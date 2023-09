L'oroscopo della giornata di giovedì 28 settembre prevede un ottimo Acquario aiutato dal pianeta Marte in trigono, mentre Cancro si sentirà abbastanza fortunato. Mercurio in Vergine permetterà al segno di terrà di gestire bene il proprio lavoro e il Sagittario potrebbe non essere sempre del giusto umore verso il partner. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di giovedì 28 settembre.

Previsioni oroscopo giovedì 28 settembre 2023 segno per segno

Ariete: configurazione astrale che vedrà il pianeta Venere in buon aspetto in questa giornata di giovedì.

Tra voi e il partner ci sarà intesa e rispetto, ma anche più romanticismo. Per quanto riguarda il lavoro prenderete con il giusto atteggiamento i vostri progetti, e presto potrete ambire a risultati migliori. Voto - 7️⃣

Toro: sfera sentimentale favorevole grazie alla Luna in sestile. Secondo l'oroscopo, potrebbe essere il momento giusto per provare a ricostruire il vostro rapporto con il partner, nonostante Venere sia in quadratura. In ambito lavorativo la posizione di Mercurio sarà molto importante per gestire bene le vostre mansioni. Voto - 7️⃣

Gemelli: sarà un giovedì difficile per voi nativi del segno a causa della Luna in cattivo aspetto. Single oppure no, essere così puntigliosi nei confronti della persona che amate non vi aiuterà a vivere un rapporto migliore.

Per quanto riguarda il lavoro evitate le distrazioni da parte di Mercurio, e concentratevi di più sui vostri progetti. Voto - 6️⃣

Cancro: vi sentirete piuttosto fortunati in questa giornata di giovedì grazie alla Luna in trigono dal segno amico dei Pesci. In amore troverete la giusta intesa con il partner, e sarà facile per voi dare vita a splendidi momenti da vivere insieme.

Nel lavoro le vostre idee saranno molto apprezzate nel vostro ambiente, merito anche di Mercurio in sestile. Voto - 8️⃣

Leone: sfera sentimentale appagante secondo l'oroscopo della giornata di giovedì. Questo cielo vedrà Venere in buon aspetto ancora per un po’, che vi permetterà di costruire una relazione di coppia sana e affiatata.

Nel lavoro alcuni progetti potrebbero subire dei rallentamenti. Forse ci sarà qualcosa che dovreste rivedere. Voto - 7️⃣

Vergine: non sarà un periodo ottimale in ambito amoroso a causa della Luna in opposizione. Il rapporto con la vostra anima gemella potrebbe non soddisfarvi appieno, forse perché ci sarà qualcosa di cui vorreste parlare. In ambito lavorativo avrete le idee chiare sui vostri progetti grazie alla posizione favorevole di Mercurio e di Giove. Voto - 7️⃣

Bilancia: Venere in sestile vi accompagnerà verso una relazione di coppia abbastanza romantica secondo l'oroscopo. Anche voi cuori solitari potreste finalmente aprirvi un po’ di più a nuove esperienze. In ambito lavorativo prenderete i vostri progetti con la dovuta cautela, raggiungendo i vostri obiettivi senza troppe sbavature.

Voto - 8️⃣

Scorpione: troverete una buona intesa tra voi e il partner in questa giornata di giovedì grazie alla Luna in trigono. Anche voi single vi sentirete più in vena di emozioni. Per quanto riguarda il lavoro prenderete in considerazione solo quelle idee che possano permettervi di raggiungere buoni risultati. Voto - 7️⃣

Sagittario: con la Luna in quadratura dal segno dei Pesci non sarete dell'umore giusto nei confronti del partner. Secondo l'oroscopo però, Venere sarà ancora favorevole. Non sempre dunque avrete motivo di esagerare. In ambito lavorativo consultarvi con i colleghi potrebbe aiutarvi a proporre progetti migliori. Voto - 7️⃣

Capricorno: ottima giornata per quanto riguarda i sentimenti grazie alla Luna in sestile.

Single oppure no, vi sentirete davvero bene con la vostra fiamma, e con la voglia di costruire un rapporto solido insieme. In ambito lavorativo Mercurio porterà buone idee, che aumenteranno la vostra produttività. Voto - 8️⃣

Acquario: il pianeta Marte vi darà una mano in questo giovedì di settembre. Alcuni progetti andranno bene, altri potrebbero richiedere l'aiuto di qualcuno. Per quanto riguarda i sentimenti Venere sarà ancora opposta. Per questo motivo, dovrete avere molta pazienza nei confronti del partner. Voto - 6️⃣

Pesci: una splendida Luna illuminerà questa giornata di giovedì secondo l'oroscopo. Single oppure no, provate a trascorrere più tempo con la persona che amate, approfittando di questo cielo. In ambito lavorativo meglio non correre troppi rischi al momento e attendere che Mercurio si allontani da questa scomoda posizione. Voto - 7️