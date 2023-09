Secondo l'oroscopo della settimana 18-24 settembre ci sarà un po’ di tensione nella vita amorosa del segno dell’Ariete. Per i nati in Bilancia che hanno una relazione d’amore si prospetta una settimana armonica ed equilibrata, invece ai cuori solitari che appartengono al segno del Sagittario toccherà vivere giornate contrassegnate da dubbi e insicurezze. A seguire l’astrologia sulla vita di coppia e single e le previsioni astrologiche dedicata alla settimana che va da lunedì 18 a domenica 24 settembre.

Oroscopo sulla vita di coppia e single, settimana 18-24 settembre: da Ariete a Gemelli

Ariete – Per le coppie, la settimana inizia con un po' di tensione, ma entro domenica le cose si sistemeranno. Cercate di essere più solidali e comprensivi con la vostra dolce metà, e di ascoltare le sue esigenze. Per i cuori solitari del segno, è la settimana perfetta per conoscere gente nuova. Fate nuove amicizie e uscite a divertirvi. Potreste incontrare una persona che cambierà la vostra vita in meglio.

Toro – Le coppie si devono preparare a una settimana di grande intimità e passione. Approfittate per passare del tempo di qualità con il vostro partner e per rafforzare il vostro legame. Se siete ancora single, il vostro senso di solitudine e di abbandono potrebbe aumentare vertiginosamente in questo periodo.

Per combattere questa sensazione fastidiosa e soffocante, l'Oroscopo consiglia di uscire più spesso, di frequentare qualche corso o ambienti affollati, e di stringere nuove conoscenze. Potreste incontrare una persona che attiri la vostra completa attenzione.

Gemelli – Questa settimana è perfetta per fare un viaggio con la vostra anima gemella.

Godetevi un po' di tempo da soli e create dei ricordi indimenticabili. Per i cuori solitari del segno, questa è una settimana di grande energia, positività e ottimismo. Approfittate di questo cielo astrologico favorevole per fare nuove esperienze e per ampliare la vostra cerchia delle amicizie e conoscenze.

Astrologia da lunedì 18 a domenica 24 settembre, amore per coppie e single: da Cancro a Vergine

Cancro – Se avete qualcosa d’importante da dire, questa è la settimana è perfetta per affrontare il partner d’amore e parlare dei vostri obiettivi e dei vostri sogni. È molto importante che navighiate sulla stessa lunghezza d'onda. Se il vostro cuore è solo, divorziato oppure separato, questa settimana potreste essere in balìa delle insicurezze e dei dubbi. Anche se non è facile, sforzatevi di concentrarvi su voi stessi e sui vostri obiettivi di vita.

Leone – Per le coppie molto innamorate, si prospetta una settimana di grande passione e romanticismo. Approfittate di queste stelle innamorate per coccolare la vostra dolce metà, per viziarla a dovere e per farle sapere quanto l’amate.

Se sei single, questa settimana potresti incontrare qualcuno di speciale. Siate sempre voi stessi e non abbiate paura di fare la prima mossa.

Vergine – Questa settimana sprona le coppie a mettere in atto i progetti per il futuro. Confrontatevi con il vostro partner e parlate dei vostri desideri e delle vostre aspirazioni. I cuori solitari del segno potrebbero sentirsi un po' indecisi per quanto riguarda i sentimenti. Non abbiate fretta di trovare la vostra anima gemella.

Previsioni settimanali dal 18 al 24 settembre, coppie e single: da Bilancia a Sagittario

Bilancia – Per molte coppie, questa è una settimana di grande armonia ed equilibrio. Trascorrete più tempo con la persona che amate e regalatevi un weekend da sogno.

Per i cuori solitari nati sotto il segno della Bilancia, si prospetta una settimana all’insegna della noia, solitudine e apatia. Cercate di trovare nuove attività da fare e di fare nuove conoscenze. E se c’è un colpo di fulmine, vivetelo intensamente.

Scorpione – Secondo le previsioni dell'oroscopo, questa è una settimana di grande passione e sensualità. Le stelle vi consigliano di esplorare la vostra sessualità e scoprire nuovi lati di voi stessi. Se non avete ancora trovato la vostra anima gemella, nei prossimi giorni farete un incontro che vi cambierà la vita in meglio. Cercate, però, di essere sempre voi stessi e di non aver paura di mostrare anche i vostri lati più vulnerabili.

Sagittario – Questa è una settimana di grande libertà e avventura, sia per le coppie di lunga data che per quelle nate da qualche mese.

È il momento ideale per pianificare una gita fuori porta, oppure per fare qualcosa di nuovo e stimolante. Se siete single, questa settimana mette ancora di più in risalto le vostre insicurezze, i vostri dubbi. Ciò che dovete fare per eliminarli, è di concentrarvi maggiormente sui vostri progetti di vita personale e sulle vostre aspirazioni.

Vita di coppia e single secondo l'oroscopo dal 18 al 24 settembre: da Capricorno a Pesci

Capricorno – Per le coppie, questa è una settimana di grande impegno e responsabilità. Assicuratevi di prendervi cura del vostro rapporto di coppia e di comunicare apertamente con la persona che amate. Per i cuori solitari del segno, si prospettano giornate un po’ stancanti.

Concedetevi un po' di tempo per voi stessi e ricaricate le batterie.

Acquario – La vostra vita di coppia si accinge a vivere un periodo di grande innovazione e creatività. Cercate nuove attività da fare con il vostro partner e divertitevi, senza pensare ai problemi quotidiani. Alcuni single potrebbero fare un incontro da favola. Per fare breccia nel cuore della persona che vi piace, dovete essere semplicemente voi stessi. Non abbiate paura di mostrare anche le vostre fragilità.

Pesci – Per le coppie che stanno insieme da qualche mese, questa è una settimana di grande empatia e comprensione. Assicuratevi di sostenere il vostro partner nei momenti difficili. Se il vostro cuore è solo, oppure vi siete lasciati da qualche settimana, nei prossimi giorni potreste sentirvi un po' tristi. Concedetevi un po' di tempo per guarire dal passato e per aprirvi alle novità.