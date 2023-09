Secondo l'oroscopo della settimana dal 9 al 15 ottobre l'Acquario sarà più ribelle del solito, mentre il Toro sentirà una piacevole sensazione di leggerezza nel cuore. Di seguito l'Oroscopo completo con tutti i segni divisi in base ai rispettivi elementi.

Segni d'Acqua: Cancro, Scorpione, Pesci

Cancro (21 giugno - 22 luglio): potreste sentire una profonda connessione emotiva con qualcuno. La Luna, il vostro pianeta reggente, sta creando un'atmosfera romantica perfetta per le relazioni. È il momento ideale per aprire i vostri cuori e condividere i vostri sentimenti con il vostro partner o per iniziare una nuova storia d'amore.

Non temete di mostrare la vostra vulnerabilità, perché è proprio lì che si trova la bellezza!

Scorpione (23 ottobre - 21 novembre): Plutone, il vostro pianeta governante, sta scuotendo le acque dell'amore. È il momento di esplorare le profondità delle vostre emozioni e connettervi con il vostro partner su un livello più intimo. Non abbiate paura di rivelare i vostri segreti più profondi; potrebbe portare a una connessione più profonda e appagante.

Pesci (19 febbraio - 20 marzo): questa settimana potreste sentirvi più sensibili del solito. Nettuno, il vostro pianeta reggente, sta alimentando la vostra immaginazione romantica. Dedicate del tempo a esplorare i vostri sogni e fantasie con il vostro partner o con qualcuno che cattura la vostra immaginazione.

L'amore è un'esperienza magica, e voi siete i maghi che la rendono ancora più speciale!

Segni di Fuoco: Ariete, Leone, Sagittario

Ariete (21 marzo - 19 aprile): Marte e Venere stanno collaborando per farvi scintillare come fuochi d'artificio romantici. Approfittate di questa energia per dichiarare i vostri amori segreti o organizzare cene romantiche sotto le stelle.

Le stelle dicono che potreste trovare qualcuno che condivide la vostra passione per le avventure audaci. Non temete, seguite i vostri cuori ardenti e sarete ricompensati.

Leone (23 luglio - 22 agosto): questa settimana il mondo è il vostro palcoscenico e l'amore è la vostra parte principale. Il Sole, il vostro pianeta reggente, irradia una luce brillante sulla vostra vita amorosa.

Godete dell'attenzione e dell'adorazione che ricevete, ma ricordate di dare anche amore in cambio. Organizzate serate glamour con i vostri partner o uscite e rubate la scena con il vostro carisma.

Sagittario (22 novembre - 21 dicembre): Giove, il vostro regnante, vi sta spingendo a cercare l'amore in luoghi inaspettati. Uscite dalla vostra zona di comfort e provate qualcosa di nuovo con i vostri partner o conoscete persone interessanti durante le vostre avventure. L'amore è un'avventura emozionante, e questa settimana potreste fare scoperte sorprendenti.

Segni di Terra: Toro, Vergine, Capricorno

Toro (20 aprile - 20 maggio): questa settimana potreste sentire una strana sensazione di leggerezza nel cuore.

Il pianeta Giove sta illuminando il vostro settore romantico, portando con sé una pioggia di felicità. Se siete in una relazione, rafforzate il legame con i vostri partner. Se siete single, non esitate a esplorare nuove opportunità. La fortuna è dalla vostra parte, quindi seguite la strada dei cuori.

Vergine (23 agosto - 22 settembre): questa settimana potreste sentirvi più romantici del solito. Venere sta danzando nei cieli, rendendo i vostri sentimenti ancora più profondi. Se siete in una relazione, usate questo momento per rafforzare il legame con i vostri partner. Se siete single, potreste incontrare qualcuno che apprezzi la vostra attenzione ai dettagli e la vostra gentilezza. Non dimenticate di prendervi un po' di tempo per coccolarvi e dedicarvi all'amore.

Capricorno (22 dicembre - 19 gennaio): Saturno, il vostro pianeta reggente, vi sta incoraggiando a stabilire obiettivi chiari nelle vostre relazioni. Comunicate apertamente con i vostri partner sui vostri desideri e ascoltateli. La comunicazione onesta e la determinazione vi porteranno a relazioni più solide e durature.

Segni d'Aria: Gemelli, Bilancia, Acquario

Gemelli (21 maggio - 20 giugno): Mercurio sta facendo delle acrobazie nei cieli, rendendovi incredibilmente carismatici. Usate il vostro ingegno e il vostro spirito socievole per attrarre chiunque vi stia interessando. Questa è la vostra settimana per mettervi in mostra e conquistare il cuore di qualcuno con il vostro senso dell'umorismo brillante.

Bilancia (23 settembre - 22 ottobre): questa settimana potreste trovare un equilibrio perfetto tra amore e armonia. Il Sole, il vostro pianeta reggente, irradia una luce brillante sulla vostra vita amorosa. Organizzate serate romantiche con i vostri partner o sfoggiate il vostro stile irresistibile per attirare l'attenzione di qualcuno di speciale. Ricordate, l'amore è un'opera d'arte, e voi siete gli artisti principali!

Acquario (20 gennaio - 18 febbraio): potreste sentirvi più ribelli del solito in amore. Urano, il vostro pianeta reggente, sta scuotendo le fondamenta delle vostre relazioni. Non abbiate paura di seguire il vostro istinto e di fare scelte insolite. Potreste scoprire che l'amore si trova in luoghi inaspettati e con persone non convenzionali. Siate aperti alle sorprese!