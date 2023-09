L'oroscopo dell'amore della settimana dall'11 al 17 settembre 2023 vedrà il pianeta Venere nella costellazione del Leone, intanto i segni di acqua e avranno difficoltà ad esprimersi con la persona amata. La Vergine sarà eccezionalmente in rialzo con le questioni di cuore.

A seguire, le previsioni dell'Oroscopo per tutti i segni dello zodiaco in amore con la relativa classifica settimanale.

L'oroscopo dell'amore della settimana: Venere in Leone

1° Leone: con Venere nel segno, ora niente potrà contrastare la voglia di amore e serenità all'interno del contesto di coppia.

Si creeranno nuovi presupposti per poter rivitalizzare la vostra storia con delle esperienze nuove, e non soltanto con qualcosa che possa rafforzare il vostro rapporto. In famiglia le questioni importanti verranno sicuramente messe in primo piano. Gli incontri saranno numerosi per i single.

2° Sagittario: questa settimana vedrà il vostro segno zodiacale risplendere di una luce amorevole con le persone che fanno parte della vostra vita. Il partner in particolare potrebbe sentire da parte vostra una bellissima sensazione di calore che andrà ben oltre quella del semplice amore. Ora la malinconia e la situazioni tristi saranno del tutto accantonate a favore di una atmosfera tranquilla e serena, anche in famiglia e con le amicizie.

3° Gemelli: sarà una bella settimana per i sentimenti. Per il vostro segno si aprirà un ventaglio di novità, di incontri e di una voglia decisamente forte di approfondire le relazioni già avviate. Potreste abbandonarvi all'armonica presenza della vostra famiglia ogni sera ed entrare in contatto simbiotico con le amicizie nei pomeriggi.

Avrete anche molta più cura di voi stessi e della vostra mente, concedendovi anche qualche sfizio ogni tanto per stare bene.

4° Vergine: sorprendentemente avrete a che fare con una settimana che sarà colma di serenità, di gratitudine verso il partner e una grande voglia di ripartire alla carica con gli affari di cuore. Avrete di tanto in tanto delle amicizie che vi aiuteranno ad uscire un po' e a distrarvi, ma senza essere negligenti nei confronti di altre persone.

La passionalità farà parte integrante della maggior parte delle vostre serate, nel corso della settimana.

Ariete tra i favoriti dello zodiaco

5° Ariete: sarete tra i favoriti dello zodiaco sul piano amoroso. La tenerezza e la passione ora potrebbero portarvi a fare quel passo in più che desiderate entrambi, soprattutto se siete ancora una giovane coppia. Per le coppie più datate invece subentrerà una solidità davvero ammirevole, costellata di qualche senso di responsabilità molto forte. Se ci saranno dei malumori fra di voi, potreste avere a disposizione il dialogo per venirvi incontro.

6° Bilancia: la sfera dei sentimenti in questo momento particolare sarà messa in primo piano, dandovi un sacco di opportunità di incontri.

Potreste avere anche delle amicizie che vi aiuteranno a superare moltissimi periodi di stress e che molto probabilmente vi faranno divertire a più non posso. Secondo l'oroscopo della settimana dall'11 al 17 settembre, anche in famiglia gli scontri diminuiranno in modo sostanziale.

7° Pesci: Mercurio opposto potrebbe non essere una bella notizia per la comunicazione, ma in cuor vostro farete di tutto per poter dare al contesto familiare qualche momento di distrazione. Avrete un po' di difficoltà con le parole anche con il partner, ma la tenerezza e gli sguardi in questo caso faranno molto di più. Farete qualche piccola amicizia, e allo stesso tempo potreste perderne qualcuna che probabilmente vi ha delusi.

8° Scorpione: se in qualche occasione potreste riscontrare della tensione nella vostra storia d'amore, in altre situazioni potreste trovare molto utile dialogare fra di voi per superare qualche fraintendimento. Potrete contare su sentimenti di comprensione sia da parte vostra che da quella delle persone che vi circondano. La Luna sarà dalla vostra parte per esprimere dei sentimenti positivi.

Capricorno nervoso

9° Acquario: potrebbero nascere delle discussioni in famiglia, ma con tutta probabilità anche all'interno del contesto amoroso. Avete bisogno di stare per conto vostro almeno per un po' e di ritrovare qualche minuto per voi e per la vostra mente. Avrete intenzione di ritagliarvi del tempo lasciandone comunque molto alla famiglia.

Conciliare le due cose per voi non sarà affatto facile, ma andrà meglio nel weekend.

10° Capricorno: al momento l'amore sarà uno degli ultimi pensieri che affolleranno la vostra testa. Il nervosismo a causa di Marte potrebbe essere portatore di nuove situazioni di tensione e dunque poco adatte per rafforzare l'intesa di coppia. Anche gli incontri potrebbero ridursi drasticamente. Dovrete fare i conti con delle giornate per niente buone nemmeno per articolare un dialogo all'interno del contesto familiare.

11° Toro: purtroppo nella coppia potreste vivere una settimana alquanto tesa e senza troppe possibilità di allentare questa tensione. State attraversando un momento molto difficile, e probabilmente non aiuterà la presenza di Venere in un segno di fuoco, in questo momento.

Potreste sentirvi delusi o traditi da qualche amicizia importante che con il trascorrere del tempo potrebbe essere soltanto un vago ricordo. Il nervosismo vi impedirà di essere lucidi proprio nei momenti meno opportuni.

12° Cancro: questa settimana potreste avere pochissima voglia di immergervi nei sentimenti. Avrete voglia di fare altro che possa giovarvi e comunque lo stress e l'ansia in questo momento saranno due elementi presenti ovviamente non adatti per entrare in contatto con la famiglia e con il partner. Essere soli in questo periodo per il vostro segno potrebbe avere un effetto rigenerante per molti di voi.