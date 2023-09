Nella settimana dal 18 al 24 settembre troviamo sul piano astrale il Sole spostarsi dal domicilio della Vergine (dove sostano Lilith e Mercurio) al segno della Bilancia (dove risiede Marte), mentre la Luna viaggerà dall'orbita della Bilancia al Capricorno (dove staziona Plutone). Il Nodo Nord, invece, continuerà a occupare lo spazio zodiacale dell'Ariete, così come Venere resterà stabile nel segno del Leone. Nettuno assieme a Saturno proseguiranno l'orbita in Pesci, come Giove e Urano permarranno nel segno del Toro.

Oroscopo dal 18 al 24 settembre favorevole per Acquario e Leone, meno benevolo per Ariete e Cancro.

Sul podio

1° posto Acquario: mente più libera. Settimana dai probabili contorni armoniosi per i nati in Acquario, specialmente nel weekend dove, grazie allo spostamento del Luminare giallo nel loro Elemento e al costruttivo satellite femminile in dodicesima casa, ci sarà spazio per sgombrare la mente da inutili e improduttive ansietà. Il 18, 21 e 22 settembre parrà, invece, tempo di coltivare alcune passioni relegate ultimamente in secondo piano, mentre martedì 19 e mercoledì 20 sarà meglio ponderare bene le parole da proferire perché l'alea sarà di dire qualcosa che non si pensa, innescando qualche equivoco.

2° posto Leone: quello che non ti aspetti. Secondo l'Oroscopo dal 18 al 24 settembre, i nati in Leone potrebbero restare piacevolmente stupiti da qualche accadimento inaspettato, ancor di più da giovedì 21 a seguire, quando il loro stacanovismo darà dei frutti insperati.

Nelle prime tre giornate, soprattutto mercoledì 20, sarà bene che il segno Fisso serri i cordoni della borsa e, al contempo, si dedichi soltanto a quelle attività pratiche e professionali che conosce a menadito.

3° posto Bilancia: incontri. L'inizio dell'autunno, come ogni anno, avviene in concomitanza con l'aprirsi dei battenti del mese del compleanno di casa Bilancia, ma nella settimana in questione questo doppio evento parrà coincidere con un forte ascendente attrattivo che il segno Cardinale sfoggerà quasi senza accorgersene.

Fascino e sensualità si fonderanno alla perfezione stimolando, ancor di più lunedì 18 e giovedì 21, meravigliosi incontri per le anime solitarie che avranno buone chance di trasformarsi in focosi e coinvolgenti flirt d'inizio stagione.

I mezzani

4° posto Capricorno: mettere in chiaro. Sette giorni di fine mese che sembreranno profumare di prese di posizione e chiarimenti messi in atto con fare perentorio dai nati in Capricorno, i quali non vorranno farsi mettere i piedi in testa da nessuno ed esigeranno che chi ha provato a farlo in precedenza venga ammonito dalle loro crude parole.

Un atteggiamento decisamente poco morbido nella cerchia relazionale, grazie al quale però il segno di Terra potrebbe riuscire ad allentare la morsa stringente di alcune figure che non aspettavano altro che metterlo all'angolo.

5° posto Sagittario: guardarsi attorno. Col Grande Maestro che spinge all'ammodernamento esistenziale e la Luna Nera che fa una capatina in decima casa, i nati in Sagittario avranno buone chance di avvertire una gran voglia di guardarsi attorno, professionalmente parlando, magari cambiando anche status lavorativo, cioè passando da dipendente a proprietario o viceversa. Le giornate migliori per ponderare tali importanti mutazioni andranno dal 19 al 22 settembre, mentre per mettere eventualmente in atto i cambiamenti pensati bisognerà attendere la fine del 2023.

6° posto Scorpione: presa di coscienza. L'Astro di Ade nel loro Elemento e lo spostamento nel weekend del Sole in Bilancia produrrà, nel corso della settimana dal 18 al 24 settembre, una probabile presa di coscienza da parte dei nati in Scorpione su eventuali azioni svolte nel recente periodo che hanno arrecato sofferenza al mondo circostante. Il carnet astrale, a tal proposito, farà emergere questi rifiuti energetici in superficie allo scopo di mettere il segno Fisso davanti ai suoi lati ombra e spingerlo a rinnovarsi interiormente.

7° posto Toro: questioni irrisolte. Il focus di casa Toro sino a mercoledì 20 sarà rappresentato da alcune faccende che lo riguardano che non hanno trovato sinora un epilogo, faccende irrisolte che verranno vissute dai nativi con un pizzico di frustrazione.

Da giovedì 21, e ancor di più dal pomeriggio di sabato 23 e per l'intera domenica, il segno di Terra sembrerà acquietarsi anche dinanzi a ciò che resta immobile o che si muove con una lentezza sfiancante.

8° posto Vergine: passare il testimone. I riflettori astrali, durante questa settimana a cavallo tra l'estate e l'autunno, potrebbero preferire non continuare a illuminare i nati in Vergine a favore di altri segni zodiacali, con l'inevitabile conseguenza che il segno Mobile sarà meno in vista e, al contempo, avrà l'occasione di agire sottotraccia. Attenzione, invece, alle giornate del 21 e 22 settembre durante il maneggio di oggetti pesanti o l'adempimento di impegni gravosi, in quanto sarà possibile peccare di distrazione o superficialità.

9° posto Pesci: straniti. Nella settimana in questione i nati in Pesci percepiranno, con buona probabilità, un certo distacco da parte dell'amato bene nei loro riguardi, freddezza all'apparenza inspiegabile che, però, sarà figlia della recente propensione nativa a occuparsi della sistemazione di alcune questioni lavorative piuttosto che fornire l'adeguato sostegno pratico e morale al partner. A fronte di ciò, sarà bene che il segno d'Acqua eviti di lanciarsi in chiarimenti di sorta giovedì 21 e nel weekend perché sortirebbero l'effetto opposto.

Ultime posizioni

10° posto Ariete: a muso duro. La porzione caratteriale più spigolosa dei nati in Ariete, eccezion fatta per le stimolanti giornate di giovedì 21 e venerdì 22, potrebbe emergere in tutta la sua prorompenza.

Il segno Cardinale affronterà persone e situazioni come se si trovasse al fronte, ma lo farà più che altro come manovra di difesa da provocazioni e colpi bassi altrui. Atteggiamento che risulterà deleterio soprattutto lunedì 18 e domenica 24, quando sarà possibile arrivare a muso duro anche con una persona cara.

11° posto Cancro: legarsela al dito. Liberarsi da un presunto torto subito, metabolizzando lo stesso e lasciandolo andare, sarà presumibilmente un esercizio oltremodo complicato da attuare per i nati in Cancro in questa settimana settembrina. Il segno d'Acqua, difatti, parrà propenso a legarsi al dito ogni manchevolezza altrui, finendo per rimuginarci su all'inverosimile.

12° posto Gemelli: amarezze.

Una cocente delusione legata alla sfera professionale, come un socio che prende un'importante decisione aziendale senza consultarli, potrebbe rendere questa settimana d'inizio autunno una vera a propria zavorra emotiva per i nati in Gemelli. Questi ultimi, specialmente nelle giornate centrali, sembreranno avvezzi al nervosismo tanto da non mandarle a dire a chiunque gli capiterà sotto il naso.