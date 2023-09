Una nuova settimana ha preso il via per tutti i segni zodiacali e sta portando con sé novità e cambiamenti sia in amore che nel lavoro Vediamo come andrà la giornata secondo l'oroscopo del 19 settembre 2023.

Oroscopo di martedì 19 settembre

Ariete: in amore la tensione sarà da tenere sotto controllo. Prudenza nei rapporti con i nati degli altri segni. Nel lavoro quelli che vivono da tempo una disputa dovranno trovare una via d'uscita.

Toro: per i sentimenti, con la Luna in opposizione qualche polemica non mancherà. Meglio non agitare troppo le acque.

Nel lavoro non sarà facile trovare un accordo con chi avete intorno.

Gemelli: a livello amoroso giornata importante, in particolare se vi interessa una persona. I single potranno frequentare qualcuno. Nel lavoro non è la giornata giusta per fare scelte drastiche.

Cancro: in amore, con la Luna in buona aspetto, potrete concludere qualcosa, ma dovrete mantenere un certo equilibrio. A livello lavorativo dovrete impegnarvi di più per ottenere risultati.

Leone: a livello sentimentale ritrovate una maggiore tranquillità, ma meglio evitare lo stress. Nel lavoro, se c'è stata una chiusura, riuscirete a trovare un punto di svolta.

Vergine: le relazioni sentimentali andranno meglio e riuscirete ad avere maggiore successo.

A livello lavorativo trovate un nuovo assetto per la vita professionale.

Bilancia: in amore meglio mettere a posto alcune questioni, se c'è un progetto agite ora. Nel lavoro cercate di fare di più per ottenere nuove idee.

Scorpione: la Luna che si trova nel segno potrà aiutarvi con nuovi incontri amicizie. Giornata che porterà belle sensazioni.

Nel lavoro una piccola vittoria è nell'aria ed entro poco potrete fare una scelta.

Sagittario: con la Luna nel segno le idee saranno più chiare. Sarà possibile mettere in atto un grande cambiamento. Nel lavoro giornata faticosa ma interessante, che propone novità.

Capricorno: a livello amoroso i rapporti saranno piuttosto importanti e presto vivrete una fase favorevole.

Nel lavoro le nuove collaborazioni potranno essere importanti.

Acquario: a livello sentimentale un confronto di coppia potrà essere rimandato. Per il lavoro il cielo è agitato, per questo motivo cercate di farvi scivolare le cose addosso.

Pesci: in amore, con la Luna favorevole, se una storia è in crisi il prossimo sarà un periodo da "dentro o fuori". Nel lavoro va meglio, ma ci vorrà maggiore pazienza.