Ogni tanto è necessario anche badare a se alla cura della mente e dello spirito.

Oroscopo segni fortunati del 18 settembre

4° in classifica Capricorno: meglio non essere troppo litigiosi. Questo è un ottimo momento per mettersi in gioco, ma ci sono delle persone che sembrano remarvi contro. Siate pazienti e tenete gli occhi ben aperti.

3° Vergine: non siate troppo severi con voi stessi nel caso in cui abbiate commesso qualche errore. L'oroscopo vi invita a credere di più in voi stessi e in quello che siete capaci di fare.

2° Sagittario: in amore ci vuole coraggio e determinazione. Se non vi sentite perfettamente sicuri e convinti di una scelta fatta, ricordate che siete sempre in tempo per riuscire a cambiare idea.

1° Gemelli: le previsioni dell'oroscopo del 18 settembre vi esortano ad essere intraprendenti. Soprattutto dal punto di vista professionale stanno per aprirsi delle strade molto interessanti.