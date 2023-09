Il mese di settembre prosegue il proprio percorso per tutti e i segni zodiacali. Intanto relativamente a martedì 12 settembre 2023 sono disponibili le previsioni e l'oroscopo con tutte le novità e i cambiamenti che arriveranno in amore e nel lavoro dall'Ariete ai Pesci.

Stelle e oroscopo del 12 settembre 2023: la giornata dei segni zodiacali

Ariete: in amore le stelle chiedono un miglioramento netto, siete stanchi in questo periodo che va a rilento. Nel lavoro è la giornata giusta per ritornare a fare progetti in vista del futuro.

Toro: per i sentimenti è meglio evitare crisi inutili, attenzione a non complicare troppo le cose.

Nel lavoro qualche cambiamento è all'orizzonte.

Gemelli: a livello sentimentale se c'è qualcosa che non va è meglio parlarne adesso, ultimamente vi sentite comunque distratti. Nel lavoro alcune complicazioni potrebbero arrivare a causa della fretta nel fare alcune cose.

Cancro: in amore questo periodo va sfruttato per parlare chiaro e dire come la pensate. A livello professionale chi lavora in proprio avrà un buon successo e non si esclude la possibilità di portare avanti nuovi progetti.

Leone: a livello sentimentale potrete vivere qualcosa di nuovo, ma dovrete però lasciare stare il passato. Nel lavoro vi sentite più forti, responsabilità del periodo che portano qualche dubbio.

Vergine: in amore le relazioni che nascono ora saranno importanti e vivranno tutto al massimo, c'è un bel carico di responsabilità.

Nel lavoro qualcosa si muove a vostro favore, vi sentite pronti a tutto.

Bilancia: per i sentimenti è una giornata migliore del previsto. Nel lavoro non è un periodo negativo, se in passato ci sono stati problemi ora verranno risolti.

Scorpione: in amore le tensioni dovranno essere superate, è una giornata nel complesso sottotono.

Nel lavoro difficile far partire nuovi progetti, resta comunque una situazione valida per tutto.

Sagittario: in amore potrete puntare su qualcosa di importante in vista anche dei nuovi incontri, a breve recupererete tutto quello che manca. Nel lavoro è un momento utile per capire come agire.

Capricorno: a livello amoroso questo è il momento migliore per risolvere un problema nato di recente.

Non pensate alle questioni legate al passato. Nel lavoro è una fase di maggiore successo, è possibile portare avanti delle novità.

Acquario: a livello sentimentale la situazione resta agitata, riflettete bene prima di agire. Nel lavoro alcuni vorrebbero cambiare qualcosa pur di smettere di vivere sempre le stesse situazioni ripetitive e noiose.

Pesci: in amore non mancheranno le polemiche in queste ore e una fase di stanchezza si farà sentire ancora di più. Nel lavoro coloro che hanno un'attività in proprio potranno rimettersi in gioco.