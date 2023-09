L'oroscopo e le previsioni per lunedì 4 settembre 2023, cosa dicono gli altri? Ariete potrebbe affrontare delle sfide, mentre Scorpione dovrà rimboccarsi le maniche per ottenere ciò che desidera.

Oroscopo Ariete, Toro, Gemelli e Cancro per il 4 settembre

Ariete: questa settimana potreste sentirti spinti in molteplici direzioni, ricordate il vecchio detto: "Se insegui due lepri, non ne prenderai una". Quindi, per questo motivo, ponderate le scelte e concentratevi solo su una direzione. Potrete trovare sfide particolari all'inizio della settimana, ma non lasciate che questo scalfisca la vostra determinazione o la vostra fiducia.

Toro: se avete in mente di cambiare partner, questa settimana (a partire da lunedì) è quella ideale. Non state troppo a pensare su quel che volete fare, se avete preso questa decisione o la state maturando, questa è la settimana giusta, anche perché poi potreste (o avete già incontrato) avrete delle ottime situazioni di incontro e un futuro roseo. Per quanto riguarda l'ambito lavorativo, non siete preoccupati, sapete quel che fare e siete ottimi su quello, siete pieni di idee e ottimi strateghi.

Gemelli: questa settimana avrete un'incredibile svolta e sarete felice dei risultati. Non lasciate che la vanità vi ostacoli e sperimentate anche in amore, più profondamente che mai. "Accordate" il vostro cuore e intraprendete un nuovo viaggio, non ve ne pentirete.

Cancro: possedete un'eccellenza creativa e che brillerà in questo inizio settimana. Non lasciate - però - che il vostro ego si intrometta in ogni altra cosa; piuttosto, permettete che faccia parte della vostra vita. Il vostro atteggiamento proattivo vi aiuta a rimanere aggiornati e informati sull'attuale sfera lavorativa e le vostre idee hanno avuto un impatto positivo sulla crescita del team.

Oroscopo Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione per il 4 settembre

Leone: settembre è il mese del ritorno alle attività e accentua naturalmente la sfera professionale. Il cielo vi tiene sotto controllo e sa che voi valete! Lottate per dimostrare quanto valete amici del Leone! Trovate la vostra dimensione espressiva o, in certi casi, e attuate i giusti cambiamenti per ottenere ciò che sentite di meritare.

Mi raccomando, ce la potete fare!

Vergine: siete organizzatissimi nonostante Mercurio sia retrogrado e questo rallenti un po' la comunicazione. In amore potrebbe arrivare il colpo di fulmine e voi vi lascerete andare alla grande alle lusinghe di chi vi guarda con desiderio.

Bilancia: dovreste avere un grande desiderio di realizzare i propri sogni ed essere energici da lunedì. Anche con attività che sono state rimandate da un po', la Bilancia si sentirà rivitalizzata e pronta ad andare avanti.

Scorpione: vi dovete rimboccare le maniche sul lavoro per ottenere in minima parte ciò che desiderate. Questo periodo vi invita a non perdervi tanto in chiacchiere e a lavorare sodo, per questo motivo - mi raccomando - state concentrati.

Se decidete di iniziare un nuovo progetto, ci sono buone possibilità che vada in porto e potrebbe avverarsi un sogno che cullate da tempo, quel cassetto potrebbe aprirsi per sempre.

Oroscopo Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci per il 4 settembre

Sagittario: sembra che la vostra naturale sete di avventura e scoperta sia al centro della prossima settimana, a partire proprio da lunedì 4 settembre. Le stelle sono dalla vostra parte e vi porteranno molta passione e determinazione facendovi riuscire in tutto ciò che fate.

Capricorno: al mattino si mormora e si protesta per non alzarsi dal letto. È davvero questo l'atteggiamento di un Capricorno? Preferiresti stare nella tua tana come un orso bruno e tutto quello di cui hai bisogno ora è la TV e una connessione Wi-Fi, non per socializzare, pero'.

Avete tutti i pensieri e le idee di cui avete bisogno e la persona con cui vi piace di più discuterne è il vostro spazzolino da denti, poiché ascolta sempre e accetta. Cosi non va bene amici del capricorno!

Acquario: avete lo zodiaco dalla vostra parte per questo inizio settimana, siete pronti a relazionarvi con tutti e a essere condivisi da tutti per le vostre idee rivoluzionarie. Per tale motivo pensate a rilassarvi e a star calmi, avrete una settimana di idee ottime che saranno apprezzate anche dal vostro capo, che si rivolgeranno a voi come il jolly della situazione per risolvere i problemi. Per quanto riguarda l'ambito amoroso, vi si apriranno le porte del desiderio da qui per tutta la settimana.

Pesci: mentre la vostra natura empatica e premurosa è una delle vostre caratteristiche più amate, per l'inizio della settimana prossima vi invitiamo a riflettere sul limite tra l'essere gentili e il permettere agli altri di approfittare della vostra bontà.