L'oroscopo del 25 maggio accoglie un lunedì "duale", dove la prima parte della giornata è influenzata dalla Luna in Vergine mentre dal primo pomeriggio in poi avremo a che fare con la Luna in Bilancia. Tutto ciò crea un’atmosfera dinamica e ricca di contrasti interiori. È una giornata utile per trovare compromessi intelligenti senza perdere di vista i propri bisogni. L'astrologia regala il primo posto in classifica alla Vergine. Approfondiamo.

Classifica e oroscopo giorno 25 maggio 2026: dai segni top a quelli flop del giorno

1️⃣- Cancro. Questa giornata vi regalerà una carica speciale e la sensazione di poter finalmente riprendere in mano molte situazioni lasciate in sospeso.

Vi sentirete più forti, determinati e motivati a cambiare ciò che non vi rappresenta più. Negli ultimi mesi avete attraversato una fase di trasformazione importante e adesso state iniziando a vedere i primi segnali di ripresa. Avrete voglia di esplorare nuove possibilità, di ampliare i vostri orizzonti e di circondarvi di persone sincere e stimolanti.

In amore ci sarà bisogno di cura e presenza. Un rapporto solido cresce giorno dopo giorno attraverso piccoli gesti, attenzioni e dialoghi sinceri. Le coppie ritroveranno complicità, mentre chi è single sentirà nascere dentro di sé il desiderio di rimettersi in gioco senza più paura del passato. Siete molto più forti di quanto crediate e qualcuno se ne accorgerà presto.

2️⃣- Pesci. Le emozioni saranno intense ma finalmente più facili da comprendere e gestire. Le domande che vi siete posti negli ultimi tempi inizieranno a trovare risposte concrete e questo vi aiuterà a sentirvi meno confusi. Avete accumulato tanti pensieri e preoccupazioni dentro di voi, ma adesso è arrivato il momento di liberarvi di quel peso emotivo che vi impedisce di vivere con leggerezza.

Parlare con una persona fidata potrebbe fare la differenza. Non isolatevi e non pensate di dover affrontare tutto da soli. In amore serviranno chiarezza e coraggio: alcune situazioni andranno sistemate con maturità, altre potrebbero richiedere una scelta definitiva. Dedicate più tempo alla vostra crescita personale, alle letture che vi ispirano e a tutto ciò che riesce a stimolare mente e creatività.

Una strada nuova potrebbe sorprendervi.

3️⃣- Scorpione. Avete una gran voglia di rinnovamento e questa energia vi accompagnerà per tutta la giornata. Pensate già all’estate, ai viaggi, ai momenti di libertà e alle serate spensierate, ma prima dovrete rimettere ordine nella vostra quotidianità. Organizzazione e lucidità saranno le armi vincenti per evitare stress inutili.

Prendere nota degli impegni, pianificare meglio le attività e procedere con metodo vi aiuterà a sentirvi più sereni. In amore l’atmosfera sarà decisamente più intensa e coinvolgente. Le coppie vivranno momenti di forte vicinanza emotiva, mentre qualcuno potrebbe riscoprire il piacere delle piccole attenzioni reciproche. Anche il benessere fisico torna al centro dei vostri pensieri: molti di voi sentiranno il bisogno di rimettersi in forma o di prendersi maggiormente cura di sé.

4️⃣- Acquario. La parola chiave di questa giornata sarà essenzialità. Non disperdete energie in situazioni che non meritano attenzione e concentratevi soltanto su ciò che può davvero portarvi risultati concreti. Avete obiettivi importanti e una forte ambizione che vi spinge sempre a voler dimostrare il vostro valore.

Negli ultimi tempi avete accumulato responsabilità e tensioni, per questo sarà fondamentale imparare a gestire meglio il vostro tempo. Non dovete sentirvi obbligati a fare tutto da soli. In amore qualcosa si sta muovendo lentamente ma nella direzione giusta. Alcuni di voi potrebbero vivere un incontro speciale, altri si troveranno davanti a un momento decisivo per il futuro della relazione.

5️⃣- Bilancia. Siete entrati in una fase di recupero e rinascita personale. Dopo un periodo complicato, in cui avete avuto la sensazione di muovervi senza una direzione precisa, adesso state lentamente ritrovando equilibrio e fiducia nelle vostre capacità. Sul lavoro potrebbero arrivare conferme interessanti oppure piccole soddisfazioni capaci di motivarvi ulteriormente.

Continuate a credere nei vostri progetti anche se il percorso non è ancora del tutto definito. In amore, invece, dovrete fare attenzione ai dubbi e alla gelosia. Alcune insicurezze rischiano di creare distanza con il partner. Serve più dialogo e meno silenzio. Un cambiamento importante è alle porte e potrebbe rivoluzionare alcune abitudini consolidate.

Non rimandate ciò che sapete di dover affrontare.

6️⃣- Vergine. L’amore tornerà ad avere un ruolo centrale nei vostri pensieri. I single avranno voglia di conoscere persone nuove, di sentirsi apprezzati e di ritrovare entusiasmo. C’è un forte desiderio di cambiamento anche nell’aspetto fisico: molti di voi penseranno a un nuovo look o a un piccolo rinnovamento personale capace di farvi sentire più sicuri.

Lasciatevi andare senza troppe paure. Accettare un invito, uscire dalla routine e vivere le emozioni con maggiore spontaneità potrebbe regalarvi piacevoli sorprese. In famiglia, però, servirà più presenza. Una persona vicina potrebbe avere bisogno del vostro sostegno e del vostro ascolto. Non sottovalutate il potere di una parola gentile.

7️⃣- Leone. La gestione economica richiederà particolare attenzione. Negli ultimi tempi avete avuto la sensazione di perdere il controllo su alcune situazioni e adesso sentite il bisogno di rimettere ordine nei vostri progetti e nelle spese. Sarà importante mantenere lucidità e non lasciarsi trascinare dall’ansia.

Nel lavoro servirà impegno costante perché qualcuno potrebbe mettervi alla prova o cercare di superarvi. Non fatevi intimidire: avete talento e capacità da vendere. Cercate però di ascoltare di più il vostro corpo. Stress, stanchezza e tensioni fisiche potrebbero presentare il conto se continuerete a ignorare il bisogno di riposo. Limitate gli eccessi e ritagliatevi momenti di relax.

8️⃣- Gemelli. Le fatiche accumulate negli ultimi mesi si fanno ancora sentire. Vi sentite più chiusi, diffidenti e meno inclini alla socialità rispetto al passato. Alcuni rapporti si sono raffreddati e forse avete preso le distanze da persone che non vi trasmettevano più serenità. Nonostante questo, la giornata invita a recuperare i legami autentici e a non lasciarvi bloccare dalla paura di soffrire.

Potreste sentirvi un po’ stanchi o confusi, soprattutto nelle prime ore della giornata. Evitate decisioni impulsive e fate attenzione alle spese online o agli acquisti poco ragionati. Prima di investire denaro in qualcosa, informatevi bene. Una scelta fatta con calma si rivelerà molto più vantaggiosa.

9️⃣- Ariete. Per affrontare al meglio questa giornata avrete bisogno di mantenere tutto sotto controllo. La distrazione potrebbe farvi commettere errori evitabili, soprattutto in ambito professionale. Ci saranno questioni da monitorare con attenzione e sarà importante non fidarsi troppo delle apparenze.

Chi ha vissuto una delusione sentimentale negli ultimi anni sta lentamente ritrovando equilibrio e fiducia. Il passato ogni tanto torna a farsi sentire, ma non avrà più il potere di fermarvi. Nuove opportunità si stanno avvicinando e presto vi sentirete più leggeri e pronti a guardare avanti. Anche nel lavoro qualcosa inizia finalmente a muoversi. Fate attenzione ai rapporti con colleghi e collaboratori.

1️⃣0️⃣- Sagittario. La giornata partirà lentamente e avrete la sensazione di vivere sempre le stesse situazioni. La routine vi pesa e il continuo correre tra impegni familiari, lavoro e responsabilità rischia di farvi perdere energia. Avete bisogno di ritrovare un po’ di ordine mentale e soprattutto di concedervi una pausa.

In amore, però, qualcosa potrebbe cambiare presto. Chi è single potrebbe fare un incontro interessante, mentre le coppie dovranno evitare comportamenti impulsivi o tentazioni passeggere. Non vale la pena mettere a rischio un rapporto importante per qualcosa di superficiale. Cercate anche di prendervi maggiore cura della salute e di controllare stress e pressione.

1️⃣1️⃣- Toro.

Prima di prendere una decisione importante sarà fondamentale valutare ogni dettaglio. Avete tra le mani un progetto significativo che riguarda il lavoro oppure la vita sentimentale e non potete permettervi passi falsi. La settimana dipenderà molto dal vostro atteggiamento: rigidità e nervosismo potrebbero complicare situazioni che invece si potrebbero risolvere con maggiore leggerezza.

Non pretendete troppo da voi stessi e cercate di affrontare tutto con più spontaneità. Arriverete a sera piuttosto stanchi, ma con la consapevolezza di aver dato il massimo. Negli ultimi mesi siete cambiati profondamente e sentite il bisogno di rinnovarvi anche esteriormente. Un nuovo taglio di capelli, un cambio di stile o semplicemente un momento dedicato alla cura personale potrebbero restituirvi entusiasmo ed energia.

1️⃣2️⃣- Capricorno. Questo lunedì si preannuncia intenso e ricco di impegni. Avrete molte cose da fare e la stanchezza potrebbe farsi sentire già dalle prime ore della giornata. In amore qualcuno si sente meno desiderato o teme che la routine abbia spento parte della passione. Per ravvivare il rapporto serviranno fantasia, dialogo e la voglia di sorprendere il partner con qualcosa di speciale.

State attraversando una fase in cui sentite il bisogno di cambiare molte cose attorno a voi. Nuove idee, nuovi progetti e persino il desiderio di partire o concedervi una breve fuga potrebbero occupare i vostri pensieri. Evitate discussioni inutili e non entrate in competizione con chi cerca solo provocazioni.

La vostra serenità mentale vale molto di più.

Breve quadro astrologico della giornata

In questo 25 maggio, il Sole in Gemelli stimola dialoghi, curiosità e voglia di cambiamento, rendendo la mente veloce come una metropolitana all’ora di punta. Venere in Cancro, invece, addolcisce i rapporti affettivi e spinge a cercare protezione, dolcezza e conferme sincere. Nel primo pomeriggio la Luna entra in Bilancia e cambia il clima emotivo della giornata. Dopo ore più nervose e dispersive, crescerà il desiderio di equilibrio, armonia e confronto civile. Sarà il momento ideale per chiarire tensioni, recuperare un rapporto oppure dedicarsi alla bellezza, al relax e alla cura personale.