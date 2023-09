L'oroscopo della fortuna della settimana dall'11 al 17 settembre 2023 vede il segno del Toro tra i favoriti dello zodiaco grazie alla combinazione fra Mercurio e Giove, mentre il Pesci avrà delle straordinarie energie. Il segno dei Gemelli avrà dei rallentamenti abbastanza importanti.

A seguire, le previsioni dell'Oroscopo per tutti i segni dello zodiaco per la fortuna.

L'oroscopo della fortuna settimanale, segno per segno: Pesci carico

1° Toro: la congiunzione di Giove e Mercurio in questa settimana potrebbe regalarvi una carrellata di occasioni lavorative, di successi e di sorprese anche sul piano finanziario.

Sarà il momento di fare affari, di esprimere la vostra creatività e di metterla sul banco per poterla sfruttare nel migliore dei modi. Secondo l'oroscopo sia da soli che con la vostra squadra di lavoro saprete come toccare la vetta senza subire situazioni troppo difficili da gestire.

2° Pesci: avrete a che fare con una carica nuova e del tutto eccezionale sotto il profilo pecuniario. Ora qualche problema di stampo burocratico potrebbe risolversi in men che non si dica, mentre sul piano pecuniario ci sarà un rialzo che vi aiuterà a sentirvi sempre più autonomi. Secondo l'oroscopo della settimana sviluppare qualche idea favorirà una creatività che avete in corpo già di per se originale.

3° Vergine: le prospettive di incontrare persone affidabili sul posto di lavoro potrebbe darvi una sicurezza che potrebbe portarvi a fare faville, secondo quanto riportato dall'oroscopo.

Potreste avere una propensione anche per quei progetti che avete lasciato a lungo nel cassetto e che ora potrebbero esservi più utili che mai. Le energie vi accompagneranno con una fortissima determinazione anche nei momenti in cui crederete di essere troppo stanchi per proseguire.

4° Capricorno: avrete i vostri successi a portata di mano, e per ottenerne altri vi servirà tutto il coraggio e la determinazione che avete in tasca per poter fare faville con la vostra squadra di lavoro.

L'ambito pecuniario potrebbe subire un notevole incremento che con il trascorrere del tempo vi darà non solo altre soddisfazioni ma anche la stabilità e il benessere di cui ora avrete bisogno.

Le previsioni astrologiche della settimana: sorprese per Ariete

5° Ariete: non mancheranno le sorprese di stampo pecuniario che stavate attendendo da molto tempo, secondo l'oroscopo.

Il lavoro in teoria non dovrebbe presentare situazioni troppo difficili da gestire, ma spesso e volentieri potrete contare sull'appoggio incondizionato della vostra squadra. Nella seconda metà della settimana potreste avvertire un po' di stanchezza, ma niente che possa indurvi a fermarvi, sia con la mente che con il fisico.

6° Bilancia: gli ottimi presupposti di avere una splendida settimana di affari potrebbero regalarvi presto una notizia che forse nemmeno voi avevate mai concepito nella vostra mente. Secondo l'oroscopo la determinazione potrebbe portarvi ad essere un punto di riferimento per molte persone che credono in voi e che vorrebbero essere alla vostra altezza. Marte favorevole vi conferirà energia da vendere, per cui molti dei vostri traguardi saranno conseguiti grazie a queste.

7° Leone: avrete a portata di mano una bella grinta che con il trascorrere delle giornate potrebbe portarvi a fare davvero qualche affare fuori dall'ordinario. Secondo l'oroscopo però dovrete cercare di essere molto prudenti e di non sovraccaricarvi di lavoro che potreste non riuscire a portare a termine. Fare affidamento sulla squadra sarà molto difficile per voi e per il vostro orgoglio, ma probabilmente cederete alla gentilezza di qualche collega.

8° Acquario: avrete difficoltà ad esprimervi e a dialogare, e se lavorate con una squadra la comunicazione potrebbe procedere a tentoni. Favorire un ambiente che possa essere ottimale potrebbe essere piuttosto difficile, mentre la vostra carriera adesso potrebbe avere la necessità di risalire anche per poter riprendere in mano la propria dinamicità.

Secondo l'oroscopo della settimana la stanchezza potrebbe essere quanto mai inopportuna.

Cancro stressato

9° Cancro: sarete abbastanza stressati in questo momento da comprendere che non sarà il periodo adatto per potervi distrarre. Ora la concentrazione potrebbe essere traballante e non sempre vi renderà possibile il raggiungimento dei vostri traguardi. Rilassarvi per poter ricaricare le batterie sarà possibile per gran parte delle serate di questa settimana, quindi approfittatene. Evitate di fare troppo shopping che potrebbero rovinarvi gli affari.

10° Scorpione: al momento sarà un po' difficile avere a che fare con opportunità che potrebbero incrementare il vostro conto oppure i vostri affari.

Secondo l'oroscopo dovrete attendere un po' prima che ci siano delle novità sul piano lavorativo, allo stesso tempo potrete intanto covare qualche idea che con il trascorrere del tempo potrebbe assumere sempre più valore. Per ora stressarvi inutilmente potrebbe essere deleterio anche con le relazioni interpersonali.

11° Gemelli: ci saranno dei rallentamenti molto significativi sul piano professionale proprio a causa di qualche situazione non esattamente idilliaca sul posto di lavoro. Avere una marea di impegni senza un po' di fortuna che vi possa assistere potrebbe essere alquanto difficoltoso. Secondo l'oroscopo lo stress potrebbe anche essere fonte della vostra intransigenza in molti contesti.

Lavorare in solitaria potrebbe fare bene a qualche affare nel fine settimana.

12° Sagittario: ci saranno delle giornate molto nervose sul piano professionale in questa settimana, per cui ci sarà pochissima interazione con i colleghi, e questa potrebbe essere davvero negativa sotto certi aspetti. Potreste dover fare qualche sacrificio che successivamente potrebbe regalarvi qualche opportunità, ma nel frattempo sarà meglio evitare di osare. Darvi per vinti però non rientrerà nelle opzioni.