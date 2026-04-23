Arriva maggio e la primavera entra nel vivo della sua stagione. Sbocciano i cuori, i sentimenti e la fortuna, che però aiuterà particolarmente il segno del Pesci, premiato con 6 punteggi. L'oroscopo dice che questo mese si muove come un ingranaggio che passa dalla riflessione alla concretezza, per poi aprirsi a emozioni più profonde e coinvolgenti. L’ingresso di Mercurio in Toro il 3 porta pensieri più lenti ma solidi, favorendo decisioni pratiche, soprattutto in ambito economico. Dal 17, con Mercurio in Gemelli, la mente accelera, la comunicazione diventa più brillante e si moltiplicano contatti, idee e opportunità.

Il 18, Marte in Toro invita ad agire con determinazione e pazienza. Non si tratta di scatti impulsivi, ma di costruzioni durature, passo dopo passo. Il giorno successivo, Venere in Cancro addolcisce il clima emotivo, spingendo verso relazioni più intime, protettive e sincere. Infine, dal 21, con il Sole in Gemelli, l’energia generale si alleggerisce. Cresce il desiderio di muoversi, parlare, conoscere, uscire dalla routine. Approfondiamo.

L'oroscopo mensile di maggio e la classifica dai segni più sfortunati a quelli più fortunati

☘️☘️Capricorno Questo mese vi mette davanti a qualche prova, soprattutto sul piano pratico e finanziario. Non tutto andrà secondo i piani e sarà necessario rivedere alcune strategie, evitando scelte impulsive.

In amore, però, emerge una stabilità importante. Se siete in coppia, il legame si rafforza attraverso il dialogo e la condivisione degli obiettivi. Se siete soli, un incontro potrebbe lentamente trasformarsi in qualcosa di concreto. Serve pazienza, ma i risultati arriveranno.

☘️☘️☘️Scorpione. Le emozioni saranno intense, ma non sempre facili da gestire. In amore vivrete momenti profondi, ma anche qualche dubbio che richiederà chiarezza. Evitate di lasciarvi guidare dalla diffidenza. Sul fronte economico, è il momento di tenere i conti sotto controllo. Alcune spese potrebbero sorprendervi, ma con organizzazione riuscirete a mantenere l’equilibrio. Questo mese vi insegna a fidarvi senza perdere lucidità.

☘️☘️☘️Acquario. Il cuore vi guida, ma la realtà vi chiede di restare con i piedi per terra. In amore sarete coinvolti in situazioni emozionanti, ma non sempre semplici. Lasciatevi andare, ma senza perdere il senso della misura. Le finanze richiedono attenzione e una pianificazione più attenta. Evitate rischi inutili e puntate su ciò che può darvi stabilità nel tempo. Crescete imparando a bilanciare entusiasmo e responsabilità.

☘️☘️☘️Ariete. Sarete al centro dell’attenzione, circondati da affetto e possibilità, ma dovrete fare attenzione a non idealizzare troppo le persone. In amore, il rischio è quello di lasciarsi trasportare senza valutare bene chi avete davanti. Sul piano economico, invece, si aprono opportunità interessanti, soprattutto per chi sa coglierle con prontezza.

Avete un buon intuito, usatelo anche nelle scelte pratiche.

☘️☘️☘️☘️Sagittario. Maggio vi mette alla prova, ma allo stesso tempo vi offre strumenti per crescere. In amore potreste superare una fase delicata, rafforzando il rapporto e costruendo qualcosa di più solido. Chi è solo dovrà uscire dalla routine e concedersi nuove occasioni. Le finanze richiedono attenzione e precisione. Pianificare sarà la parola chiave per evitare errori e costruire basi più sicure.

☘️☘️☘️☘️Bilancia. L’armonia torna a farsi sentire, soprattutto nei rapporti familiari e sentimentali. In amore vivrete momenti di grande complicità, ma dovrete anche affrontare decisioni importanti che potrebbero cambiare il vostro percorso.

Sul piano economico, è il momento di essere prudenti e di non lasciarsi tentare da spese superflue. Con impegno e costanza riuscirete a ottenere risultati concreti.

☘️☘️☘️☘️Vergine. Le relazioni diventano protagoniste, portando con sé occasioni, incontri e momenti di condivisione. In amore, è il momento giusto per parlare apertamente e chiarire ciò che sentite. Questo vi aiuterà a rafforzare i legami. Sul fronte economico, serve disciplina. Evitate sprechi e concentratevi su obiettivi a lungo termine. Anche se il passato recente è stato impegnativo, ora potete ricostruire con maggiore consapevolezza.

☘️☘️☘️☘️Toro. L’energia torna a scorrere con più intensità, soprattutto nei sentimenti. In amore si riaccende la passione e le coppie ritrovano complicità.

I single potrebbero vivere incontri destinati a lasciare il segno, anche con persone del passato. Le finanze sorridono, ma potrebbero esserci spese legate alla casa o a cambiamenti pratici. Nulla di negativo, se gestito con equilibrio.

☘️☘️☘️☘️☘️Gemelli. Il mese vi regala ispirazione e nuove prospettive, soprattutto nei rapporti. In amore vivrete momenti intensi e stimolanti, con la possibilità di esplorare nuove dinamiche di coppia. Se siete soli, incontri interessanti potrebbero accendere la vostra curiosità. Sul piano economico, si aprono opportunità di crescita. Sta a voi coglierle con fiducia e spirito d’iniziativa.

☘️☘️☘️☘️☘️Leone. Avete energia, chiarezza e una forte voglia di costruire.

In amore è il momento di consolidare ciò che avete o di aprirvi a nuove conoscenze che potrebbero rivelarsi importanti. Le finanze sono in crescita e vi permettono di concedervi qualche soddisfazione. Attenzione solo a non esagerare. Il vostro entusiasmo è una risorsa, ma va gestito con equilibrio.

☘️☘️☘️☘️☘️Cancro. Le emozioni si fanno intense e avvolgenti. In amore vivrete momenti di grande romanticismo, ma dovrete anche mantenere un minimo di concretezza. Non basta sognare, serve anche costruire. Le finanze richiedono attenzione e organizzazione. Con un po’ di disciplina riuscirete a migliorare la vostra situazione. Seguite l’intuito, ma accompagnatelo con scelte pratiche.

☘️☘️☘️☘️☘️☘️Pesci.

Siete tra i protagonisti del mese, con una spinta forte sia nei sentimenti che nelle ambizioni personali. In amore vivrete emozioni profonde, con la possibilità di rafforzare un legame o di incontrare qualcuno di speciale. Sul piano economico, avete energia e determinazione per raggiungere i vostri obiettivi. Se saprete pianificare con attenzione, potrete ottenere risultati importanti e duraturi.