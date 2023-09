L'oroscopo settimanale dal 25 settembre al 1° ottobre 2023 è pronto a dare una valenza, positiva o negativa che sia, ai prossimi sette giorni. Ad essere valutato il periodo a cavallo tra la fine di settembre e il primo giorno di ottobre.

In questo caso a sorridere, secondo quanto messo in evidenza dalle previsioni zodiacali della settimana, potranno senz'altro essere i nati dell'Ariete, simbolo astrale alla testa della classifica con un ottimo 'voto 10'. Vi sono delle belle novità in arrivo anche per l'Acquario, come pure la presenza di quattro 'super-giornate' a disposizione di coloro del Toro nonché dei Pesci.

Bene, a questo punto prima di iniziare a scoprire l'Oroscopo della settimana dal 25 settembre al 1° ottobre con annessa classifica a stelline settimanale e voti in pagella, segno per segno, ci preme dare un accenno sui prossimi transiti lunari.

Oroscopo, transiti lunari: quattro i segni favoriti dalla Luna

Per quanto riguarda i prossimi transiti della Luna nei sette giorni a venire, è fondamentale prestare grande attenzione ai quattro movimenti lunari che coinvolgeranno altrettanti segni zodiacali. Questo prossimo lunedì 25 settembre, alle ore 1:29, la Luna in Acquario darà il via al suo tour settimanale entrando in un segno appartenente all'elemento Aria. Questo transito potrebbe portare un'atmosfera di apertura mentale, incoraggiando la ricerca di soluzioni innovative e promuovendo l'interazione sociale.

Il secondo significativo cambio di settore si verificherà mercoledì 27 settembre alle ore 2:18, con la Luna in Pesci. Il periodo sarà spesso caratterizzato da un aumento della sensibilità emotiva, dell'intuizione e della creatività. Alcune persone potranno sentirsi più attratte dagli aspetti spirituali della vita e potrebbero sperimentare una maggiore empatia verso gli altri.

Il terzo transito lunare di riferimento nella settimana in analisi sarà quello di venerdì 29 settembre, alle ore 2:17, quando osserveremo la presenza della Luna in Ariete. Questo transito è quasi sempre associato a un incremento di buona energia e nuova determinazione. Le persone saranno più inclini ad agire in modo proattivo, affrontando nuove sfide con coraggio e intraprendenza.

La settimana infine si concluderà con l'ingresso della Luna in Toro, previsto per questa domenica 1° ottobre. Tale passaggio astrologico potrebbe riportare una maggiore stabilità e una nuova focalizzazione su alcuni aspetti pratici della vita. Le questioni finanziarie e materiali potrebbero diventare una priorità: tante le persone alla ricerca di nuovi comfort e sicurezze economiche.

Astrologia e stelle della settimana: l'oroscopo da Ariete a Vergine

♈ Ariete: voto 10. Settimana straordinaria per il vostro segno. Il momento clou arriverà venerdì 29 settembre, quando la Luna entrerà nel vostro segno, portando con sé una potente carica di energia e fortuna, soprattutto in amore. Sarà un giorno eccezionale per le questioni del cuore, con una maggiore connessione emotiva e romanticismo nell'aria.

Ma le buone notizie non finiscono qui. Nel corso di questa settimana, avrete una serie di giorni stellari. Mercoledì 27, sabato 30 e domenica 1° ottobre saranno particolarmente favorevoli a tanti di voi. Questi giorni porteranno un flusso di energia positiva e una maggiore chiarezza nella vostra mente. Sarà il momento perfetto per mettere in atto i vostri piani e perseguire i vostri obiettivi con grande successo. Anche lunedì 25, martedì 26 e giovedì 28 saranno sotto una buona stella, offrendo opportunità per comunicare con chiarezza o per risolvere questioni pendenti.

La classifica settimanale interessante il segno dell'Ariete:

Top del giorno venerdì 29 settembre - Luna in Ariete;

venerdì 29 settembre - Luna in Ariete; ★★★★★ mercoledì 27, sabato 30 e domenica 1° ottobre;

★★★★ lunedì 25, martedì 26 e giovedì 28.

♉ Toro: voto 8.

Questa settimana porta opportunità interessanti per il Toro. La giornata migliore in assoluto sarà domenica 1° ottobre, quando la Luna entrerà nel vostro segno, portando un'ondata di energia favorevole. Sarà un ottimo giorno per concentrarvi su voi stessi e perseguire i vostri obiettivi personali. Giovedì 28, venerdì 29 e sabato 30 saranno giorni altrettanto positivi. Questi giorni regaleranno una spinta extra di voglia di fare e creatività. Sarà il momento ideale per dedicarsi ai progetti che appassionano o per mettere in mostra le vostre abilità. Anche mercoledì 27 settembre sarà un giorno da tenere d'occhio: se avete questioni finanziarie da risolvere o decisioni importanti da prendere, questo giorno potrebbe offrire chiarezza e intuizioni preziose.

Mentre martedì 26 settembre e lunedì 25 settembre potrebbero non essere altrettanto dinamici come gli altri giorni, rappresenteranno comunque un buon momento per lavorare sulla vostra stabilità e pianificare per il futuro.

La classifica della settimana riguardante il segno del Toro:

Top del giorno domenica 1° ottobre - Luna in Toro;

domenica 1° ottobre - Luna in Toro; ★★★★★ giovedì 28, venerdì 29 e sabato 30;

★★★★ mercoledì 27 settembre;

★★★ martedì 26 settembre;

★★ lunedì 25 settembre.

♊ Gemelli: voto 6. I prossimi sette giorni in linea di massima saranno abbastanza superabili, se presi con fermezza e convinzione di se stessi. Alcuni del segno potrebbero dover fronteggiare alcune situazioni impegnative oppure affrontare un periodo piuttosto negativo.

Lunedì 25 e domenica 1° ottobre si preannunciano come i giorni migliori, offrendo opportunità per dare una svolta alle relazioni personali e comunicare apertamente con gli altri. Tuttavia, martedì 26, venerdì 29 e sabato 30 potrebbero presentare piccole incombenze che richiederanno un maggiore impegno da parte vostra. Giovedì 28 settembre richiederà attenzione extra nella gestione delle questioni quotidiane: cercate di mantenere la calma e la pazienza. Mercoledì 27 settembre, in particolare, sarà un giorno assai critico da affrontare: con cautela, poiché le influenze astrali potrebbero portare tensioni in amore e sul lavoro.

La classifica settimanale interessante il segno dei Gemelli:

★★★★★ lunedì 25 e domenica 1° ottobre;

★★★★ martedì 26, venerdì 29 e sabato 30;

★★★ giovedì 28 settembre;

★★ mercoledì 27 settembre.

♋ Cancro: voto 5.

La settimana potrebbe risultare piuttosto complessa per i nati sotto il segno del Cancro. Anche se ci saranno alcuni momenti favorevoli, dovrete affrontare alcune sfide significative. Martedì 26 settembre si presenta come il giorno migliore della settimana, offrendovi l'opportunità di migliorare le relazioni e di comunicare con empatia. Tuttavia, lunedì 25, mercoledì 27 e giovedì 28 richiederanno una maggiore attenzione, poiché potrebbero emergere tensioni o conflitti in ambito lavorativo o personale. Venerdì 29 e domenica 1° ottobre saranno giorni in cui dovreste fare attenzione e cercare di evitare situazioni potenzialmente stressanti. Sabato 30 settembre potrebbe comportare problematiche legate a questioni finanziarie oppure inerenti responsabilità familiari.

In generale, questa settimana potrebbe richiedere un maggiore sforzo da parte vostra: mantenete la calma!

La classifica della settimana riguardante il segno del Cancro:

★★★★★ martedì 26 settembre;

★★★★ lunedì 25, mercoledì 27 e giovedì 28;

★★★ venerdì 29 e domenica 1° ottobre;

★★ sabato 30 settembre.

♌ Leone: voto 6. La settimana a cavallo tra la fine di settembre e l'inizio di ottobre potrebbe presentare alcune particolarità abbastanza importanti per i nati sotto nel segno, ma anche discrete opportunità, alcune assai interessanti. Martedì 26 settembre e sabato 30 settembre si prospettano come i giorni migliori della settimana. Questi saranno momenti in cui potrete brillare e ottenere successi, sia nella sfera personale che in quella professionale.

Approfittate di queste occasioni per mettere in mostra le vostre abilità e raggiungere i vostri obiettivi. Lunedì 25, venerdì 29 e domenica 1° ottobre saranno giorni in cui potreste affrontare situazioni impegnative: con spirito combattivo sarete in grado di superarle. Siate attenti alle questioni finanziarie e non prendete decisioni affrettate in questo settore. Mercoledì 27 settembre e giovedì 28 settembre potrebbero essere giorni in cui dovreste fare attenzione a possibili tensioni nelle relazioni interpersonali. Mantenete la mente serena, cercando di risolvere ogni conflitto in modo diplomatico.

La classifica settimanale interessante il segno del Leone:

★★★★★ martedì 26 e sabato 30;

★★★★ lunedì 25, venerdì 29 e domenica 1° ottobre;

★★★ mercoledì 27 settembre;

★★ giovedì 28 settembre.

♍ Vergine: voto 6.

Si prospetta un di alti e bassi per i nativi della Vergine. Lunedì 25 e mercoledì 27 saranno le uniche due giornate in cui potrete brillare alla grande. Le stelle vi favoriscono in questi due giorni, portando successo sia nella sfera professionale che personale. Sfruttate al massimo queste opportunità per perseguire i vostri obiettivi. Martedì 26, giovedì 28 e domenica 1° ottobre saranno altrettanto positivi. Sarà un momento favorevole per le relazioni interpersonali, con buone occasioni per stringere nuove amicizie o rafforzare quelle esistenti. Sabato 30 settembre invece, potrebbe portare alcune questioni da risolvere, specialmente in ambito finanziario. Assicuratevi di gestire con saggezza il vostro budget in questo periodo.

Venerdì 29 settembre potrebbe richiedere maggiore attenzione alle dinamiche relazionali. Evitate incomprensioni e cercate di comunicare chiaramente con gli altri.

La classifica della settimana riguardante il segno della Vergine:

★★★★★ lunedì 25 e mercoledì 27;

★★★★ martedì 26, giovedì 28 e domenica 1° ottobre;

★★★ sabato 30 settembre;

★★ venerdì 29 settembre.

Oroscopo e stelline settimanali: previsioni astrali da Bilancia a Pesci

♎ Bilancia: voto 7. Opportunità interessanti martedì 26 settembre, il giorno migliore della settimana. Le stelle vi sorridono, portando con sé fortuna in molte aree della vostra vita. È il momento ideale per perseguire obiettivi personali e professionali. Lunedì 25 e giovedì 28 sono anch'essi giorni promettenti. Potrete godere di una maggiore chiarezza mentale e comunicativa, il che vi aiuterà a risolvere questioni in sospeso e a rafforzare diverse relazioni. Mercoledì 27 e venerdì 29 richiederanno un maggiore impegno da parte vostra. Potrebbero sorgere sfide in queste giornate, specialmente sul fronte del lavoro o sul lato economico. Tuttavia, saprete come fare per superarle con successo. Sabato 30 settembre invece, un giorno in cui dovreste prestare particolare attenzione agli imprevisti. Evitate spese eccessive e pianificate con attenzione il vostro budget. Domenica 1° ottobre valutato negativamente con 2 stelle, il che significa che sarà una giornata da affrontare con molta attenzione. Meglio evitare decisioni affrettate: rilassatevi, in attesa della prossima settimana.

La classifica settimanale attribuita al segno della Bilancia:

Top del giorno martedì 26 settembre;

martedì 26 settembre; ★★★★★ lunedì 25, giovedì 28;

★★★★ mercoledì 27, venerdì 29;

★★★ sabato 30 settembre;

★★ domenica 1° ottobre 2023.

♏ Scorpione: voto 7. La settimana si preannuncia a fasi alterne per voi nativi. Giovedì 28 settembre rappresenta il punto culminante, il migliore dell'intero periodo. Le stelle vi saranno favorevoli, portando opportunità eccitanti e successo nelle vostre imprese. È un momento ideale per affrontare aspetti importanti di vita o per prendere decisioni definitive. Venerdì 29 e sabato 30 saranno giorni molto positivi, con un'energia che vi permetterà di realizzare quasi tutti i vostri obiettivi. Sarete carichi di passione e determinazione, il che vi aiuterà a superare piccoli e grossi ostacoli, oppure ad ottenere risultati insperati. Mercoledì 27 e domenica 1° ottobre intanto, mostrano una valutazione mediamente positiva, ma potrebbero presentare alcune questioni da porre in sicurezza. Sarà importante mantenere un atteggiamento positivo e affrontare con fiducia incertezze e difficoltà. Lunedì 25 settembre richiederà un maggiore sforzo da parte vostra. Potrebbero sorgere tensioni che dovrete superare con pazienza. Martedì 26 settembre sarà il giorno che richiederà maggiore attenzione. Con una valutazione di due stelle, sarà una giornata in cui dovreste evitare decisioni importanti: mantenete la guardia alta!

La classifica della settimana pronosticata al segno dello Scorpione:

Top del giorno giovedì 28 settembre;

giovedì 28 settembre; ★★★★★ venerdì 29, sabato 30;

★★★★ mercoledì 27, domenica 1° ottobre;

★★★ lunedì 25 settembre;

★★ martedì 26 settembre 2023.

♐ Sagittario: voto 7. Questa settimana si prospetta interessante, seppur con i soliti alti e bassi. Sabato 30 settembre rappresenta il punto culminante della settimana. Sarà una giornata in cui potrete brillare e ottenere successi. Le opportunità saranno abbondanti, quindi sfruttatele al meglio. Venerdì 29 e domenica 1° ottobre si posizionano anch'essi discretamente bene con quattro stelle. Saranno giornate in cui potrete godere di buone energie e realizzare piccoli progressi. In particolare, potreste ricevere supporto dagli altri e approfittare delle opportunità che si presentano. Lunedì 25 e giovedì 28 saranno abbastanza positivi. Questi giorni possono portare una certa stabilità. Prendete decisioni oculate e lavorate con impegno per ottenere risultati positivi. Martedì 26 settembre richiederà un maggiore sforzo da parte vostra, valutato sottotono. Potrebbero sorgere ostacoli che dovrete affrontare con determinazione. Mercoledì 27 settembre, rappresenta la giornata più delicata dell'intera settimana: mantenete un atteggiamento cauto e cercate di evitare decisioni secche.

La classifica settimanale attribuita al segno del Sagittario:

Top del giorno sabato 30 settembre;

sabato 30 settembre; ★★★★★ venerdì 29, domenica 1° ottobre;

★★★★ lunedì 25, giovedì 28;

★★★ martedì 26 settembre;

★★ mercoledì 27 settembre 2023.

♑ Capricorno: voto 6. Questa ultima settimana di settembre presenta una serie di giornate "si" come anche altre valutate con il "no". Ci saranno da risolvere situazioni, problemi da affrontare e decisioni da prendere: ce la farete! Lunedì 25 e domenica 1° ottobre entrambi positivi, con cinque ottime stelline. Questi giorni possono portare successi e realizzazioni insperate. Sfruttate al meglio queste occasioni per avanzare nei vostri obiettivi. Martedì 26, venerdì 29 e sabato 30 sono giornate anch'esse promettenti, con quattro stelle. Saranno periodi in cui potrete godere di buone energie e opportunità di crescita. Approfittate di queste circostanze favorevoli. Mercoledì 27 settembre ha una valutazione di tre stelle, rappresentando una giornata di stallo con potenziale limitato. Mantenete l'attenzione sulle responsabilità. Giovedì 28 settembre sarà la giornata più delicata in assoluto: potrebbero emergere ostacoli o imprevisti. Mantenete la calma e affrontate le situazioni con determinazione.

La classifica della settimana attribuita al segno del Capricorno:

★★★★★ lunedì 25, domenica 1° ottobre;

★★★★ martedì 26, venerdì 29, sabato 30;

★★★ mercoledì 27 settembre;

★★ giovedì 28 settembre.

♒ Acquario: voto 9. All'orizzonte aleggia un periodo eccezionale per voi nativi. Numerose le opportunità con positività in vari aspetti della vita. Lunedì 25 settembre, la Luna nel vostro segno inaugurerà la settimana con una valutazione perfetta di cinque stelle. Sarà una giornata straordinaria per esprimere voi stessi e realizzare i vostri desideri. Martedì 26, mercoledì 27 e giovedì 28 continuano questa tendenza positiva con cinque stelle ciascuno. Questi giorni promettono grandi successi nei progetti o negli obiettivi personali. Sarete in grado di comunicare in modo efficace e influenzare positivamente gli altri. Venerdì 29 e sabato 30 mantengono l'energia abbastanza favorevolmente. Potreste affrontare piccoli ostacoli, ma la vostra determinazione vi aiuterà a superarli senza problemi. Domenica 1° ottobre chiude la settimana con tre stelle sottotono. Anche se potrebbe non essere così straordinaria come l'inizio della settimana, questa giornata offrirà solo quiete e serenità interiore: per tutto il resto, passate oltre!

La classifica settimanale attribuita al segno dell'Acquario:

Top del giorno lunedì 25 settembre - Luna in Acquario;

lunedì 25 settembre - Luna in Acquario; ★★★★★ martedì 26, mercoledì 27, giovedì 28;

★★★★ venerdì 29, sabato 30;

★★★ domenica 1° ottobre.

♓ Pesci: voto 8. Questo finale di settembre si prospetta piuttosto favorevole ai nativi dei Pesci, con buone opportunità in vari ambiti della vita. Mercoledì 27 settembre, con la Luna nel vostro segno, la settimana entrerà nel limbo della massima positività. Questo giorno sarà particolarmente benefico per esplorare la vostra creatività e per esprimere piacevoli sentimenti. Lunedì 25, martedì 26 e giovedì 28 continuano su questa strada positiva, regalando una miriade di soddisfazioni, alcune non messe in conato. Questi giorni favoriranno la comunicazione e le interazioni sociali, il che potrebbe portare a nuove conoscenze o amicizie. Domenica 1° ottobre riceverete un dono prezioso, offrendo in cambio un'atmosfera tranquilla e rilassante. Potreste desiderare di dedicare del tempo a voi stessi per il riposo e il benessere personale. Venerdì 29 e sabato 30 presentano poche alternative: saranno le classiche giornate da "prendere o lasciare". In questi giorni, potrebbero emergere alcuni ostacoli: sarete in grado di affrontarli facilità.

La classifica della settimana attribuita al segno dei Pesci: