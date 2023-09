Le previsioni dell'oroscopo del 25 settembre invitano i Cancro a lasciarsi trasportare dalle novità. I Vergine, invece, saranno chiamati a cogliere al volo delle occasioni. Di seguito tutti i dettagli.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Bilancia: quest'oggi vi sentite un po' confusi e non sapete proprio che pesci prendere. Forse è il caso di fermarsi un attimo da tutto quello che state facendo e riordinare un po' le idee.

11° Vergine: le previsioni dell'Oroscopo del 25 settembre vi invitano a cogliere al volo delle occasioni. Alcune persone con cui vi relazionerete potrebbero rivelarsi degli enigmi da risolvere, ma voi amate le sfide.

10° Toro: siete molto determinati e difficilmente rinunciate ad un obiettivo se prima non lo avete raggiunto. Ricordate, però, che nella vita è importante anche saper perdere e accettare le sconfitte andando avanti.

9° Acquario: siete un po' polemici in amore e questo potrebbe portare alla nascita di qualche piccolo screzio. Cercate di non essere troppo intransigenti su certe questioni.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Leone: giornata produttiva per quanto riguarda il lavoro. In amore siete un po' confusi, forse sarebbe il caso di lasciarsi guidare dal vostro istinto.

7° Sagittario: l'oroscopo del 25 settembre vi invita ad essere consapevoli delle decisioni prese. Ad ogni azione corrisponde sempre una reazione, uguale e contraria, quindi, non agite senza pensare.

6° Gemelli: ci sono dei cambiamenti in vista che riguardano la sfera sentimentale. Se non siete pienamente soddisfatti del punto in cui siete arrivati nella vostra vita, siete sempre in tempo per cambiare idea.

5° Scorpione: le stelle vi invitano ad essere un po' più diretti. Ci sono delle novità che potrebbero catturare la vostra attenzione, ma non distoglietevi dai vostri progetti per qualcosa di frivolo.

Oroscopo segni fortunati del 25 settembre

4° in classifica Cancro: maggiore sarà l'impegno che metterete in un progetto e migliore sarà la resa. Non siate troppo vincolati alle vostre idee e ai vostri pregiudizi, ma lasciatevi trasportare anche da qualcosa di ignoto.

3° Capricorno: in amore potrebbero esserci stati degli alti e bassi.

Cercate di non dare troppo peso alle cose dette nei momenti di rabbia. Il lavoro vi prospetta delle grandi soddisfazioni.

2° Ariete: ci vuole un po' di astuzia e audacia in più se volete raggiungere degli obiettivi importanti. Ricordate che la vista è sempre più bella dalle vette più alte, quindi, insistete.

1° Pesci: secondo l'oroscopo del 25 settembre, i nati sotto questo segno hanno delle ottime capacità di riuscire a realizzare un progetto importante. Non fermatevi proprio in questo momento.