L'oroscopo della giornata di sabato 9 settembre prevede un Toro più allegro e affiatato in amore grazie alla Luna in sestile, mentre per Scorpione sarà un sabato proficuo al lavoro, ma non solo. Leone godrà di una relazione forte e stabile, mentre Acquario dovrà cercare di chiarire la propria relazione sentimentale. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo della giornata di sabato 9 settembre.

Previsioni oroscopo sabato 9 settembre 2023 segno per segno

Ariete: questo fine settimana inizierà con il piede sbagliato per voi nativi del segno.

Tra voi e il partner non ci sarà una grandissima intesa, e potreste a volte causare qualche spiacevole incomprensione. In ambito lavorativo queste stelle non saranno estremamente favorevoli, ciò nonostante, con il giusto impegno, sarà possibile cercare di raggiungere interessanti obiettivi. Voto - 6️⃣

Toro: la Luna in sestile dal segno del Cancro porterà allegria e intesa con il partner. Attenzione però a non dimenticare dei problemi tra di voi, in quanto non si risolvono da soli. Per quanto riguarda il lavoro, Mercurio porterà buone idee, e con Giove nel segno vi sentirete fortunati. Voto - 8️⃣

Gemelli: sfera sentimentale piacevole secondo l'Oroscopo della giornata di sabato. Venere continua a sorridervi, e sarà facile godere di momenti davvero affiatati.

Nel lavoro sarete attivi grazie a Marte, ma attenzione a non delegare ai colleghi mansioni che non volete svolgere. Voto - 7️⃣

Cancro: il rapporto con la persona che amate sarà regolato dalla Luna in congiunzione, secondo l'oroscopo. Questo sabato sarà abbastanza leggero e romantico per voi. Godetevi il vostro rapporto, ma anche questa giornata più spensierata.

Nel lavoro state raccogliendo i frutti del vostro duro impegno e non potrete che essere soddisfatti. Voto - 9️⃣

Leone: potrete contare su una relazione forte ed equilibrata, secondo l'oroscopo di sabato. Se siete single, una vecchia fiamma potrebbe nuovamente farsi sentire. Cercate questa volta di non farvi prendere troppo dai sentimenti.

In ambito lavorativo, la precisione non sarà il vostro forte al momento, ciò nonostante l'impegno che ci metterete non passerà inosservato. Voto - 7️⃣

Vergine: la Luna in sestile dal segno del Cancro renderà il vostro rapporto più maturo e movimentato in questa giornata di sabato. Lasciatevi andare alle emozioni, pensando anche al benessere della persona che amate. Per quanto riguarda il lavoro sarete un punto di riferimento al momento, grazie alla precisione, ostinazione e alle ottime decisioni che prenderete. Voto - 8️⃣

Bilancia: se il rapporto con il partner non funziona, l'unica strada che potrete sperimentare per risollevare la vostra relazione è il dialogo. Se siete single, mettersi in mostra potrebbe non esservi di grande aiuto, soprattutto se venite da una recente delusione d'amore.

Nel lavoro sarete abbastanza attivi, considerato anche che al momento ci state dedicando molto tempo. Voto - 7️⃣

Scorpione: settore professionale proficuo in questa giornata di sabato. Secondo l'oroscopo, sarete particolarmente produttivi, e con le giuste idee da applicare ai vostri progetti. In amore, la Luna porterà maggiore equilibrio nel vostro rapporto, ma attenzione comunque a Venere in quadratura. Voto - 7️⃣

Sagittario: mostrerete buoni sentimenti in questa giornata di sabato grazie a Venere in trigono dal segno amico del Leone. Anche voi single sarete abbastanza disponibili e simpatici con chi vi sta intorno. Nel lavoro, invece, sarà importante prendere le decisioni giuste affinché i vostri progetti possano funzionare.

Voto - 7️⃣

Capricorno: sfera sentimentale complicata secondo l'oroscopo della giornata di sabato. Single oppure no, non sempre sarete in grado di entrare in sintonia con la persona che amate, soprattutto voi nati nella seconda decade. Nel lavoro avrete buone idee grazie a Mercurio, ma con Marte in quadratura potreste mostrare pigrizia. Voto - 6️⃣

Acquario: sarà importante cercare di chiarire la vostra relazione sentimentale secondo l'oroscopo di sabato 9 settembre. Questo cielo non sarà dei migliori, ciò nonostante aprirsi al dialogo potrebbe esservi d'aiuto. Nel lavoro vi darete da fare grazie a Marte favorevole, ma non aspettatevi risultati brillanti. Voto - 6️⃣

Pesci: giornata di sabato positiva sul fronte amoroso.

La luna vi sorriderà dal segno del Cancro, e dimostrerete spesso buoni sentimenti nei confronti della persona che amate. Per quanto riguarda il lavoro, non ci sarà un perfetto equilibrio nel vostro cielo, ma nonostante ciò potrete comunque provare a raggiungere i vostri obiettivi, ovviamente senza prendervi troppi rischi. Voto - 7️⃣