Martedì 19 settembre troveremo sul piano astrale la Luna sostare nel segno dello Scorpione, mentre Venere risiederà nell'orbita del Leone. Saturno e Nettuno, invece, resteranno stabili nel segno dei Pesci, così come Marte protrarrà il moto in Bilancia. Il Nodo Nord, intanto, continuerà a occupare lo spazio zodiacale dell'Ariete e, allo stesso modo, Giove insieme a Urano rimarranno nel domicilio del Toro. Plutone, infine, stazionerà nel segno del Capricorno, nel frattempo il Sole e Mercurio sosteranno in Vergine.

Oroscopo quotidiano favorevole per Vergine e Scorpione, meno benevolo per Toro e Gemelli.

Sul podio

1° posto Vergine: dinamici. Occuparsi di tutte le attività in programma e, al contempo, ritagliarsi del tempo per attività fisiche e hobby sarà probabilmente un gioco da ragazzi per i nati Vergine questo martedì, col segno Mobile che risulterà dinamico e oltremodo volitivo.

2° posto Scorpione: sereni. Dopo un lunedì dai toni appaganti, questo martedì settembrino parrà proseguire sullo stesso andazzo armonico per i nati Scorpione, con quest'ultimi che riusciranno a sguazzare beatamente nell'armonia anche laddove ci saranno delle brutture.

3° posto Pesci: tocco personale. Il probabile desiderio che nutriranno i nati Pesci nelle ventiquattro ore in questione sarà di impreziosire con il loro tocco personale qualunque attività saranno chiamati a svolgere, barlumi di unicità che colpiranno nel segno.

I mezzani

4° posto Acquario: consiglieri. Un esercizio che potrebbe risultare semplice e spontaneo ai nati Acquario questo martedì sarà di dispensare consigli e dritte a chi ne avrà più di bisogno, con la piacevole conseguenza di ricevere apprezzamenti e affetto dal mondo circostante.

5° posto Cancro: affabili. Ad acquietare gli animi facendo da paciere ci penserà, c'è da scommetterci, il segno del Cancro in questa giornata di fine estate, col segno Cardinale che metterà spesso in secondo piano i suoi bisogni a favore del benessere comune.

6° posto Leone: riflessivi. Il connubio Nettuno-Luna d'Acqua parrà far da propulsore a una nuova visione interiore per i nati Leone, i quali sembreranno riflettere più del solito riguardo modi alternativi di connettersi con le persone che spesso bollano come inadatte senza dar loro alcuna chance.

7° posto Bilancia: concilianti.

Cedere a qualche compromesso o soprassedere riguardo un atteggiamento del partner sarà, con buona probabilità, la chiave che i nati Bilancia questo martedì dovranno utilizzare per far proseguire la coppia su binari simbiotici.

8° posto Ariete: valvola di sfogo. Qualche pensiero malmostoso potrebbe riaffiorare in casa Ariete e i nativi, nel corso del 19 settembre, cercare di dribblarlo dedicandosi ad attività rigeneranti, ad esempio prodigandosi in esercizi di respirazione o praticando yoga.

9° posto Sagittario: scelte al bando. Nonostante sarà probabile che la frenesia del momento spingerà i nati Sagittario a operare delle scelte di stampo radicale, le effemeridi di questo giorno di settembre suggeriranno loro che i tempi non sono propizi per stravolgimenti mastodontici.

Ultime posizioni

10° posto Gemelli: dubbiosi. La solita sicurezza in campo professionale, nel corso di questo martedì, parrà vacillare per i nati Gemelli, i quali risulteranno esageratamente timorosi di sbagliare e ciò produrrà un poco proficuo effetto domino di dubbi e perplessità.

11° posto Toro: presi di mira. Sebbene sarà probabilmente soltanto un'errata sensazione, i nati Toro avranno buone possibilità di sentirsi presi di mira negli ambienti nei quali opereranno, notando erroneamente come le persone con le quali avranno a che fare li tratteranno con poca grazia.

12° posto Capricorno: puntigliosi. La voglia di riprendere qualcuno che ha sbagliato un congiuntivo o che ha commesso un errore al lavoro sarà probabilmente imponente nei nati Capricorno questo martedì, con tale puntigliosità che sarà difficile da digerire per chi la subirà.