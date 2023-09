Le previsioni zodiacali di ottobre 2023 forniscono tutte le informazioni necessarie sui dodici segni dello zodiaco. Il Toro potrebbe avere dei dubbi sul proprio partner, mentre i Pesci potrebbero avere delle discussioni.

Dall'Ariete alla Vergine

Ariete: dal punto di vista sentimentale ci potrebbero essere delle decisioni importanti e definitive, siate decisi e non peccate troppo di egoismo. Cercate di comprendere bene e fate la vostra scelta.

Toro: potreste nutrire qualche dubbio nei confronti della persona amata, avete un mese di tempo per verificare alcune situazioni.

Comunque non siate troppo pessimisti, di opportunità ve ne capiteranno molte.

Gemelli: sarete abbastanza incerti in alcune decisioni che avete preso e per le quali state pagando alcune conseguenze. Avrete il tempo necessario per riflettere e per correggere il tiro nel caso lo riteniate opportuno.

Cancro: avrete la possibilità di fare diversi incontri e alcuni di questi saranno realmente interessanti e cattureranno le vostre attenzioni. Dovrete esclusivamente scegliere quella situazione che ritenete maggiormente concreta.

Leone: questo per voi potrebbe essere il mese del rilancio, cercate di andare a tutto gas e non fermatevi per niente al mondo. Cercate tutte le emozioni possibili e fate il pieno di passione, ve lo meritate.

Vergine: mostrerete un certo nervosismo, soprattutto nei confronti delle persone che sono spesso al vostro fianco. Impiegate il tempo necessario per ritrovare equilibrio e serenità.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: mettete in campo l'istinto e difficilmente vi sbaglierete, agite impulsivamente e non avrete grandi recriminazioni.

In campo sentimentale dovrete essere più decisi per ottenere quelle che volete.

Scorpione: sarà un mese che vi toglierà qualche certezza, soprattutto in amore non avrete le idee sufficientemente chiare. Non dovranno però abbandonarvi mai sincerità e schiettezza, potrebbero essere le vostre migliori armi difensive.

Sagittario: sarete particolarmente determinati e farete notevoli progressi nelle attività che vi troverete ad affrontare.

Nell'arco del mese avrete anche la possibilità di organizzare qualcosa di memorabile con la vostra dolce metà.

Capricorno: mettete da parte le polemiche e concentratevi sulla serenità vostra e della vostra famiglia. Attenzione all'attività lavorativa, potrebbe essere un periodo particolarmente gravoso e avaro di soddisfazioni.

Acquario: in amore non fidatevi di persone che sostengono di volervi bene ma nei fatti cercano di mettervi il bastone tra le ruote. Abbiate fiducia esclusivamente in voi stessi e seguite l'istinto, difficilmente vi tradirà.

Pesci: l'amore non sarà certamente qualcosa di continuo e trascendentale, le discussioni potrebbero essere all'ordine del giorno. Concedetevi un po' di relax, ne gioverete sotto tutti i punti di vista.