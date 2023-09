Venerdì 22 settembre troviamo sul piano astrale la Luna risiedere nel segno del Sagittario, nel frattempo Venere sosterà nel domicilio del Leone. Marte, invece, protrarrà il moto in Bilancia, così come Giove assieme a Urano resteranno stabili nel segno del Toro. Plutone, intanto, continuerà a transitare in Capricorno come il Nodo Nord rimarrà sui gradi dell'Ariete. Il Sole e Mercurio, in ultimo, proseguiranno l'orbita in Vergine e, allo stesso modo, Nettuno insieme a Saturno occuperanno ancora lo spazio zodiacale dei Pesci.

Oroscopo quotidiano favorevole per Capricorno e Sagittario, meno roseo per Cancro e Toro.

Sul podio

1° posto Capricorno: sondare il terreno. Secondo le previsioni astrologiche di venerdì 22 settembre, i nati Capricorno potrebbero beneficiare dell'arguzia e della lungimiranza necessari a non gettarsi a capofitto in nuovi progetti, ma sondare i terreni limitrofi per snellire il margine d'errore.

2° posto Sagittario: gratifiche. Complice un'attività pratica casalinga o una mansione professionale svolta nelle ultime tre settimane, i nati Sagittario avranno buone di ricevere i complimenti di tale lavoro in questa giornata che chiude l'estate. Meglio tardi che mai.

3° posto Vergine: versatili. Se ci sarà da cambiare ufficio in azienda oppure presenziare a una cena tra amici dell'ultimo minuto, i nati Vergine parranno farsi trovare pronti e disponibili al mutamento che gli si parerà davanti, versatilità che sarà premiata dalle stelle.

I mezzani

4° posto Ariete: altruisti. Giornata che precede il weekend dove l'esilio marziale e la felice posizione del satellite femminile permetteranno, c'è da scommetterci, ai nati Ariete di mettere in campo una mole ingente d'altruismo, qualità che verrà indirizzata soprattutto nel focolare domestico.

5° posto Leone: attraenti.

Sebbene, stando alle effemeridi del 21 settembre, la propensione dei nati Leone non dovrebbe essere orientata principalmente sulle nuove conoscenze affettive, il segno di Fuoco finirà per far colpo su qualcuno grazie al fascino che emanerà.

6° posto Acquario: amicizie da consolidare. Una massima di Plutarco cita "Non ho bisogno di un amico che cambia quando cambio io e che annuisce quando annuisco: la mia ombra lo fa molto meglio" e i nati Acquario, durante questo venerdì, farebbero bene ad attingere dalla stessa, in quanto alcune amicizie andranno coltivate e consolidate.

7° posto Bilancia: equilibrio relazionale. Prima di entrare nell'orbita della Bilancia, il Luminare giallo vorrà probabilmente spingere il segno d'Aria a sforzarsi di trovare maggiore equilibrio nella sua cerchia relazionale, sopportando un po' di più soprattutto chi alza la voce con troppa facilità.

8° posto Scorpione: questione di feeling. Un''amica storica o la dolce metà, nel corso del 21 settembre, potrebbe puntare il dito sui nati Scorpione accusandoli di passare poco tempo assieme oppure di essere sfuggente e distaccato nell'ultimo periodo.

9° posto Pesci: lavoro sottotono. La qualità professionale di casa Pesci questo venerdì avrà ottime chance di vacillare, i quanto i nativi parranno immersi sovente in altri pensieri e, come spiacevole conseguenza, faticheranno a concentrarsi sul momento presente.

Ultime posizioni

10° posto Toro: amarezze. Una piccola delusione questo venerdì sembrerà espandersi a macchia d'olio nelle menti dei nati Toro, con quest'ultimi che affronteranno il mondo circostante con un'evidente amarezza stampata in viso.

11° posto Cancro: suscettibili. I nati Cancro, durante questo venerdì, potrebbero risentire di una certa fragilità emotiva, a causa della quale diverranno spiccatamente suscettibili ad eventuali argomenti che metteranno in luce dei nervi scoperti.

12° posto Gemelli: dispersione energetica. In queste ventiquattro ore che chiuderanno la stagione, i nati Gemelli si barcameneranno probabilmente a destra e a manca alla ricerca di recuperare i quei risultati non ottenuti ultimamente, ma ciò provocherà solo un'enorme dispendio energetico. Il consiglio del parterre astrale sarà di concentrarsi su poche attività e cercare di portarle a compimento nel migliore dei modi.