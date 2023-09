Giovedì 28 settembre troveremo sul piano astrale Nettuno, la Luna e Saturno transitare nel segno dei Pesci, mentre Venere risiederà nell'orbita del Leone. Giove e Urano resteranno stabili in Toro, e Mercurio continuerà a occupare lo spazio zodiacale della Vergine. Plutone rimarrà nel segno del Capricorno come il Nodo Nord proseguirà il transito in Ariete. Il Sole e Marte, in ultimo, protrarranno il moto in Bilancia.

Oroscopo quotidiano favorevole per Toro e Cancro, meno roseo per Gemelli e Ariete.

Sul podio

1° posto Cancro: umore top. A essere sopra i limiti consueti questo giovedì sarà il buonumore che i nati Cancro metteranno in campo, grazie al quale riusciranno a non farsi demoralizzare nemmeno dal più castrante inceppamento pratico.

2° posto Toro: lezioni sul piatto. Ottime le effemeridi di casa Toro, secondo le previsioni astrologiche del 28 settembre, per attuare delle lezioni esistenziali assorbite nel triennio 2020-22, col segno di Terra che reagirà agli eventi che accadranno con fare morigerato e più consapevole.

3° posto Pesci: persuasivi. La spinta comunicativa dei nati Toro questo giovedì parrà essere pervasa da un potere persuasivo non indifferente, qualità che il segno Mobile sfrutterà appieno per convincere partner e figli ad agire in maniera più rispettosa tra le mura domestiche.

I mezzani

4° posto Leone: con calma. La voglia di incalzare gli eventi in modo da poter mettere le basi di alcuni progetti sarà alta per i nati Leone in questo giorno di settembre, ma il carnet astrale consiglierà loro di non bruciare le tappe perché così facendo rischierebbero di vanificare il duro lavoro fatto sinora.

5° posto Capricorno: consigli preziosi. La cerchia amicale di casa Capricorno avrà ottime chance di rivelarsi un'oasi di sicurezza per i nati nel segno, i quali potranno contare su suggerimenti preziosi che dovrebbero attuare senza battere ciglio.

6° posto Acquario: affabili. Approcciarsi al prossimo con un atteggiamento più disponibile e conciliante sarà prerogativa dei nati Acquario il 28 settembre, col segno Fisso che capirà l'essenza del detto "Si prendono più mosche con una goccia di miele che con un barile d'aceto".

7° posto Bilancia: cambio di priorità. La visione di cosa sarà importante questo giovedì per i nati Bilancia potrebbe essere diversa, e quindi mutare, dalla mattina alle ore serali in quanto il segno Cardinale dovrà adattarsi alle circostanze e divenire spiccatamente flessibile in tal senso.

8° posto Scorpione: mordersi la lingua.

La tentazione di rispondere a tono al partner questo giovedì per i nati Scorpione sarà alta, ma le effemeridi suggeriranno al segno Fisso di mordersi la lingua per non inasprire ulteriormente il clima in coppia.

9° posto Sagittario: doveri. Qualcosa di poco entusiasmante, come recarsi in un ufficio comunale o presenziare a una riunione di condominio, avranno buone chance di essere dei doveri ai quali i nati Sagittario non potranno sottrarsi nelle ventiquattro ore in questione, malgrado il loro desiderio di dribblare l'evento sarà alle stelle.

Ultime posizioni

10° posto Gemelli: sfiduciati. Il tallone d'Achille di casa Gemelli questo giorno settembrino potrebbe essere rappresentato dal bottino economico, settore dove i Gemelli saranno chiamati a ridimensionare considerevolmente le loro uscite di denaro.

11° posto Ariete: nemici alla riscossa. Al lavoro sembrerà esserci qualche figura che remerà alle spalle dei nati Ariete questo giorno d'inizio autunno, ma il segno di Fuoco farebbe meglio a dribblare sgambetti e colpi bassi facendo orecchie da mercante.

12° posto Vergine: solitudine. Complice una storia recentemente finita o un flirt mai sbocciato, i nati Vergine potrebbero accusare un pizzico di solitudine in questo giorno di settembre, in particolar modo il terzo decano che soffrirà più delle altre decadi la mancanza di una persona accanto.