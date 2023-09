L'Oroscopo della fortuna di mercoledì 13 settembre 2023 vede il segno del Vergine in cima alla classifica, e le energie saranno a portata di mano per il segno del Pesci. Per il Toro si aprirà una stagione di grandi affari, mentre il segno del Sagittario scivolerà in basso.

A seguire, le previsioni dell'oroscopo del 13 settembre per tutti i segni dello zodiaco inerenti alla fortuna.

L'oroscopo della fortuna del 13 settembre: Capricorno intraprendente

1° Vergine: continuerete ad essere considerati delle vere e proprie guide, dei leader che potrebbero cambiare in meglio e piuttosto radicalmente la carriera della vostra attività.

Farete dei progressi invidiabili anche per chi ha sempre avuto tutto sotto controllo nel corso della propria scalata al successo.

2° Pesci: le energie e la fortuna saranno davvero eccezionali, secondo l'oroscopo del 13 settembre 2023. Potreste fare molte cose entro breve e non avrete rivali nemmeno per un progetto ambizioso perfino per la persona più audace. Ottima la fortuna di questa giornata con le finanze.

3° Toro: questo sarà il momento di fare affari, di restaurare la vostra carriera e di riportarla ad una situazione di forte impatto, secondo l'oroscopo. La squadra di lavoro sarà semplicemente al vostro fianco per poter rendervi le cose sempre più facili e appaganti.

4° Capricorno: finalmente il coraggio uscirà fuori per poter imporsi sulla vostra professione.

Secondo l'oroscopo avrete a disposizione degli appoggi incondizionati da parte di quei colleghi che come voi stanno facendo tanto per poter emergere con la propria creatività.

Scorpione in rialzo

5° Scorpione: vi state rialzando dopo un periodo non esattamente idilliaco sul piano lavorativo, ma ora più che mai avrete a portata di mano qualcosa che potrebbe rivoluzionare per sempre la vostra carriera.

La squadra sarà volenterosa e perspicace con voi.

6° Ariete: la presa forte delle sfide finalmente si allenterà, dandovi occasione di riposo oltre che di shopping. Potreste avere a che fare con un po' di fortuna che sarà in grado di rivitalizzare anche le persone che fra di voi saranno più stanche sia fisicamente che mentalmente.

7° Cancro: rilassarsi di più sarà l'unico modo per uscire da una situazione professionale alquanto stressante, secondo l'oroscopo. Avrete comunque qualche piccolo affare in cantiere che potrebbe darvi un po' di stabilità economica, almeno per il momento.

8° Bilancia: ci sarà molta determinazione nella vostra mente, ma il vostro corpo potrebbe essere soggetto alla stanchezza. Darvi dei tempo per riposare potrebbe farvi ripartire più scattanti di prima, e dare alla vostra giornata quei successi che tanto avete agognato nel corso delle giornate precedenti.

Gemelli privo di forze

9° Acquario: avrete ancora molta strada da fare con il lavoro e la sua stabilizzazione, soprattutto se recentemente ne avete cambiato uno o di più.

In questo momento la fortuna potrebbe brillare solo di tanto in tanto dalle vostre parti, e spesso e volentieri esservi un po' nemica.

10° Gemelli: sentirvi alquanto privi di forze in questo momento potrebbe non dare i risultati che avevate sperato in un primo momento. Con la squadra la divergenza di intenti si farà sempre più aspra. Fare qualcosa che vi distragga vi darà un aiuto morale.

11° Leone: la prudenza con gli affari stavolta non sarà mai troppa. Dovreste cercare di fare il tutto con una cautela fuori dall'ordinario, dandovi del tempo di riflessione molto più approfondito e prolungato rispetto al solito. Secondo l'oroscopo potreste avere degli ostacoli piuttosto importanti sul lavoro.

12° Sagittario: purtroppo ora gli affari potrebbero soltanto procurarvi dello stress, e di conseguenza non saranno nemmeno così produttivi come potreste pensare. Secondo l'oroscopo del 13 settembre, le questioni burocratiche saranno completamente ferme.