L'oroscopo della fortuna del weekend 9-10 settembre 2023 vede il segno dei Pesci alla prima posizione della classifica. Lo shopping sarà ottimo per lo Scorpione. La Bilancia saprà come cavarsela con il lavoro, mentre il Capricorno sarà decisamente impegnato.

A seguire le previsioni dell'Oroscopo per tutti i segni dello zodiaco per la fortuna.

L'oroscopo della fortuna del fine settimana: affari per Acquario

1° Pesci: avrete degli ottimi espedienti per rendere questo fine settimana molto agevole sul piano comunicativo nella sfera lavorativa. Secondo quanto riporta l'oroscopo del weekend 9 e 10 settembre 2023 potrete avvantaggiarvi di guadagni al di sopra delle vostre stesse aspettative, soprattutto per un investimento importante.

2° Scorpione: potrete dedicarvi agli investimenti, allo shopping e al divertimento. Al momento il lavoro sarà decisamente molto più liscio e senza troppe pretese. Avrete del tempo per voi stessi come un normalissimo weekend che si rispetti. Avrete qualche affare in mente niente male, ma sarà fatto successivamente.

3° Acquario: avrete la convinzione di avere tutto sotto controllo sul piano professionale, e questo fine settimana vi darà ampiamente ragione. Non solo avrete in mano i successi per cui avete tanto faticato, ma anche la sicurezza di aver fatto del vostro meglio. Secondo l'oroscopo potreste fare uno strappo alla regola in serata.

4° Toro: per il vostro segno non mancheranno delle sorprese di stampo pecuniario che potrebbero farvi realmente una marea di favori.

Avrete in mente una carrellata di idee che potrebbero decretare i vostro successo, con la fortuna che avete a portata di mano.

Rialzo per Leone

5° Vergine: nella squadra di lavoro potreste riscontrare dei miglioramenti di interazione che faranno bene sia a voi che alle persone che vi circondano. Secondo l'oroscopo ora più che mai avrete delle energie necessarie per poter dare alla fortuna una nuova spinta creativa.

6° Leone: le vicende professionali ora potrebbero subire un rialzo abbastanza veloce e significativo per il vostro segno. Le argomentazioni in ambito professionale prenderanno una piega molto più seria, dandovi anche occasione di mettere in mostra le vostre spiccate abilità nel vostro lavoro.

7° Bilancia: la capacità che avrete di destreggiarvi abbastanza bene in ambiente professionale potrebbe essere leggermente ostacolata da uno spirito di competizione molto faticoso con cui dover fare i conti.

Tutto sommato sarete comunque soddisfatti dei guadagni che in questo momento vi permetteranno di coprire delle spese importanti.

8° Gemelli: la determinazione e la fortuna saranno leggermente in calo entrambe, per cui potreste avere qualche piccola svista che potrebbe essere deleteria per un progetto in particolare. Le vicende burocratiche avranno comunque un epilogo che vi soddisferà e che potrebbe mettere la parola fine a qualche piccola disavventura.

Sagittario distratto

9° Sagittario: avrete da fare molto con le questioni burocratiche, e le finanze potrebbero leggermente calare dal momento che avrete voglia di fare qualche cosa che vi faccia distrarre. Evitate però di distrarvi sul lavoro, perché potrebbero esserci situazioni molto compromettenti da risolvere.

10° Ariete: purtroppo la scarsa sintonia in ambiente lavorativo potrebbe essere un fattore di notevole importanza per la vostra concentrazione, in questo momento. La stanchezza potrebbe rallentare molto ciò che intenderete fare, sia a lavoro che a casa. Però dedicherete qualche istante agli hobby.

11° Capricorno: per il momento i troppi impegni potrebbero essere tali da scoraggiare qualche idea del tutto nuova, e al momento non sarà affatto facile ristabilire quel senso di armonia che nella vostra squadra tanto vi era caro. Secondo l'oroscopo avrete delle forze da recuperare quanto prima.

12° Cancro: dovrete cercare di darvi del tempo per un progetto importante, perché basterebbe poco per poter mandare all'aria qualcosa a cui tenete particolarmente. Con la squadra di lavoro potreste avere meno conflitti, se ci fossero dei dialoghi abbastanza costruttivi.