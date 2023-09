L'oroscopo di lunedì 11 settembre ha in serbo tante sorprese per i segni zodiacali. È pronto a svelare tutti i segreti del giorno, con particolare attenzione verso la vita lavorativa, sentimentale e sociale. È presente anche una classifica per fornire un quadro ancora più chiaro.

Ecco tutte le caratteristiche dell'oroscopo dell'11 settembre 2023.

Oroscopo dell'11 settembre: i segni più fortunati

Capricorno (1° posto): vivrete una giornata molto intensa, sia dal punto di vista sentimentale sia lavorativo. Proverete emozioni profonde, che vi porteranno a scoprire nuovi lati del vostro carattere.

Le sorprese non mancheranno.

Sagittario (2° posto): la scena sarà tutta vostra. Vi distinguerete per la vostra voglia di fare e per l'intraprendenza dimostrata. Sarete abili sul lavoro, ma non permetterete alla vita professionale di assorbire tutte le vostre energie.

Vergine (3° posto): darete spazio a tutta la vostra creatività. Sarete ben contenti di confrontarvi con nuove idee. La fantasia vi aiuterà a osservare il mondo da un nuovo punto di vista. Potreste rimanere molto sorpresi.

Cancro (4° posto): avrete un'indole pacifica, pronta a chiarire con il prossimo e non ad accendere i litigi. Questo vi consentirà di muovervi con sicurezza all'interno dell'ambiente sociale. Non tutti, però, vi dimostreranno affetto.

Leone (5° posto): le attenzioni del partner aumenteranno. Sarete felici di assistere a dei gesti carichi di romanticismo, ma alcuni di esse potrebbero mettervi a disagio. La cosa migliore sarà parlarne apertamente. La persona amata sarà comprensiva.

Toro (6° posto): prenderete le distanze dalla vostra routine quotidiana. Proverete a mettere in pratica schemi alternativi, in modo da poter avere un risultato diverso.

In effetti, le cose inizieranno a subire delle modifiche.

Previsioni astrologiche dell'11 settembre: gli ultimi posti in classifica

Scorpione (7° posto): sarete un po' preoccupati per la vostra salute. Avvertirete dei sintomi spiacevoli che vi metteranno in allarme. Prima di farvi prendere dal panico, però, sarà necessario risalire alle cause.

Potrebbero essere più banali del previsto.

Pesci (8° posto): non avrete molta voglia di stare con i vostri amici. Preferirete isolarvi, in modo da poter prendere da soli le vostre decisioni. Questo atteggiamento rappresenterà un'arma a doppio taglio.

Ariete (9° posto): questa giornata non inizierà nel migliore dei modi. Tenderete a distrarvi molto facilmente, senza riuscire a concentrarvi sui vostri progetti. Potreste anche ricevere dei richiami sul posto di lavoro.

Acquario (10° posto): il rapporto con la famiglia sarà piuttosto frastagliato. Vivrete una giornata complessa, caratterizzata da tante battute d'arresto e incomprensioni. In alcuni momenti, potreste anche perdere la pazienza.

Gemelli (11° posto): non vi piacerà litigare con il partner, però, sentirete di non avere altra scelta.

In alcuni momenti, avvertirete un peso sul cuore, come se stesse vivendo un periodo di forte ansia. Le vostre capacità decisionali subiranno una battuta d'arresto.

Bilancia (12° posto): tenderete a essere poco precisi. Farete le cose di fretta, senza riflettere accuratamente sulle diverse situazioni. La causa di ciò sarà da ricercare nell'alto livello di stress provato. Dovrete liberarvi di un po' di pressione.