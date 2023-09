L’oroscopo relativo all'ambito del lavoro è pronto a indicare le tendenze e le influenze astrali che riguardano l’ambito professionale. Approfondiamo quindi di seguito le previsioni per tutti i segni zodiacali relativamente alla settimana dal 18 al 24 settembre 2023.

Segni d’acqua: Cancro, Scorpione, Pesci

Cancro (22 giugno - 22 luglio): sarà una settimana ricca di emozioni e sensibilità per voi. Potrete ascoltare il vostro intuito e il vostro cuore per prendere le decisioni migliori per il vostro lavoro. Potreste anche avere bisogno di proteggere il vostro spazio e la vostra privacy da possibili intrusioni o conflitti.

Cercate di non essere troppo timidi o insicuri, ma siate fiduciosi e assertivi nelle vostre capacità.

Scorpione (23 ottobre - 22 novembre): la settimana sarà caratterizzata da trasformazione e intensità. Potrete usare la vostra forza e la passione per affrontare le sfide e i cambiamenti che vi si presenteranno nel vostro lavoro. Potreste anche scoprire dei segreti o delle verità nascoste che vi riguardano o che riguardano i vostri colleghi. Cercate di non essere troppo gelosi o vendicativi, ma siate leali e rispettosi con gli altri. Parola chiave: Rinascita

Pesci (20 febbraio - 20 marzo): sarà un periodo di fantasia e spiritualità. Potrete usare la vostra creatività ed empatia per dare vita ai vostri sogni e alle vostre aspirazioni nel vostro lavoro.

Potreste anche avere delle intuizioni o delle ispirazioni che vi guideranno verso il successo. Cercate di non essere troppo confusi o illusi, ma siate lucidi e realistici nei vostri progetti.

Segni di fuoco: Ariete, Leone, Sagittario

Ariete (21 marzo - 20 aprile): sarà una settimana ricca di sfide e opportunità. Dovrete dimostrare la vostra determinazione e il vostro coraggio di fronte a situazioni difficili o competitive.

Potreste ricevere una proposta interessante o un riconoscimento per il vostro lavoro. Fate attenzione a non essere troppo impulsivi o aggressivi, ma cercate di essere diplomatici e collaborativi con i vostri colleghi.

Leone (23 luglio - 23 agosto): questi saranno giorni ricchi di ambizione. Potrete dimostrare il vostro talento e la vostra generosità in ogni situazione lavorativa, guadagnando il rispetto e l’ammirazione di tutti.

Potreste anche avere l’opportunità di avanzare di carriera o di ottenere un aumento di stipendio. Fate attenzione a non essere troppo arroganti o autoritari, ma cercate di essere umili e magnanimi con i vostri collaboratori.

Sagittario (23 novembre - 21 dicembre): la settimana sarà caratterizzata da avventura e ottimismo. Potrete usare la vostra saggezza e il vostro entusiasmo per ampliare orizzonti e conoscenze nel vostro campo lavorativo. Potreste anche avere la possibilità di esplorare nuove culture o nuovi mercati, o di condividere le vostre esperienze con persone diverse. Cercate di non essere troppo imprudenti o presuntuosi, ma siate prudenti e modesti nei vostri giudizi.

Segni di terra: Toro, Vergine, Capricorno

Toro (21 aprile - 20 maggio): sarà un momento di stabilità e sicurezza. Potrete contare sul vostro buon senso e sulla vostra pazienza per portare avanti i vostri progetti e raggiungere i vostri obiettivi. Avrete anche il sostegno di persone fidate e competenti, che vi aiuteranno a risolvere eventuali problemi o dubbi. Cercate di non essere troppo testardi o possessivi, ma siate aperti al cambiamento e alla novità.

Vergine (24 agosto - 22 settembre): sarà un periodo di analisi e perfezionamento. Potrete usare la vostra intelligenza e la vostra precisione per svolgere al meglio i vostri compiti e risolvere ogni dettaglio. Potreste anche ricevere dei complimenti o delle critiche costruttive sul vostro lavoro, che vi aiuteranno a migliorare ulteriormente.

Cercate di non essere troppo critici o pignoli, ma siate flessibili e tolleranti con voi stessi e con gli altri.

Capricorno (22 dicembre - 20 gennaio): la settimana sarà caratterizzata da responsabilità e disciplina. Potrete usare la vostra ambizione e la vostra perseveranza per raggiungere i vostri obiettivi e consolidare la vostra posizione nel lavoro o in altre situazioni. Potreste anche avere il riconoscimento o il premio che meritate per i vostri sforzi. Cercate di non essere troppo rigidi o severi, ma siate flessibili e gentili con voi stessi e con gli altri.

I segni d’aria: Gemelli, Bilancia, Acquario

Gemelli (21 maggio - 21 giugno): sarà un periodo di comunicazione e creatività. Potrete esprimere le vostre idee e le vostre opinioni con facilità e originalità, attirando l’attenzione e la simpatia di chi vi circonda.

Potreste anche avere l’occasione di imparare qualcosa di nuovo o di viaggiare per motivi di lavoro. Fate attenzione a non essere troppo superficiali o incoerenti, ma cercate di essere seri e affidabili nei vostri impegni.

Bilancia (23 settembre - 22 ottobre): la settimana sarà caratterizzata da armonia e equilibrio per voi. Potrete usare il vostro fascino e la vostra diplomazia per creare un clima di collaborazione e di pace nel vostro ambiente lavorativo. Potreste anche avere l’occasione di stringere nuove alleanze o di mediare tra le parti in conflitto. Cercate di non essere troppo indecisi o accomodanti, ma siate decisi e coerenti nelle vostre scelte.

Acquario (21 gennaio - 19 febbraio): la settimana sarà caratterizzata da innovazione e originalità.

Potrete usare la vostra intelligenza e la vostra inventiva per creare soluzioni originali e alternative ai problemi che vi si presenteranno nel vostro lavoro. Potreste anche avere l’opportunità di partecipare a progetti collettivi o sociali, o di esprimere le vostre idee rivoluzionarie. Cercate di non essere troppo eccentrici o distaccati, ma siate armonici e coinvolti con gli altri.