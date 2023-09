Un nuovo weekend sta per avere inizio per tutti segni zodiacali. Scopriamo come andrà la giornata di venerdì 22 settembre con le stelle e le previsioni astrologiche in amore, lavoro e salute dall'Ariete ai Pesci.

Astrologia del giorno per i 12 segni zodiacali

Ariete: con la Luna e Venere favorevoli sarà una buona giornata per quel che riguarda la situazione sentimentale. Nel lavoro c'è un recupero in questo periodo, risolverete delle questioni in sospeso ma cercate di tenere a bada l'ansia.

Toro: la giornata di venerdì 22 settembre sarà caratterizzata da delle scelte in ambito sentimentale.

Nel lavoro sono in arrivo delle buone notizie.

Gemelli: è un buon momento per fare dei progetti importanti in ambito amoroso, vi sentite più sereni in questo periodo. Nel lavoro evitate di discussioni in questa giornata.

Cancro: in amore - con la Luna in opposizione - fate attenzione alle discussioni che potrebbero crearsi in questa giornata. A livello lavorativo è un periodo di stanchezza, cercate di valutare meglio le decisioni che prenderete.

Leone: in ambito professionale ci sono delle possibili problematiche da superare, soprattutto per chi ha un impiego da poco tempo. A livello sentimentale è una giornata energica, mettetevi in gioco.

Vergine: è un momento sottotono in amore, dovrete avere maggiore pazienza con le persone che amate.

Nel lavoro in questo periodo manca concentrazione, provate a ritagliare del tempo di relax per voi.

Bilancia: l'inizio del weekend sarà caratterizzato da incontri interessanti per i single del segno. Nel lavoro qualcuno fatica a star dietro a tutte le incombenze.

Scorpione: è un buon momento per l'amore, i programmi organizzati possono essere vissuti in serenità.

Il periodo è interessante anche per l'ambito lavorativo e vi sentite più sicuri.

Sagittario: non mancano le buone idee a livello lavorativo, potrete sfruttarle per iniziare nuovi progetti. In amore ritroverete la fiducia nelle persone che amate e potrete vivere belle emozioni.

Capricorno: possibili preoccupazioni in ambito amoroso, comunque vi sentirete più energici rispetto alle giornate precedenti.

Nel lavoro soluzioni in arrivo, sarà possibile procedere se alcuni lavori sono rimasti in sospeso.

Acquario: l'inizio del weekend con Venere in opposizione vede il segno giù di corda per quel che riguarda l'amore. Nel lavoro sarà meglio cercare di gestire tutte le situazioni complesse lasciate in sospeso.

Pesci: secondo le previsioni astrologiche il periodo è caratterizzato da agitazione d'amore, attenzione a non discutere con il partner perché potreste dire qualcosa di cui poi potreste pentirvi. In ambito lavorativo dovrete mettervi alla prova per ottenere risultati sperati.