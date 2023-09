L'oroscopo della giornata di domenica 10 settembre vedrà i nativi Scorpione più attivi in amore, mentre Pesci potrebbe sentirsi disorientato in ambito lavorativo. Capricorno non dovrà essere impulsivo nei confronti del partner, mentre le finanze dei nativi Gemelli saranno in rialzo. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di domenica 10 settembre.

Previsioni oroscopo domenica 10 settembre 2023 segno per segno

Ariete: ultima giornata della settimana che assumerà un gusto dolceamaro secondo l'oroscopo. La Luna e Venere infatti saranno in contrasto tra loro, e il vostro rapporto potrebbe risentirne a causa di alcuni sbalzi d'umore da parte vostra.

Nel lavoro Marte in opposizione potrebbe rallentarvi, ciò nonostante avrete risorse a sufficienza da riuscire a mettere insieme buoni progetti. Voto - 7️⃣

Toro: sfera sentimentale discreta in questa giornata di domenica. La Luna in sestile vi permetterà di vivere una relazione più stabile, ciò nonostante non bisogna dimenticare alcune controversie in corso con il partner. Sul fronte lavorativo i vostri progetti prenderanno la giusta direzione, e le soddisfazioni non mancheranno. Voto - 7️⃣

Gemelli: periodo favorevole in amore secondo l'oroscopo della giornata di domenica. Il rapporto con la vostra anima gemella sarà regolato da Venere in sestile. Anche voi cuori solitari potreste trovare ristoro in nuove amicizie, senza però trascurare quelle di una vita.

Per quanto riguarda il lavoro le vostre finanze sono molto buone al momento. Potrebbe essere il periodo giusto per fare degli investimenti. Voto - 8️⃣

Cancro: la Luna in congiunzione vi permetterà di chiudere al meglio questa settimana secondo l'oroscopo. Questo cielo avrà tutte le sfumature necessarie per poter vivere al meglio il vostro rapporto, passando da momenti di passione a momenti di maturità.

In ambito lavorativo alcuni progetti potrebbero rivelarsi stimolanti, da raggiungere risultati sopra le aspettative. Voto - 8️⃣

Leone: giornata di domenica positiva per quanto riguarda la sfera sentimentale. Con Venere in congiunzione al vostro cielo non potrete chiedere di meglio per godere di un rapporto stabile e soddisfacente.

Voi single risulterete simpatici, ma attenzione a come comportarvi se incontrerete una persona che è stata molto importante per voi. Nel lavoro avrete bisogno di nuove idee e progetti, che possano soprattutto risollevare le vostre finanze. Voto - 7️⃣

Vergine: configurazione astrale positiva secondo l'oroscopo della giornata di domenica. Quest'ultima giornata della settimana sarà abbastanza serena per il vostro rapporto di coppia. Se siete single l'amore potrebbe essere protagonista in questo periodo. In ambito lavorativo sarete pieni di idee, che con il tempo sarete in grado di trasformare in realtà. Voto - 9️⃣

Bilancia: previsioni astrali complicate in questa giornata di domenica. Single oppure no, con la Luna in quadratura dal segno del Cancro potreste non essere così affabili nei confronti della persona che amate.

Per quanto riguarda il lavoro Marte in congiunzione vi darà buone energie, che saprete investire bene nei vostri progetti. Voto - 6️⃣

Scorpione: con la Luna in trigono dal segno amico del Cancro sarete più attivi sul fronte sentimentale secondo l'oroscopo. Single oppure no, troverete un'intesa migliore con la vostra fiamma, ma difficilmente potrebbe rivelarsi qualcosa di più. Nel lavoro potrete prendervi del tempo in più per rifinire e portare a termine con successo le vostre mansioni. Voto - 7️⃣

Sagittario: sfera sentimentale positiva in questa giornata di domenica. Il pianeta Venere vi metterà a vostro agio e il rapporto con la persona che amate si rivelerà abbastanza appagante. Per quanto riguarda il lavoro potrebbero insorgere alcuni dubbi sui vostri progetti.

Il consiglio di un collega più esperto di voi potrebbe rivelarsi prezioso. Voto - 7️⃣

Capricorno: sarà importante non essere impulsivi nei confronti del partner in questa giornata di domenica. La Luna in opposizione potrebbe causarvi qualche disagio con la persona che amate, per cui attenzione a non toccare argomenti scottanti. In ambito lavorativo Mercurio in trigono porterà le idee giuste da applicare ai vostri progetti, soprattutto per voi nati nella seconda decade. Voto - 6️⃣

Acquario: giornata di domenica che vedrà ancora una volta il pianeta Venere in opposizione dal segno del Leone. Mostrare buoni sentimenti nei confronti del partner potrebbe non essere così semplice, soprattutto per voi nati nella terza decade.

Nel lavoro alcuni progetti andranno bene, altri invece, potrebbero richiedere ulteriori revisioni da parte vostra. Voto - 6️⃣

Pesci: potreste sentirvi un po’ disorientati sul fronte professionale, colpa di Mercurio in opposizione. Affinché alcuni progetti possano rivelarsi di successo, dovrete fare meglio di così. Sul fronte amoroso invece potrete contare sulla Luna in buon aspetto per condividere buone emozioni con la persona che amate. Voto - 7️⃣