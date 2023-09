Secondo l'oroscopo settimanale dal 2 all'8 ottobre arriveranno giornate all’insegna del benessere e della serenità per molti Toro che hanno una relazione amorosa. Mentre Giove cercherà di mantenere l’equilibrio finanziario nella vita dei Gemelli, Mercurio prometterà di regalare momenti piacevoli ai single che appartengono al segno del Leone. In primo piano l’astrologia dedicata alla settimana che va da lunedì 2 a domenica 8 ottobre, e le previsioni dell’amore e delle finanze rivolte a tutti i segni dello zodiaco.

Amore e soldi secondo l'oroscopo della settimana 2-8 ottobre: da Ariete a Cancro

Ariete – Con una bellissima influenza planetaria nel settore dell'amore, c'è una forte possibilità che i vostri desideri matrimoniali vengano esauditi. Inoltre, Urano vi permetterà di costruire rapporti originali, rispettosi dell’indipendenza di entrambi i partner. Cosa potrebbe esserci di meglio? Single, l’amore può irrompere nella vostra vita come un temporale, anche se, per un motivo o per l’altro, avete deciso di chiudere le porte del vostro cuore. Plutone vi fa venire una grande voglia di spendere. C’è chi avrà voglia di ricoprire di regali il partner d’amore. Tuttavia, fate attenzione a non far andare il vostro conto in rosso.

Toro – Secondo l'Oroscopo, sarà una settimana di benessere e di serenità nella vostra vita amorosa. Vi sentirete sicuri con la persona che condivide la vostra vita e l’atmosfera nella vostra relazione sarà calda. Single, prestate attenzione al vostro senso di solitudine. Nettuno potrebbe incoraggiarvi a essere avventati nel cercare a tutti i costi di riempire il vuoto di cui state soffrendo molto in questo periodo.

C’è un detto cinese che recita: "A chi sa attendere il tempo apre ogni porta". Per quanto riguarda le vostre finanze, troverete la soluzione giusta per far crescere le vostre risorse, ma attenzione alle spese folli che rischiano di compromettere l’equilibrio del vostro budget.

Gemelli – Nella vostra vita matrimoniale raccoglierete ciò che avete seminato: tenerezza e complicità di coppia, se vi siete sforzati di comunicare; broncio e discussioni se, al contrario, avete trascorso gli ultimi mesi a fare tutto da soli.

Se il vostro cuore è ancora single e vi trovate davanti a una situazione di crisi, saprete agire con fredda determinazione. In ogni caso, rifiuterete gli scarti e le cose mediocre. Il vostro equilibrio finanziario sarà protetto da Giove, che in linea di principio dovrebbe garantirvi una buona stabilità. Se state uscendo da un periodo di magra, potrete contare anche su un reddito un po’ più sostanzioso. Ci sono, quindi, le condizioni per gestire al meglio il vostro budget.

Cancro – Non lasciate che gli estranei interferiscano nelle vostre questioni coniugali. Ascoltate solo il vostro cuore e il vostro partner. Siate particolarmente diffidenti nei confronti di alcuni membri della vostra famiglia che sono piuttosto invasivi.

Per i cuori solitari del segno, ci saranno incontri causali e tentazioni fugaci. Non esiterete a perseguire diverse relazioni amorose contemporaneamente, ma rischiate di avere più delusioni che soddisfazioni. Per quanto riguarda le vostre finanze, dovete gestire con attenzione le vostre spese, soprattutto perché rischierete spiacevoli sorprese. L’importo su cui contavate potrebbe essere inferiore al previsto. Se avevate intensione di fare un viaggio, sarete costretti a rimandarlo, ma per evitare di peggiorare la vostra situazione, questa sarà l’unica soluzione.

Previsioni degli astri per la settimana 2 - 8 ottobre, amore e soldi: da Leone a Scorpione

Leone – Per i single, sarà la settimana dai mille piaceri amorosi.

L’avventura inizierà alla grande con l’aiuto di Mercurio. Sarete in cima alla lista degli amanti di successo. Verrete ricompensati: un possibile incontro piacevole metterà sul vostro cammino il partner ideale che vi soddisferà. Con Venere, le coppie potranno vivere una settimana all’insegna della sensualità e di grande complicità. Negli affari, potreste riscontrare successi inaspettati, perché i vostri sforzi alla fine porteranno a risultati favorevoli, anche se molto diversi da quelli che vi aspettavate.

Vergine – Incoraggiati da Mercurio, vorrete introdurre fantasia e un po’ di originalità nei vostri rapporti di coppia. Ma potrebbe non essere apprezzato dal vostro partner. In ogni caso, molti pianeti influenzeranno il settore dell’amore, il che dovrebbe aiutarvi a ottimizzare i vostri legami affettuosi.

Single, questa volta non dovrete fare sforzi particolari per sedurre una persona interessante. Uscite molto, probabilmente non tornerete a casa da soli. In questa settimana beneficerete di una combinazione planetaria favorevole per il settore finanziario. Queste possono essere occasioni od opportunità che vi aiutano a valutare attentamente gli investimenti oppure le operazioni molto vantaggiose.

Bilancia – È il Sole stesso che si prenderà al briga di proteggere la vostra vita amorosa con tutta la sua potenza. Questa stella vi promette meravigliosi momenti di complicità con il vostro partner. Giornate di felicità per i Bilancia che vivono in coppia, che metteranno in pausa i problemi della vita quotidiana.

Per i single, la settimana inizierà con il botto sotto l’occhio complica di Venere. I vostri affari di cuore fioriranno, potrete anche realizzare alcuni dei vostri sogni più segreti, ma rischiate di rimanere vittime dell’utopia. Siete molto spendaccioni. Questo sarà l’argomento principale della discussione con i familiari o con il vostro coniuge. Ma, mentre riempite di doni i vostri cari, non saranno in grado di biasimarvi molto. Comunque, cercate di usare i soldi con più moderazione.

Scorpione – Alcuni Scorpione che vivono in coppia non potranno, senza la rottura definitiva, sfuggire al sentimento di stanchezza e cercheranno di vivere avventure clandestine che, però, diventeranno molto importanti in poco tempo.

Attenzione, quindi, alle inestricabili complicazioni di cui avreste fatto a meno. Single, almeno avrete una grandissima possibilità. Poiché Venere influenzerà il settore dell’amore, l’euforia non vi lascerà. Sarete particolarmente felici in amore. Siete ancora preoccupati per la situazione finanziaria. Nonostante il graduale schiarimento del vostro cielo astrologico, dovrete comunque prestare attenzione ed evitare rischi inutili.

L'oroscopo da lunedì 2 a domenica 8 ottobre sull'amore e sui soldi: da Sagittario a Pesci

Sagittario – Grazie al buon influsso di Nettuno, i momenti di gioia coniugale saranno intensi, ma tenderete a esagerare con i piaceri e gli eccessi. Tutto sarebbe perfetto se sapeste essere più moderati e ragionevoli, ma non importa se non potete farlo.

Single, sognerete di trovare la vostra anima gemella, il partner ideale da ammirare e desiderare allo stesso tempo. Per ammirazione, incontrerete una persona che vi affascinerà. E per il resto sarete completamente soddisfatti, con il sostegno di Marte e Venere. Le finanze non saranno affatto male, ma Plutone vi porterà allo sperpero: avrete la tentazione di buttare i soldi dalla finestra senza preoccuparvi troppo del domani. Ricordatevi di mantenere ciò che avete acquisito e di gestire i soldi in maniera rigorosa.

Capricorno – Il flirt, generalmente poco gradevole, potrebbe tuttavia regalarvi momenti piacevoli senza gravi conseguenze. Non privartene: uscite e vivete come volete. Vi darà una nuova sferzata di vitalità, entusiasmo e speranza.

Mercurio in aspetto armonico proteggerà potentemente la vostra vita matrimoniale. Stabilirete rapporti complici e affettuosi con la vostra dolce metà. Supportati dagli ottimi influssi di Mercurio, dimostrerete una notevole efficienza nella gestione delle vostre finanze. Potrete effettuare un’operazione che inizialmente comportava grandi rischi.

Acquario – Nell’ambito coniugale, questa settimana scoprirete il gusto di compiacere, dimostrerete buon carattere, gioia di vivere. Sarete molto felici di avere una relazione, godendovi appieno le gioie della vostra vita di coppia. Single, Venere vi farà vivere momenti gradevoli. Più socievoli del solito, avrete voglia di uscire e potrete, quindi, cogliere l’occasione di conoscere gente nuova.

Il vostro fascino funzionerà in maniera efficace e potreste lasciarvi sedurre da qualcuno. Plutone in aspetto negativo potrebbe causare qualche scompiglio nel campo finanziario. Se la vostra situazione finanziaria è sana, andrà tutto bene.

Pesci – Single, in questa settimana metterete alla prova il vostro potere di seduzione senza guardare oltre, oppure darete il massimo per fare breccia nel cuore della persona che vi piace. Se avete una relazione d’amore, sarete premurosi e presente per la persona che amate. Organizzate una fuga romantica, oppure migliorare il comfort della vostra casa o riunite i vostri amici attorno a una buona cena. Ottima settimana per riorganizzare la gestione dei vostri soldi. Potrete beneficiare dei validi consigli delle persone esperte del settore finanziario. Farete anche incontri proficui.