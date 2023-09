L'oroscopo della fortuna della settimana 4-10 settembre 2023 vedrà il segno dello Scorpione e il segno dei Pesci eccezionalmente alle prime posizioni, mentre il Toro riacquisterà qualche posizione arrivando in cima. Il Sagittario e l'Ariete avranno una bella determinazione nonostante la fortuna scarseggiante.

A seguire, le previsioni dell'Oroscopo per tutti i segni dello zodiaco per la fortuna.

L'oroscopo della fortuna della settimana 4-10 settembre: Pesci fortunato

1° Scorpione: successi. sarete davvero determinati nel perseguire i vostri scopi, dunque avrete una bellissima concentrazione, l'ideale per poter concludere i progetti che avete in mente per guadagnare.

Se sarete tenaci ci saranno giornate di completo riposo e relax, dove potrete godere appieno dei frutti del vostro lavoro. Saranno inclusi anche investimenti personali e tanto shopping, anche per le persone che amate.

2° Pesci: successi, fortuna e relax. Sarete in grado di vincere molte delle sfide che si presenteranno nel corso della settimana puntando su ciò che avrete l'ambizione di ottenere. Sicuramente, ora niente e nessuno potrà fermarvi, soprattutto se avrete dei progetti che attendono solo una degna conclusione. Secondo l'oroscopo, anche nella vostra squadra di lavoro vi troveranno degli assi nella manica irrinunciabili.

3° Toro: avrete una energia molto forte che costituirà anche da magnete per chiunque voglia seguirvi nelle vostre imprese di questa settimana.

I colleghi di lavoro potrebbero vedere in voi le doti di leader che avete sempre covato, andando incontro a qualche affare decisamente fuori dall'ordinario. Secondo l'oroscopo, potreste avere delle sorprese pecuniarie davvero eccezionali.

4° Acquario: avrete tempo sia per voi stessi che per il lavoro e, concentrandovi al massimo, riuscirete ad avere quanto più tempo libero a vostra completa disposizione.

Secondo l'oroscopo, ora avrete davvero dei progetti ambiziosi che non solo riuscirete a vincere, ma anche a guadagnare tutto ciò che vi occorre per poter stare tranquilli. Anche l'armonia nella squadra potrebbe fare la differenza.

Leone concentrato

5° Leone: concentrati. Sarete molto concentrati sulle questioni professionali, ma la ragione principale risiederà nel fatto che avete voglia di staccare un po' la spina da altre questioni.

Nella seconda metà della settimana tenderete a cercare di riposarvi e di pensare molto di più a voi stessi. Nel frattempo, la squadra di lavoro riuscirà a risolvere alcuni conflitti che si sono protratti fino a questo momento, secondo l'oroscopo.

6° Bilancia: camminerete su un sentiero fatto di impegni, e anche molto importanti. Tuttavia, con la vostra solita pacata determinazione, riuscirete ad adempiere alle promesse che farete sul piano lavorativo e diventerete anche dei punti di riferimento per quelle persone che al momento si troveranno alquanto smarriti. Potreste avere qualche notizia che vi darà nuova carica energetica pronta per un progetto alquanto diverso dal solito.

7° Ariete: focalizzarvi sui vostri obiettivi uno ad uno vi aiuterà a concluderli meglio, a ridefinirli in modo sempre migliore per poi presentarli in maniera eccellente alla squadra di lavoro.

Secondo l'oroscopo, gli affari potrebbero prendere una piega piuttosto lenta, ma saranno comunque attivi. I guadagni potrebbero volare via con le spese che necessitano per la vita quotidiana. Il rapporto con i colleghi sarà in lieve miglioramento.

8° Sagittario: avrete una bella determinazione, ma in questo momento le energie lasceranno a desiderare. Purtroppo avrete dei conti in sospeso con la squadra di lavoro, e questo non vi permetterà di lavorare al meglio e anzi, di lasciarvi sopraffare dallo stress. Con l'ambito finanziario avrete delle novità non del tutto positive, ma sarà molto utile incentivare qualche affare che è rimasto in sospeso per tanto tempo a questa parte.

Gemelli al rallentatore

9° Gemelli: vi sembrerà di rallentare un po' con gli affari e con il lavoro in generale, ma questa potrebbe essere una occasione per dedicarvi un po' di più a voi e a ciò che vorreste fare. Sicuramente avrete a che fare con dei sacrifici da fare che non sempre riuscirete a prendere a cuor leggero. Le previsioni dell'oroscopo della settimana 4-10 settembre 2023 prevedono anche del riposo molto appagante dal punto di vista mentale.

10° Cancro: continuare a credere nelle proprie ambizioni sarà la chiave per non mollare alcuni progetti che in un prossimo futuro potrebbero davvero fare la differenza sul piano economico. Cercate di non essere troppo impazienti e i risultati arriveranno.

Le energie, purtroppo, potrebbero essere in calo, ma recuperarle con un po' di riposo sarà molto più semplice del previsto. Sarete delusi da qualche affare da parte della vostra squadra di lavoro.

11° Vergine: sfide importanti. Ci saranno delle sfide decisamente importanti sul piano finanziario e su quello lavorativo. Per alcuni questo periodo potrebbe essere deleterio anche per la carriera. Però saprete come prendere la situazione di petto e affrontarla al meglio. Purtroppo, la sintonia sul posto di lavoro non sarà di casa, per cui lavorare da soli e con una relativa tranquillità potrebbe aiutare davvero molto. Siate consapevoli di dovere molto a voi stessi.

12° Capricorno: avrete troppe sfide da affrontare e potreste sentirvi nervosi a lungo andare. Con la squadra ci potrebbero essere dissapori che difficilmente troveranno un punto di approdo proprio in questa settimana, data la fortuna alquanto traballante di questo periodo.