Di seguito scoprirete cosa per voi l'oroscopo nella settimana che va dal 25 settembre al 1 ottobre, sia che siate in coppia o single. L'Oroscopo è qui per guidarvi attraverso le turbolente acque dell'amore.

Segni d'Acqua: Cancro, Scorpione, Pesci

Cancro: è il momento di dedicare del tempo a voi stessi e alle vostre emozioni. Se siete in coppia, concedetevi una serata romantica a casa, magari con un film d'amore. Se siete single, fate una passeggiata rilassante nella natura e riflettete sui vostri desideri. Le stelle vi guideranno verso la strada dell'amore.

Scorpione: siete noti per la passione e questa settimana potete metterla in gioco. Sorprendete il partner con gesti romantici o esprimete apertamente i vostri desideri. Se siete single non abbiate paura di avvicinarvi a chi vi interessa. La vostra intensità sarà irresistibile.

Pesci: questa settimana seguite il vostro cuore senza paura. Se siete in coppia, fate una sorpresa al partner o dite loro quanto li amate. Se siete single, andate avanti con il vostro fascino unico e seguite le vostre intuizioni. L'amore sarà dolce come una canzone.

Segni di Fuoco: Ariete, Leone, Sagittario

Ariete: è il momento perfetto per riscaldare la vita di coppia. Prendete il partner per mano e organizzate una serata romantica.

Una cena a lume di candela o una serata sotto le stelle faranno scintillare la vostra connessione. Se siete single non temete: una nuova fiamma potrebbe scoccare in modo inaspettato. Tenetevi pronti per l'amore improvviso!

Leone: siete sempre al centro dell'attenzione, ma questa settimana potrebbe essere il momento di concedere spazio al partner o alla potenziale fiamma.

Organizzate una serata in cui loro sono le star e vedrete come la relazione fiorirà. Se siete single, cercate di mettere in mostra il vostro lato affascinante. L'amore vi sta cercando.

Sagittario: questa settimana è il momento perfetto per una nuova avventura. Organizzate una gita fuori città con il partner o cercate un luogo speciale per incontrare nuove persone.

Siate aperti e pronti a esplorare il mondo dell'amore.

Segni di Terra: Toro, Vergine, Capricorno

Toro: le stelle vi spingono a essere più aperti alle avventure. Se siete in coppia, cercate nuovi modi per sorprendere il partner. Forse una gita fuori città o una serata a tema in casa? Se siete single, esplorate nuovi luoghi e nuove persone. Chi sa, potreste incontrare qualcuno che vi farà perdere la testa!

Vergine: concentratevi sulla comunicazione nella vita di coppia. Aprite il dialogo con il partner e condividete i vostri pensieri e sentimenti. Se siete single, cercate di mettervi là fuori e conoscere nuove persone. L'intelligenza e lo spirito pratico vi aiuteranno a conquistare chiunque.

Capricorno: questa settimana concentratevi sulla stabilità nella vita di coppia.

Fate piani per il futuro insieme e rafforzate il legame. Se siete single cercate qualcuno che condivida la vostra visione a lungo termine. Le stelle sono dalla vostra parte per costruire un amore duraturo.

Segni d'Aria: Gemelli, Bilancia, Acquario

Gemelli: siete noti per la versatilità e questa settimana ne avrete bisogno. La vita di coppia potrebbe richiedere un po' di adattamento, ma non temete, avrete l'abilità di farlo senza problemi. Se siete single, sfruttate la vostra capacità di socializzare per fare nuove conoscenze. Chissà quali sorprese vi riserva l'universo.

Bilancia: questa settimana potreste sentirvi un po' indecisi, ma non preoccupatevi, è solo l'effetto delle stelle. Se siete in coppia, cercate di prendere decisioni insieme e risolvere eventuali conflitti con gentilezza.

Se siete single, prendetevi il tempo per capire cosa cercate in una relazione. L'universo vi guiderà verso la scelta giusta.

Acquario: siete noti per l'originalità e questa settimana potrete usarla a vostro vantaggio. Organizzate una serata fuori dall'ordinario con il partner o cercate qualcuno con interessi eccentrici come i vostri. L'amore sarà più affascinante che mai.