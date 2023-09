Il mese di settembre sta giungendo al termine e si prepara a lasciare il posto ad un ottobre ricco di emozioni e novità a volte inaspettate. L'Oroscopo dell'ultima settimana settembrina, infatti, sembra preannunciare il sopraggiungere di un periodo sorprendente per i nati Ariete, seguiti da un Cancro sempre più positivo e grintoso. Un tanto atteso equilibrio garantirà alla Bilancia la possibilità di ripartire come si deve, mentre non si può che consigliare al segno dell'Acquario di mantenere la calma ed attendere l'arrivo di giorni migliori per mettersi in gioco.

Di seguito, l'oroscopo nel dettaglio per ogni segno zodiacale.

Oroscopo della settimana, da Ariete a Vergine

Ariete - come già anticipato, il segno dell'Ariete continuerà a trovarsi tra i favoriti di Venere. Una posizione ottimale permetterà al segno zodiacale in questione di godere di ottime compagnie e di poter usufruire di una carica energetica non indifferente. Riuscire a primeggiare e ad ottenere validi riconoscimenti non sarà complicato.

Toro - un periodo interessante, secondo quanto previsto dall'oroscopo, è quello che si sta stanziando all'orizzonte. La positività aiuterà a prendere decisioni importanti ed i segni sparsi lungo il cammino non saranno di certo ignorati. L'ultima settimana del mese di settembre si rivelerà utile per poter intraprender un nuovo cammino sicuramente ricco di emozioni.

Gemelli - per quanto riguarda i Gemelli, invece, le previsioni non possono essere tra le migliori del mese. Qualche turbolenza potrebbe sopraggiungere all'improvviso e mandare in fumo diversi piani. Combattere ed organizzare sempre un piano di riserva sembra essere, momentaneamente, l'unica soluzione.

Cancro - la settimana in questione sembra essere ottimale anche per chi è nato sotto il segno del Cancro.

L'oroscopo prevede il sopraggiungere di un periodo ricco di attenzioni, specialmente per quanto riguarda la sfera sentimentale ed amorosa. Non potrebbe esserci periodo migliore per decidere di fare il passo decisivo.

Leone - c'è aria di cambiamenti, soprattutto se si osserva l'ambito lavorativo ed economico. Indipendentemente da quelli che sono i propri obbiettivi e da come si affronteranno le situazioni che si paleseranno lungo il cammino, le novità che sopraggiungeranno potranno essere positive o negative.

L'importante è non perdersi d'animo, rimboccarsi le maniche e trovare una soluzione a tutto.

Vergine - l'oroscopo della settimana prevede il sopraggiungere di un periodo ricco di emozioni anche per il segno della Vergine. Prendere decisioni importanti potrebbe fare paura, ma le stelle sono dalla vostra parte.

Previsioni ed oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia - chi è nato sotto al segno della Bilancia potrebbe dimenticarsi, volutamente o meno, della fine delle vacanze estive. Un ritorno alla normalità potrebbe non essere semplice e come tutti, anche il segno zodiacale in questione potrebbe imbattersi in qualche difficoltà. Fortunatamente, però, quel tanto ricercato equilibrio interiore sembra essere stato ritrovato, contribuendo così ad una celere ripresa.

Scorpione - qualche piccolo intoppo, secondo quanto previsto dall'oroscopo della nuova settimana del mese, potrebbe mettere i bastoni fra le ruote allo Scorpione e rischiare di mandare in fumo giorni di organizzazioni meticolose. La stanchezza potrebbe farsi avvertire, ma in maniera lieve, senza impedire la buona riuscita di alcuni buoni intenti.

Sagittario - molte sembrano essere le cose da fare e non poco lo stress che potrebbe subentrare nel corso delle varie giornate. Affidarsi alle persone care, chiedendo una mano d'aiuto laddove non si è grado di avvicinarsi autonomamente al raggiungimento di qualche obbiettivo, potrebbe non essere una cattiva idea.

Capricorno - un segno zodiacale come quello del Capricorno non sembra essere in grado di stare fermo ad attendere.

L'oroscopo inserisce il segno in questione nella cerchia di coloro che amano muoversi, mantenersi in forma e lavorare. Utilizzare le proprie risorse e le energie accumulate nelle giornate di riposo incrementerà le probabilità di successo nei vari ambiti.

Acquario - una settimana interessante, ma che dovrà essere analizzata attentamente. Mantenere la calma, attendendo il sopraggiungere di un periodo migliore e vagliando minuziosamente le varie situazioni ed opportunità potrebbe rivelarsi un consiglio più che valido.

Pesci - il mese di settembre non sembra essere stato tra i migliori, specialmente per coloro nati sotto al segno dei Pesci. Ritrovare la calma e la felicità non sembra essere un compito semplice, ma non per questo si dovrà arrestare la propria corsa e tornare sui propri passi. Le gioie sopraggiungeranno anche per il segno zodiacale in questione.