L'oroscopo della settimana che va dal 4 al 10 settembre prevede una Bilancia promettente in ambito lavorativo, forte del pianeta Marte in congiunzione, mentre Acquario potrebbe mostrarsi un po’ troppo invadente in amore. Leone dovrà rispettare certi limiti all'interno del proprio rapporto, mentre Pesci dimostrerà maggiore impegno in quel che fa. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della settimana, dal 4 al 10 settembre.

Previsioni oroscopo dal 4 al 10 settembre 2023 segno per segno

Ariete: il lavoro potrebbe non soddisfarvi appieno durante la prossima settimana secondo l'oroscopo.

Con Marte in opposizione non sarete sempre così attivi. Per quanto riguarda i sentimenti invece, potrete contare ancora una volta sulla posizione favorevole di Venere per rendere questo periodo piacevole insieme alla persona che amate. Attenzione soltanto nel weekend, quando la Luna sarà in quadratura. Voto - 7️⃣

Toro: la settimana inizierà con la Luna in buon aspetto secondo l'oroscopo, ciò nonostante potrebbe non essere sufficiente per poter vivere un rapporto stabile. Avrete infatti bisogno di maggiori sicurezze. In ambito professionale i vostri progetti funzioneranno molto bene, e le soddisfazioni che riceverete saranno quasi una costante. Voto - 7️⃣

Gemelli: sfera sentimentale che vi vedrà più dolci del solito secondo l'oroscopo della prossima settimana.

Oltre a Venere, Anche la Luna sarà in buon aspetto, e vi permetterà di dare vita a un rapporto davvero appagante. In ambito professionale Marte porterà energie, ma serviranno anche le giuste idee per ottenere il successo sperato. Voto - 8️⃣

Cancro: il lavoro continuerà a fruttare bene anche in questa prima settimana di settembre.

Con Marte in quadratura dal segno della Bilancia però, sarà necessario non pretendere di lavorare su più progetti. In amore il vostro rapporto raggiungerà l'apice durante il weekend, quando la Luna sarà nel vostro segno zodiacale, pronta a regalarvi intense emozioni. Voto - 8️⃣

Leone: sarà una settimana solamente discreta in amore a causa della Luna, che navigherà in posizioni per voi scomode.

Single oppure no, sarà importante non superare certi limiti nei confronti della persona che amate. In ambito lavorativo potrebbe essere un buon momento per proporre alcuni interessanti investimenti. Voto - 7️⃣

Vergine: periodo tutto sommato positivo per voi nativi del segno. Questo cielo vedrà la Luna favorevole fino a martedì. Mercoledì e giovedì sarà necessario prestare più attenzione al vostro rapporto considerato la Luna in quadratura. Nel lavoro potrete contare ancora una volta su Mercurio e Giove per mettere a segno discreti successi. Voto - 7️⃣

Bilancia: configurazione astrale favorevole in questa prima settimana di settembre. Sul fronte lavorativo Marte vi darà buone occasioni. Sarete piuttosto promettenti, e dimostrando il vostro valore, riuscirete ad arrivare lontano.

In amore sfruttate la prima parte della settimana per rafforzare il vostro rapporto. Attenzione invece nel weekend. Voto - 8️⃣

Scorpione: avrete ancora a che fare con un cielo poco soddisfacente secondo l'oroscopo della prossima settimana. Bisognerà avere pazienza, soprattutto nei confronti del partner. Sul fronte professionale vi prenderete le vostre responsabilità, accettando sia risultati positivi che negativi. Voto - 6️⃣

Sagittario: sarà una settimana interessante per quanto riguarda i sentimenti. Scoprirete nuovi lati della vostra relazione di coppia, che però dovrete essere in grado di saper gestire. Attenzione dunque tra le giornate di mercoledì e venerdì. In ambito lavorativo l'impegno che ci state mettendo nei vostri progetti si noterà maggiormente, ma dovrete fare ancora molta strada.

Voto - 7️⃣

Capricorno: configurazione astrale equilibrata durante la prossima settimana per voi. Sul fronte amoroso le giornate di lunedì e martedì saranno le più indicate per godere di una relazione davvero piacevole, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Nel lavoro fate attenzione solo a come gestirete il vostro tempo e le vostre energie. Voto - 7️⃣

Acquario: il vostro atteggiamento un po’ troppo invadente potrebbe non far piacere alla persona che amate. Secondo l'oroscopo, dovrete avere più pazienza e comprensione nei confronti delle persone che amate. Nel lavoro sarà importante non dubitare delle vostre capacità per raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 6️⃣

Pesci: dimostrerete maggiore impegno in quel che fate secondo l'oroscopo.

Il lavoro finalmente farà dei passi avanti, che vi stimoleranno a dare di più. Sul fronte amoroso vi prenderete cura del partner al meglio delle vostre possibilità, soprattutto durante il weekend, quando la Luna sarà in trigono dal segno amico del Cancro. Voto - 7️⃣