L’oroscopo di venerdì 15 settembre è pronto a svelare cosa prospetta questa giornata, che si preannuncia ricca di sorprese e novità.

Alcuni segni, come l’Ariete, lo Scorpione e il Cancro, avranno una giornata favolosa, mentre altri, come i Gemelli, il Leone e i Pesci, dovranno fare i conti con qualche difficoltà.

Predizioni zodiacali del 15 settembre 2023 con voti e classifica: dall'Ariete al Cancro

Ariete (voto 9): siete in ottima forma e pieni di energia. Avete la chiave giusta per affrontare ogni situazione con coraggio e determinazione. Sul lavoro potreste trovare nuove opportunità interessanti.

In amore siete appassionati e sinceri.

Toro (voto 7): vi sentite un po’ malinconici e nostalgici. Forse avete bisogno di ritrovare il contatto con le vostre radici e le vostre emozioni. In famiglia potreste avere qualche tensione da risolvere. In amore siete attratti da uno Scorpione.

Gemelli (voto 5): vi sentite condizionati dalla percezione che gli altri hanno di voi. Cercate di essere più indipendenti e fiduciosi delle vostre capacità. Sul lavoro siete a tentativi e non sempre efficaci. In amore siete indecisi.

Cancro (voto 8): siete in attesa di una risposta che potrebbe cambiare il vostro destino. Siate pazienti e fidatevi del vostro intuito. Sul lavoro siete creativi e originali. In famiglia siete affettuosi e protettivi.

In amore siete romantici e fedeli.

Previsioni astrologiche del 15 settembre 2023 con voti e classifica: dal Leone allo Scorpione

Leone (voto 6): tendete a ingigantire sia le cose positive che quelle negative. Cercate di essere più equilibrati e realistici. Sul lavoro siete ambiziosi e competitivi. In famiglia siete generosi e leali.

In amore siete passionali e orgogliosi.

Vergine (voto 8): siete in armonia con voi stessi e con il vostro ambiente. Siete capaci di fare tesoro degli insegnamenti della vita. Sul lavoro siete efficienti e precisi. In famiglia siete concilianti e permissivi. In amore siete dolci e sensibili.

Bilancia (voto 7): dovete essere più propositivi e assertivi, soprattutto sul lavoro.

Non lasciate che gli altri decidano per voi. Siate riconoscenti per i traguardi raggiunti. In famiglia siete armoniosi e diplomatici. In amore siete eleganti e affascinanti.

Scorpione (voto 8): avete una giornata intensa e stimolante, sia sul piano mentale che su quello emotivo. Siete attratti da un Toro che vi fa battere il cuore. Sul lavoro siete determinati e strategici. In famiglia siete protettivi e gelosi.

Previsioni del 15 settembre 2023 con voti e classifica: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario (voto 6): la Luna non è molto favorevole e vi rende un po’ nervosi e irritabili. Cercate di essere più riflessivi e tolleranti, soprattutto con le persone vicine a voi. Sul lavoro siete dinamici e innovativi.

In amore siete avventurosi e divertenti.

Capricorno (voto 7): procedete a passo lento ma costante verso i vostri obiettivi. Non vi lasciate scoraggiare dalle difficoltà o dalle critiche. Sul lavoro siete responsabili e affidabili. In famiglia siete rispettosi e tradizionali. In amore siete seri e fedeli.

Acquario (voto 7): avete una giornata piuttosto produttiva sul lavoro, dove potreste scorgere qualche interessante opportunità da cogliere al volo. Siate pronti a cambiare le vostre abitudini se necessario. In amore siete originali e imprevedibili.

Pesci (voto 6): cercate di tenere a freno i vostri istinti, che potrebbero portarvi a fare delle scelte sbagliate o impulsive. Siate più razionali e prudenti, soprattutto in ambito economico.

In amore siete sensibili e romantici.

La classifica finale dell’oroscopo del 15 settembre:

1° posto: Ariete

2° posto: Cancro

3° posto: Scorpione

4° posto: Vergine

5° posto: Bilancia

6° posto: Acquario

7° posto: Sagittario

8° posto: Toro

9° posto: Capricorno

10° posto: Leone

11° posto: Pesci

12° posto: Gemelli