Giovedì 7 settembre troveremo sul piano astrologico la Luna transitare nel segno dei Gemelli, nel frattempo Saturno e Nettuno risiederanno nell'orbita dei Pesci. Plutone continuerà la sosta in Capricorno, così come il Nodo Nord proseguirà il moto in Ariete. Giove insieme a Urano, invece, protrarranno la sosta in Toro come il Sole e Mercurio resteranno stabili in Vergine. Marte occuperà ancora lo spazio zodiacale della Bilancia e Venere rimarrà nel segno del Leone.

Oroscopo quotidiano favorevole per Scorpione e Pesci, meno benevolo per Vergine e Sagittario.

Sul podio

1° posto Pesci: pezzi del puzzle. Dopo il rimuginare dei giorni scorsi, questo giovedì settembrino sarà probabile notare come i nati Pesci saranno alla ricerca spasmodica di dare un nuovo indirizzo alla nuova vita, consolidando ciò che di buono hanno ottenuto sinora ma aggiungendo anche qualche fresco e stimolante tassello innovatore.

2° posto Scorpione: propositivi. Secondo l'oroscopo di giovedì 7 settembre, a cambiare in meglio sarà l'approccio col quale i nati Scorpione affronteranno la giornata, atteggiamento spiccatamente positivo e propositivo che darà loro enormi soddisfazioni e, al contempo, fomenterà un certo entusiasmo.

3° posto Gemelli: disponibili. Mettersi a completa disposizione delle persone care sarà una probabile prerogativa che attueranno i nati Gemelli in questa giornata di fine estate, soprattutto il primo decano che arriverà persino a rinunciare a un incontro affettivo pur di dare una mano.

I mezzani

4° posto Cancro: ambiziosi. Nonostante non sembrerebbe un periodo particolarmente propizio per premere sul pedale dell'acceleratore, i nati Cancro parranno ugualmente coltivare la loro vena ambiziosa, troppo spesso soffocata negli ultimi tempi, così da farsi trovare pronti in termini di idee quando sarà il momento.

5° posto Acquario: scenari interessanti. Giovedì dove per i nati Acquario sarà possibile scorgere dei freschi e interessanti spiragli in ambito lavorativo, ancor di più per i liberi professionisti che fiuteranno subito tali occasioni alla stregua di un cane che trova un pregiato tartufo.

6° posto Leone: accontentarsi. La tipica tendenza di grandeur dei segni Fissi potrebbe aleggiare imperterrita nelle menti dei nati Leone questo giovedì, con quest'ultimi che penseranno a come abbellire casa, fare un regalo a un affetto o donarsi un trattamento in spa senza badare a spese.

Le effemeridi del 7 settembre, però, consiglieranno al segno di Fuoco di essere più morigerati in tal senso, evitando di spendere per beni o servizi voluttuari al momento.

7° posto Ariete: equilibri relazionali. Avere un attrito con una persona va irrimediabilmente a influire poco positivamente nell'ambiente nel quale le due controparti trascorrono del tempo, sia esso un'abitazione, un luogo di lavoro o di svago. I nati Ariete, questo giovedì settembrino, parranno rendersene pienamente conto cercando, al fine di un chiarimento, di ristabilire prima possibile qualsiasi equilibrio relazionale scalfito nell'ultimo periodo.

8° posto Bilancia: questioni pratiche. Alcune faccende di ordine pratico rinviate spesso nelle ultime settimane busseranno in maniera insistente alla porta di casa Bilancia questo giovedì, coi Bilancia che farebbero meglio ad adempiere alle stesse quanto prima.

9° posto Toro: energie flop. Un po' perché provati dagli ultimi stravolgimenti subiti e un po' per un bottino energetico in riserva, i nati Toro parranno andare a rilento in questo giorno di settembre, in particolar modo coloro che operano nel settore delle comunicazioni.

Ultime posizioni

10° posto Sagittario: sottovalutazioni. Sarà l'ambito burocratico e legale a essere in auge questo giovedì per i nati Sagittario, con quest'ultimi che saranno avvezzi a prendere sottogamba una sanzione, la compilazione di un modulo o la sottoscrizione di un abbonamento, col grande rischio di ricevere dei salassi nei mesi successivi in termini di more o addebiti.

11° posto Vergine: frettolosi. Etichettare un'idea o un progetto come fallimentare o poco proficuo rappresenterà il tallone d'Achille di casa Vergine nelle ventiquattro ore in questione, col segno Mutevole che sarà chiamato a credere maggiormente in sé stesso e a non bollare troppo frettolosamente ciò che avrà in mente.

12° posto Capricorno: sfiduciati. Le numerose osticità planetarie di questo giovedì di fine stagione potrebbero influire non troppo benevolmente nel tono umorale dei nati Capricorno, specialmente nella fiducia che gli stessi riverseranno nel loro prossimo futuro.