Inizia una nuova settimana del mese di settembre 2023. Scopriamo come andrà in particolare la giornata di lunedì 11 settembre analizzando l'oroscopo e l'andamento delle stelle in amore, lavoro e salute dall'Ariete ai Pesci.

Astrologia del giorno per i segni zodiacali

Ariete: a livello sentimentale nell'ultimo periodo le stelle non sono state dalla vostra parte, ma questo è il momento giusto per farsi avanti. In campo lavorativo si proporranno delle problematiche che dovranno essere affrontate con molta calma.

Toro: l'Oroscopo per la giornata di lunedì 11 settembre presenta possibili polemiche in ambito amoroso.

Attenzione alle provocazioni che potrebbero giungere dal partner. In ambito lavorativo ci sarà la possibilità di portare avanti progetti importanti.

Gemelli: amore a gonfie vele grazie alla luna in favore, in arrivo delle soluzioni, non attendete le prossime settimane per agire. In ambito professionale è il momento di perseguire nuovi progetti senza però strafare.

Cancro: possibili difficoltà in ambito sentimentale, in particolare chi vive una relazione da poco tempo dovrà gestire delle situazioni impreviste. Per quanto riguarda l'aspetto lavorativo siate cauti nel condurre le vostre mansioni.

Leone: in ambito lavorativo possibili difficoltà, qualcosa andrà a rilento contro le prime previsioni.

A livello sentimentale buon periodo grazie alla luna a favore, sfruttatelo per vivere delle emozioni con il partner e le persone che amate.

Vergine: in campo professionale la giornata di lunedì 11 settembre sarà caratterizzata da decisioni importanti da cui potrà dipendere l'esito di alcuni progetti. In ambito sentimentale presto Venere sarà nel segno e potrete recuperare un rapporto a cui tenete.

Bilancia: momento di agitazione, secondo le previsioni astrologiche, in ambito amoroso, molti sono gli impegni che vi distraggono dal rapporto col partner. A livello professionale non mancheranno incontri interessanti utili ai vostri programmi.

Scorpione: potrebbe esserci una certa insoddisfazione sul lavoro in queste giornate di metà settembre.

In amore soffrite di una certa stanchezza, alcuni dubbi non gioveranno al rapporto di coppia.

Sagittario: in campo sentimentale potrete vivere delle emozioni positive, organizzate qualcosa in gruppo se lo desiderate. Sul lavoro non mancheranno situazioni importanti, le problematiche del passato sono ormai alle spalle.

Capricorno: siete in cerca di maggiore serenità in ambito sentimentale, attenzione alle discussioni che potrebbero nascere in questo periodo. Nel lavoro cercate di vivere con serenità ciò che accade.

Acquario: per i nati sotto il penultimo segno zodiacale lunedì 11 settembre ci saranno dei momenti complessi a causa di alcune incomprensioni. Sul lavoro cercate di tenere sotto controllo lo stress.

Pesci: periodo caratterizzato da cambiamenti sul lavoro, dovrete cercate di essere forti. In amore possibile ansia per alcune discussioni degli ultimi tempi.