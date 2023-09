Lunedì 18 settembre troviamo sul piano astrale la Luna sostare nel segno dello Scorpione, mentre Saturno e Nettuno stazioneranno nell'orbita dei Pesci. Giove e Urano proseguiranno il transito in Toro, così come il Nodo Nord resterà stabile nel domicilio dell'Ariete. Venere continuerà a occupare lo spazio zodiacale del Leone, come Marte permarrà in Bilancia. Plutone, in ultimo, risiederà in Capricorno, nel frattempo Mercurio e il Sole stazioneranno nel segno della Vergine.

Oroscopo quotidiano favorevole per Vergine e Scorpione, meno entusiasmante per Ariete e Sagittario.

Sul podio

1° posto Vergine: inarrestabili. Eventuali circostanze avverse o sgambetti altrui parranno, secondo l'oroscopo di lunedì 18 settembre, non scalfire minimamente l'entusiasmo e la propensione al sacrificio che metteranno in campo i nati Vergine con estrema fierezza.

2° posto Scorpione: appagati. Godere dei piccoli piaceri quotidiani, nel corso di questo giorno di fine estate, sembrerà un esercizio semplice da attuare per i nati Scorpione, ancor di più per le prime due decadi che si sentiranno profondamente appagati del loro presente.

3° posto Cancro: un passo in più. Saranno probabilmente i rapporti relazionali al centro dei pensieri e delle azioni di casa Cancro questo lunedì estivo, col segno Cardinale che cercherà di ricucire qualche rapporto datato facendo il primo fatidico passo verso l'altra persona.

I mezzani

4° posto Capricorno: risultati top. Qualche buon colpo messo a segno in campo lavorativo, specialmente se liberi professionisti, sarà probabile nelle ventiquattro ore in questione per i nati Capricorno, con quest'ultimi che però non dovranno abbassare la guardia d'ora in poi dinanzi alla concorrenza.

5° posto Leone: emozioni al centro.

Vulnerabilità e fragilità sembreranno essere lati del carattere più evidenti per i nati Leone questo lunedì, in quanto la sfera emozionale sarà particolarmente stimolata e lasciarla fluire senza ostacolarla sarà il prezioso consiglio delle stelle.

6° posto Gemelli: nessun consiglio. Tra mille suggerimenti ricevuti a destra e a manca nell'ultimo periodo, molti dei quali da scartare, i nati Gemelli parranno preferire questo lunedì agire completamente di testa loro e tale propensione li terrà al riparo da ulteriori destabilizzazioni.

7° posto Toro: focus comunicativo. Il modo di dialogare in coppia potrebbe essere il leitmotiv di casa Toro nella giornata che aprirà le danze settimanali, col segno Fisso che sarà chiamato ad ascoltare di più rispettando la complementarietà comunicativa di ogni dialogo.

8° posto Pesci: vittime e carnefici. Lunedì dove i nati Pesci avranno buone chance di essere attraversati da una miriade si sensazioni contrastanti e, quindi, di difficile identificazione, a causa delle quali vestiranno alternatamente il ruolo sia di vittima che di carnefice nel settore professionale.

9° posto Bilancia: rallentare. Le energie fisiche spese nella settimana appena trascorsa lasceranno il riserva il bottino di forze dei nati Bilancia questo lunedì, col segno Cardinale che gioco forza dovrà snellire il ruolino di marcia in programma.

Ultime posizioni

10° posto Ariete: col broncio. Scucire un sorriso, anche a denti stretti, ai nati Ariete in questa giornata settembrina sarà presumibilmente un'ardua impresa per chiunque, in quanto nel loro volto si dipingerà un broncio che farà da apripista a una reiterata espressione corrucciata.

11° posto Sagittario: accumuli. Occuparsi di tutti gli impegni pendenti probabilmente non andrà granché ai nati Sagittario questo lunedì, ma il rischio di tali procrastinazioni sarà di vedere accumularsi una pila di vestiti da lavare o una mole ingente di fascicoli da compilare.

12° posto Acquario: scontrosi. Giove in Toro e la Luna in Scorpione si guarderanno di sguincio tra loro e osserveranno poco benevolmente anche i nati Acquario in questa giornata di fine mese, con la probabile conseguenza di donare al segno Fisso un atteggiamento scontroso e indisponente.