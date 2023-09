L'oroscopo del weekend del 30 settembre e 1° ottobre 2023 vede il segno della Vergine alla prima posizione nella classifica, seguito dal segno dell'Ariete. In ribasso si trovano il Sagittario e l'Acquario.

A seguire, le previsioni dell'Oroscopo per tutti i segni dello zodiaco in amore.

L'oroscopo dell'amore del weekend: amicizie per Bilancia

1° Vergine: l'ambito romantico troverà in questo fine settimana una collocazione molto più responsabile e matura che vi porterà a prendere delle decisioni inderogabili. Secondo quanto riporta l'oroscopo del weekend avrete anche una armonia molto vivace e positiva con le amicizie, soprattutto quelle di vecchia data.

Farete moltissimi incontri.

2° Ariete: un bel weekend romantico sarà esattamente ciò che ci vorrà per ridare alla vostra storia d'amore quell'entusiasmo dei primi tempi, per cui anche l'ambito familiare potrebbe riflettersi in questa bella atmosfera che si andrà a creare, secondo l'oroscopo.

3° Bilancia: una amicizia potrebbe trasformarsi in qualcosa di più intenso e coinvolgente, forse in una bellissima storia d'amore. Con la famiglia ci saranno situazioni positive che vi porteranno a voler organizzare qualche strappo alla regola niente male, secondo quanto riporta l'oroscopo del weekend del 30 settembre e 1° ottobre.

4° Pesci: avrete un bellissimo romanticismo da sfoderare nei momenti di passionalità con il partner, e forse anche qualcosa di decisamente più responsabile.

Sarete effettivamente pronti per fare qualche passo in avanti che molto probabilmente nelle giornate precedenti non avevate neanche considerato lontanamente.

Leone sereno

5° Leone: l'ambito familiare attraverserà un periodo di fine settimana decisamente sereno, dunque privo di quelle schermaglie che hanno caratterizzato la settimana, e forse anche qualche giornata in più.

Avvertirete l'atmosfera all'interno della cerchia delle amicizie farsi sempre più allegra e vivace.

6° Cancro: potreste riscoprire quei momenti spensierati che hanno caratterizzato i primi tempi della vostra storia d'amore, favorendo quel ritaglio di tempo libero utile per poter rinnovare l'intesa amorosa. Con le amicizie si aprirà una stagione alquanto contradditoria, soprattutto con quelle più recenti.

7° Gemelli: secondo l'oroscopo potrebbero subentrare delle perplessità all'interno della coppia, e di conseguenza anche qualche piccolo malinteso potrebbe ingigantirsi per poi portare a fortissime incomprensioni. Potreste avvertire dei miglioramenti nel corso della giornata di domenica.

8° Toro: anche se ci saranno dei malintesi, nella coppia potrebbero esserci dei momenti molto allegri, ma di romanticismo potrebbe non essercene nemmeno l'ombra. Ad ogni modo l'interazione con i familiari potrebbe giovare di qualche argomentazione positiva.

Malumore per Sagittario

9° Sagittario: potreste avere un po' di malumore che potreste riversare su qualche amicizia che non c'entra niente con le vostre situazioni emozionali.

Secondo quanto riporta l'oroscopo del weekend 30 settembre e 1° ottobre 2023, avrete una piccola sorpresa in una delle due serate del fine settimana.

10° Capricorno: fare delle piccole pause da tutto e da tutti potrebbe essere un modo per riscoprire un vostro equilibrio, con le altre persone intorno a voi riuscirete a trovare piano piano dei punti di accordo che però non risolveranno del tutto le questioni di carattere sentimentale.

11° Scorpione: con il partner potreste avere delle incomprensioni molto forti, mentre in famiglia le tensioni potrebbero essere molto accentuate da una voglia impellente di stare per conto vostro. CI saranno pochissimi incontri che potrebbero permettervi di distrarvi oppure di fare qualche piccolo strappo alla regola.

12° Acquario: purtroppo avrete molto nervosismo in corpo, di conseguenza per voi e per gli altri sarà quasi impossibile interagire in modo tranquillo e senza fraintendere qualche parola. Avrete molto da fare in solitaria, per cui al momento non cercherete nessuno, secondo l'oroscopo.