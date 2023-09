L'oroscopo dal 2 al 3 settembre 2023 è pronto a svelare cosa riservano gli astri per tutti i segni zodiacali. Le previsioni astrologiche vedono un weekend pieno di opportunità per il Pesci, mentre di piccole tensioni in amore per l'Acquario.

Segni di Fuoco (Ariete, Leone, Sagittario)

Ariete (21 marzo - 19 aprile): questo weekend potrebbe portare una mancanza di cura e attenzione nella sfera delle relazioni. Il conflitto tra il Sole Vergine e Cerere vi mette alla prova. Se vi sentite bisognosi, prendetevi del tempo per coccolarvi.

Leone (23 luglio - 22 agosto): cari Leone, un fine settimana di introspezione sull'istruzione e l'apprendimento.

Nonostante il successo, potreste ancora sentire insicurezza. Cercate opportunità per espandere le vostre conoscenze.

Sagittario (23 novembre - 21 dicembre): un momento di cura verso gli altri. Siete pronti a essere amici premurosi e membri della famiglia affidabili. Non temete di non essere all'altezza. La vostra presenza conta.

Segni d'Aria (Gemelli, Bilancia, Acquario)

Gemelli (21 maggio - 21 giugno): le amicizie richiedono cura. Questo fine settimana potreste affrontare un problema con un amico. Parlate apertamente e cercate di risolvere le dinamiche di gruppo in sospeso.

Bilancia (23 settembre - 22 ottobre): con Cerere nell'area finanziaria, riflettete sui vostri mezzi e sulle vostre responsabilità finanziarie.

Non lasciatevi prendere dall'ansia, il vostro valore va oltre i soldi.

Acquario (21 gennaio - 19 febbraio): con il Sole nella vostra casa di collaborazione, la compagnia di qualità è essenziale. Tuttavia, evitate tensioni inutili con chi non condivide le vostre opinioni. Cercate i punti in comune.

Segni di Terra (Toro, Vergine, Capricorno)

Toro (21 aprile - 20 maggio): questo fine settimana è per prendervi cura di voi stessi e dei vostri cari. Non vi sentite in colpa per ciò che non potete gestire. Dedicate tempo a ciò che amate e condividete momenti speciali con chi apprezzate.

Vergine (23 agosto - 22 settembre): il lavoro duro è fondamentale, ma non lasciatevi prendere dalla preoccupazione finanziaria.

La vostra attenzione amorevole è preziosa oltre ogni misura. Appoggiate il vostro cuore.

Capricorno (22 dicembre - 20 gennaio): anche se aspirate a guidare con amore, non lasciatevi prendere dalla frustrazione se non sempre riuscite a farlo. Non sottovalutate il valore della vostra attenzione e cura amorevole.

Segni d'Acqua (Cancro, Scorpione, Pesci)

Cancro (22 giugno - 22 luglio): il successo dipende dalla capacità di superare le insicurezze. Affrontate le sfide finanziarie e professionali con fiducia, imparando dai vostri errori.

Scorpione (23 ottobre - 22 novembre): perseverate nella vostra carriera. Concentratevi su ciò che dovete migliorare e non temete di mostrare il vostro vero valore.

Pesci (20 febbraio - 20 marzo): questo weekend richiede maturità finanziaria. Gestite i vostri affari come adulti. Affrontate le insicurezze finanziarie con determinazione, siete più forti di quanto pensiate.