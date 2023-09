L'oroscopo del 23 settembre 2023 ha in serbo tante novità. Le previsioni astrologiche sono pronte a svelare tutti i dettagli della vita lavorativa, sentimentale e sociale dei segni zodiacali. A ogni profilo, è associato anche un voto per mettere in evidenza la situazione astrale.

Ecco tutti i particolari dell'oroscopo del 23 settembre 2023.

Oroscopo del 23 settembre: dall'Ariete alla Vergine

Ariete: eviterete di parlare del rapporto di coppia con gli amici. Non vorrete essere giudicati troppo duramente. Per il momento, vorrete gestire da soli la situazione, senza interferenze.

Voto 5.

Toro: sarete perfettamente padroni della situazione. Gestirete gli impegni lavorativi con forza e determinazione, senza farvi abbattere dalle difficoltà. In ambito sentimentale, tutto andrà per il meglio. Voto 9.5.

Gemelli: l'Oroscopo di oggi vi consiglia di non prendere decisioni in ambito sentimentali. Sarà meglio attendere un altro po' di tempo in modo da far stabilizzare l'intera situazione. Voto 5.5

Cancro: avrete una visione molto romantica dell'amore. Nonostante gli avvertimenti, sarete felici di condividere le emozioni con il partner. Non vedrete l'ora di pianificare la prossima avventura di coppia. Voto 8.5.

Leone: tenderete a fidarvi poco del partner. Di recente, alcuni suoi comportamenti non vi sono piaciuti affatto.

Avrete bisogno di più tempo, almeno per raccogliere maggiori informazioni. Voto 6.

Vergine: vi piacerà giocare con la fantasia. Sfrutterete la vostra creatività per dare vita a progetti inaspettati. Avrete dei complici, ma non vorrete coinvolgere i vostri amici, almeno per il momento. Voto 7.5.

Previsioni astrologiche e voti del 23 settembre: dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: avrete delle idee molto precise sul vostro futuro. Non vedrete l'ora di avviare i vostri progetti. Sarete certi che, con il giusto approccio, riuscirete a trasformare i sogni in realtà. Voto 9.

Scorpione: sarà una giornata piuttosto stressante.

Farete fatica a sopportare la tensione, ma non potrete sottrarvi ai vostri impegni. L'oroscopo del giorno vi consiglia di non perdere di vista le vostre priorità. Voto 4.5.

Sagittario: non sarete molto contenti del vostro lavoro. Avrete bisogno di guadagnare di più perché le spese inizieranno ad aumentare. Un cambiamento potrebbe essere in arrivo. Voto 4.

Capricorno: sarete intenzionati ad affrontare un argomento delicato con la famiglia. Potrebbe essere il momento giusto per aprire il vostro cuore: non rimarrete delusi dalla reazione ricevuta. Voto 8.

Acquario: questa giornata sarà caratterizzata da alti e bassi. In alcuni momenti vi meraviglierete di voi stessi, in altri, al contrario, avrete bisogno di maggiori conferme.

Il partner non si tirerà indietro. Voto 6.5.

Pesci: avrete qualche dubbio sulle vostre scelte lavorative. Cercherete di capire cosa fare a livello pratico. L'oroscopo di oggi vi consiglia di non prendere decisioni troppo affrettate. Voto 7.