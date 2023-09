L'oroscopo dell'amore di martedì 5 settembre 2023 vede in rialzo il segno dello Scorpione, seguito da quello del Toro. Per l'Acquario sarà tempo di riconciliazioni, mentre per la Vergine si prefigura una giornata di tensioni e allo stesso tempo di incomprensioni. Per l'Ariete ci saranno alti e bassi con i sentimenti.

A seguire, le previsioni dell'Oroscopo per tutti i segni dello zodiaco in amore.

L'oroscopo del 5 settembre, segno per segno: incontri per Scorpione

1° Scorpione: sia la mattinata che la serata si apriranno con una marea di incontri che potranno realmente fare la differenza per il lato amoroso.

Una persona in particolare vi farà battere il cuore dopo tanto tempo, ma potrebbe nascere anche una bella amicizia.

2° Toro: sarete molto estroversi con la persona amata, magari riuscirete anche a confessare i vostri sentimenti senza lasciarvi intrappolare dalla timidezza. Secondo l'oroscopo spesso e volentieri avrete in mente di fare delle sorprese alle persone amate e le concretizzerete.

3° Acquario: in amore le riconciliazioni saranno molto frequenti e potrebbero anche regalarvi delle belle emozioni. In famiglia avrete a che fare con una collaborazione che con tutta probabilità potrebbe anche portarvi ad alcuni cambiamenti significativi, secondo l'oroscopo.

4° Pesci: le vostre premure saranno ben accette da parte della persona amata.

Vi sentirete al centro dell'attenzione da parte delle amicizie, le quali confideranno in voi e vi daranno delle sorprese davvero sorprendenti. Secondo l'oroscopo di martedì 5 settembre 2023 potreste trascorrere una serata decisamente passionale.

Gemelli spensierato

5° Gemelli: vivere il vostro amore con spensieratezza vi aiuterà a decidere meglio su ciò che vorreste fare, secondo l'oroscopo.

Le amicizie potranno darvi dei momenti molto divertenti. Avrete a che fare con un buon ottimismo, secondo l'oroscopo.

6° Bilancia: avrete un atteggiamento molto disponibile verso voi stessi. Amarvi innanzitutto potrebbe essere utile per prendervi cura di voi stessi e del vostro corpo. Con le questioni di carattere sentimentale sarete ben disposti, ma allo steso tempo avrete i piedi di piombo.

7° Ariete: potreste avere degli alti e bassi in amore in cui però prevale la parte positiva della vostra relazione, quella tenera e sincera ma solamente in serata. Le discussioni porteranno le due parti a confrontarsi in modo abbastanza forte, ma non ci sarà nulla che possa separarvi.

8° Leone: proverete a fare la vostra parte nella vostra relazione con qualcosa che possa migliorare sensibilmente il vostro rapporto, ma con il trascorrere delle ore potreste solamente peggiorare la situazione anche chiudendovi ciascuno nel vostro mutismo.

Sagittario tenero in famiglia

9° Sagittario: sarete molto moderati con i sentimenti, soprattutto se recentemente avete avuto delle delusioni abbastanza cocenti da parte dell'ambito sentimentale.

La tenerezza potrebbe arrivare soltanto dalla famiglia, mentre ci sarà freddezza da parte del partner.

10° Capricorno: per il momento la vostra vena romantica è ancora in vacanza, secondo l'oroscopo. Molto probabilmente non ci saranno situazioni che invertiranno l'andamento della vostra storia d'amore in questo momento, per cui sarà meglio lasciare le cose così come stanno.

11° Vergine: potreste avere un atteggiamento alquanto scontroso che con tutta probabilità potrebbe semplicemente peggiorare con il trascorrere delle ore. Secondo l'oroscopo potreste sentirvi nervosi a causa di qualche gelosia che non avrà motivo di esserci.

12° Cancro: in amore potreste essere parecchio distratti, quasi assenti, con la persona amata. Lasciarsi andare allo stress potrebbe essere deleterio per una relazione che sta già affrontando una crisi abbastanza importante. La tensione potrebbe portare ad una separazione.