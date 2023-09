L'oroscopo dal 25 settembre al 1 ottobre 2023 è pronto a rivelare cosa riservano le stelle per tutti i segni zodiacali. Le previsioni astrologiche promettono una settimana un po' nervosa per il Capricorno e di confusione per il Sagittario. Per quanto riguarda, il Leone affronterà un periodo fortunato sotto molti aspetti.

Segni di Fuoco (Ariete, Leone, Sagittario)

Ariete: questa settimana dovete fare particolare attenzione a mantenere la calma. Le stelle stanno facendo di tutto per testare la vostra pazienza.Siete di fronte a una sorta di esame di maturità astrologica.

Leone: cari Leone, siete in un periodo davvero importante per le faccende sentimentali. Venere vi ha regalato una serenità emotiva che si riflette positivamente in tutti gli aspetti della vostra vita. Approfittate di questo momento per approfondire i rapporti o prendere decisioni importanti nelle relazioni. È il momento di godervi questa fortuna.

Sagittario: c'è un po' di confusione nell'aria. Questa settimana non sarà diversa. Dovete recuperare la lucidità prima di agire. A volte, fermarsi per un momento può essere la soluzione migliore. Chiaritevi le idee e prendete decisioni basate sulla vostra vera volontà.

Segni di Terra (Toro, Vergine, Capricorno)

Toro: questa è una settimana ideale per brillare sul lavoro.

Le stelle vi vedono radianti e determinati, pronti a impressionare chiunque nel mondo professionale. Il vostro carisma e la vostra iniziativa saranno le vostre armi migliori.

Vergine: la stagione del vostro compleanno sta volgendo al termine, ma ci sono ancora molti doni da raccogliere. È il momento di raccogliere i frutti del vostro impegno e di godervi i riconoscimenti che arrivano grazie a tutto il lavoro che avete fatto.

Capricorno: cari nati sotto il segno del Capricorno, nell'ambiente che vi circonda c'è un po' di nervosismo. Prendete in mano la situazione e affrontate direttamente le questioni che richiedono attenzione, specialmente nei rapporti sentimentali e familiari. Ignorare i problemi potrebbe solo farli peggiorare.

Segni d'Aria (Gemelli, Bilancia, Acquario)

Gemelli: questa settimana porterà una carica energetica eccezionale grazie al Sole e a Marte. Vi sentirete finalmente pronti a iniziare la vostra corsa verso nuovi obiettivi. È il momento di mettersi in movimento e di perseguire i vostri sogni

Bilancia: cari Bilancia, la stagione del vostro compleanno è finalmente arrivata, portando con sé forza, determinazione e ambizione. Questa settimana avrete il sostegno celeste per tutte le vostre iniziative e idee. Sfruttate al massimo questa energia positiva.

Acquario: dopo un periodo di ostacoli, questa settimana vi offrirà una nuova dose di energia, entusiasmo e intraprendenza. Il Sole, la Luna e Marte saranno dalla vostra parte, fornendovi potenza, convinzione e intuito.

È il momento di tornare in pista e perseguire i vostri obiettivi.

Segni d'Acqua (Cancro, Scorpione, Pesci)

Cancro: attenzione alle tensioni che si accumulano nei rapporti famigliari. È importante affrontare i problemi di comunicazione e lasciare che le parole fluiscano. Il non detto potrebbe causare conflitti. Parlate apertamente e ascoltate gli altri.

Scorpione: questa settimana vi troverete nell'ombra, osservando attentamente ciò che accade intorno a voi. È il momento perfetto per elaborare una strategia per raggiungere un obiettivo importante. Utilizzate la vostra astuzia e la vostra intelligenza per trovare la strada giusta.

Pesci: cari Pesci, questa settimana navigherete tranquilli nelle acque calme della quotidianità. Potrebbero sorgere piccole difficoltà nelle relazioni di coppia, ma rimarranno superficiali. Mantenete il vostro distacco filosofico di fronte alle dispute, poiché si risolveranno facilmente.