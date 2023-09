L'oroscopo di sabato 9 settembre ha in serbo tante novità per tutti i segni zodiacali. I pianeti hanno una forte influenza sulla vita lavorativa, sentimentale e sociale. Inoltre la presenza della classifica permette di avere più chiaro il quadro astrale.

Ecco tutti i dettagli dell'oroscopo del 9 settembre 2023.

Oroscopo e profili zodiacali del 9 settembre: classifica del giorno

Bilancia (1° posto): le stelle vi favoriranno. Vi troverete al primo posto della classifica per via della vostra empatia. Saprete ascoltare gli altri con gentilezza. Tenderete a non giudicare, ma solo a comprendere.

Verrete ammirati per questo.

Capricorno (2° posto): sarete davvero vivaci. Vi getterete a capofitto nelle nuove situazioni. Avrete ancora tanto da esplorare e sarete intenzionati ad andare fino in fondo. Gli imprevisti non vi spaventeranno affatto.

Vergine (3° posto): tornerete a concentrarvi su voi stessi. Vi concederete la possibilità di seguire le vostre passioni. Non vi farete più influenzare dagli altri o da situazioni esterne. Questo vi renderà molto soddisfatti.

Pesci (4° posto): sarete piuttosto equilibrati. Non perderete la pazienza facilmente e metterete al primo posto il dialogo. Questo approccio vi consentirà di raggiungere grandi risultati, decisamente più positivi del previsto.

Toro (5° posto): non metterete in discussione le parole del partner. Le ascolterete con attenzione, cercando di supportarlo in tutte le sue scelte. La complicità di coppia aumenterà, così come il desiderio di stare insieme.

Sagittario (6° posto): in ambito sentimentale, sarete certi di aver trovato la vostra anima gemella. Prima di agire, però, vorrete averne la certezza assoluta.

Tenderete a raccogliere altre informazioni in modo da non essere impreparati.

Leone (7° posto): avrete bisogno di ritrovare voi stessi. Lotterete per far emergere la vostra individualità e per liberarvi delle sovrastrutture degli ultimi mesi. Avrete successo, ma dovrete essere determinati e costanti.

Ariete (8° posto): sarete così stanchi da non riuscire a fossilizzare l'attenzione su niente di particolare.

Passerete da un argomento all'altro, nonostante le conferme dei vostri amici. L'Oroscopo vi consiglia di non tirare la corda.

Cancro (9° posto): questa giornata sarà caratterizzata da alti e bassi. Ci saranno alcuni eventi che vi faranno storcere il naso. Per il momento potreste non riuscire a trovare la soluzione. A breve, però, assistere a una svolta.

Scorpione (10° posto): non riuscirete a parlare in pubblico. Farete fatica a raccogliere le idee e a portare avanti un discorso strutturato. L'oroscopo vi consiglia di procedere per gradi, in modo da non alimentare la paura.

Gemelli (11° posto): sarete eccessivamente precisi. Odierete gli imprevisti e non riuscirete ad adattarvi a tutte le situazioni.

Vi sentirete anche a disagio con persone sconosciute, a causa della paura di fare brutta figura.

Acquario (12° posto): questa giornata sarà piuttosto complessa, almeno dal punto di vista sentimentale. Non vi sentirete pronti a rinunciare al rapporto di coppia, ma i continui litigi renderanno difficile trovare una soluzione.