L'Oroscopo della fortuna del weekend 2 e 3 settembre 2023 vedrà un Toro decisamente in rimonta, energico, attivo e carico di iniziativa. I segni di fuoco in generale subiranno un calo, ma niente che possa essere così grave. L'Acquario avrà bisogno di supporto.

A seguire, le previsioni dell'oroscopo del 2 e 3 settembre per tutti i segni dello zodiaco per la fortuna.

L'oroscopo della fortuna, segno per segno: Cancro energico e fortunato

1° Toro: vi sentirete forti, attivi, fortunati. Ora più che mai il lavoro prenderà una piega davvero appagante, produttiva, anche dal punto di vista creativo.

Sul lavoro avrete una notevole perspicacia che vi darà modo di avanzare nella vostra carriera senza intoppi troppo significativi. Sarete avvolti da un carisma eccezionale.

2° Pesci: avrete tutto il tempo libero che vi serve per distendere i nervi, per favorire anche qualche hobby nuovo e anche per prepararvi a nuove sfide che potrebbero presentarsi nell'immediato. Avrete in serbo una sorpresa che potrebbe stupirvi sul piano pecuniario, e che potrebbe concedervi anche qualche strappo alla regola.

3° Cancro: la fortuna di questo fine settimana mista alle energie davvero straordinarie che vi hanno già accompagnato nel corso della settimana potrebbero favorire una predisposizione alla creatività e alla sua concretizzazione.

Secondo l'oroscopo anche la collaborazione con i colleghi si farà sempre più intensa.

4° Bilancia: soddisfazioni raggiunte. Potreste avere a che fare con una notizia finanziaria che non soltanto vi renderà felici, ma darà anche una svolta significativa alle questioni professionali. La domenica in particolare avrete in mente sia di risposare che di svagarvi, anche se propenderete per la prima opzione.

Capricorno soddisfatto

5° Capricorno: sentirete una forte soddisfazione permeare la vostra mente in questo momento. Fra qualche istante di pausa e un andamento lavorativo decisamente liscio, questo weekend del 2 e 3 settembre 2023 potrebbe essere uno dei più produttivi e al tempo stesso uno dei più tranquilli di tutto il mese corrente.

6° Scorpione: finalmente conoscerete un po' di pausa che possa non soltanto farvi riposare a dovere, ma anche farvi sentire notevolmente gratificati. Le forze mentali e fisiche saranno incentivate da una straordinaria voglia di fare moltissima attività fisica all'aria aperta, secondo l'oroscopo del fine settimana.

7° Vergine: la fortuna potrebbe calare un po', ma tutto ciò che dovrà essere fatto sul lavoro si concluderà in men che non si dica. L'ambizione conoscerà un po' di quiete, in questo momento. Però la voglia di mettervi in gioco vi spronerà a ideare qualche progetto niente male da utilizzare nelle giornate successive.

8° Leone: anche se la fortuna potrebbe essere leggermente capricciosa con voi, potrebbe portarvi ad un fine settimana tutto sommato molto produttivo sul piano professionale, tanto che non lo considererete appagante, ma ci andrete molto vicino.

Secondo l'oroscopo anche le energie saranno ben conservate.

Ariete in calo

9° Ariete: i guadagni potrebbero non essere quelli che stavate aspettando, per cui sentirete di essere alquanto delusi. Le aspettative potrebbero però sorgere sul lavoro con qualche progetto che potrebbe fare la differenza, se vi ci dedicherete in tutto e per tutto. Secondo l'oroscopo del weekend potreste sentirvi stanchi.

10° Acquario: avrete bisogno di consigli, in questo momento. Le persone che vi circondano potrebbero anche darvene parecchi, ma starò a voi ascoltarli oppure no, anche se propenderete verso un atteggiamento molto indipendente. Con le finanze subirete un leggero crollo che però potrebbe durare per poco tempo.

11° Gemelli: sottotono. avrete bisogno di una pausa dal lavoro, ma anche dalla vostra squadra che molto probabilmente in questo momento non sarà l'ideale per lavorarci assieme. Preferirete fare qualche progetto oppure affare in solitaria, in modo da non lasciarvi distrarre e non sentire la mancanza della fortuna.

12° Sagittario: purtroppo sarete alle prese con dei sacrifici abbastanza tosti. Dovrete stringere i denti ed evitare di fare spese inutili, soprattutto ora che l'ambito professionale si sta dimostrando alquanto deludente. Potreste avere paura per qualche affare che potrebbe essere controproducente per la carriera se non trattato adeguatamente.