Siamo arrivati al 12 settembre, una data importante per molti voi. Il cielo vi riserva sorprese, sfide opportunità. Alcuni segni saranno più fortunati di altri, ma tutti avranno la possibilità di imparare qualcosa di nuovo e di crescere. Vediamo insieme quali sono le previsioni per i dodici segni dello zodiaco, con una classifica e dei voti che esprimono il grado di favore delle stelle. Iniziamo dal Toro, che si trova al primo posto con un nove, seguito dai Pesci con un otto e mezzo e dal Sagittario con un otto. Questi tre segni potranno godere di novità positive sia in amore che al lavoro, grazie alla fiducia e alla collaborazione che le stelle vi regalano.

Al contrario lo Scorpione si trova all’ultimo posto con un tre e mezzo, seguito dai Gemelli con un quattro e dall’Ariete con un quattro e mezzo Questi tre segni dovranno affrontare delle situazioni difficili, che richiedono riflessione e calma. Non disperate, perché anche per voi ci sono delle possibilità di migliorare e di superare gli ostacoli. Continuate a leggere per scoprire le previsioni astrali del 12 settembre per ogni segno e per sapere cosa vi aspetta in questa giornata speciale

Previsioni astrologiche di martedì 12 settembre: i segni più fortunati