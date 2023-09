L'oroscopo della settimana dal 25 settembre al 1° ottobre riserva momenti piacevoli agli innamorati Ariete. I Sagittario che hanno le mani bucate devono prepararsi a contraccolpi inaspettati. Se siete curiosi di sapere che cosa accadrà nelle prossime giornate a livello amoroso e finanziario, consultate le seguenti previsioni astrologiche dedicate alla settimana dal 25 settembre al 1° ottobre.

Amore e soldi secondo l'oroscopo della settimana 25 settembre - 1° ottobre: da Ariete a Cancro

Ariete – Il settore dell'amore sarà in pieno fermento e vi riserverà dei regali molto piacevoli.

La presenza di Venere dovrebbe porre l’amore al centro dei vostri pensieri. Quanto a Marte, sarà pronto a farvi vivere momenti pieni di passione. I single del segno potrebbero fare un incontro decisivo. Le coppie prospereranno. Fate attenzione alle finanze e alle spiacevoli sorprese che potrebbero derivarne. Prendete l’iniziativa per bilanciare o proteggere la vostra situazione economica. Attenzione, se investite denaro all’estero o sugli immobili.

Toro – Le coccole non mancheranno. Il vostro partner d’amore potrebbe elargirvi tutta la tenerezza che sognate, soprattutto se appartiene al segno della Bilancia o dei Pesci. Vi amerà tantissimo, il che non vi dispiacerà. Single, la configurazione di Nettuno rischia di spingervi a fantasticare troppo.

Attenzione alle illusioni: tenderete a idealizzare qualsiasi nuovo arrivato e a credere troppo velocemente nel vero amore. Ma vivrete comunque momenti molto piacevoli. Il settore immobiliare non sarà baciato dalla fortuna e potrebbe dare luogo a molteplici problemi. Sarà richiesta cautela quando si effettua un acquisto o una transazione: sarebbe opportuno evitare ogni entusiasmo che possa far perdere il senso critico rispetto allo stato reale dell’immobile da acquistare.

Gemelli – Sotto l’influsso di Venere aspettatevi degli interrogativi a livello coniugale. Questo pianeta dell’amore non è mal disposto nei vostri confronti, ma vi incoraggerà ad affrontare una realtà che spesso avete nascosto a voi stessi. Single, a seguito di un incontro che potrebbe avere un ruolo scatenante, sarete chiamati a modificare il vostro atteggiamento romantico.

Questa situazione può sembrarvi restrittiva in questo periodo, ma la vostra vita sentimentale sarà molto più appagante nei prossimi mesi. Il Sole in aspetto favorevole vi incoraggerà a gestire bene la gestione del vostro budget. Se avete contratto prestiti, questa volta potrete rinegoziarli a condizioni migliori e a tassi più interessanti. Se invece avete investito i vostri risparmi, forse trarrete beneficio dai vostri investimenti rischiosi.

Cancro – L’amore sarà al centro dei vostri pensieri. Cercate comunque di concentrarvi un po’ sul vostro lavoro, altrimenti vi ritroverete presto in grossi guai. Alcuni errori imperdonabili rischiano di avere gravi conseguenze. Mercurio e Sole possono incidere sulla vostra vita di coppia, al punto che questi due astri vi spingeranno a preoccuparvi più della vostra sorte che di quella della persona amata.

Cercate di prendere sul serio la gestione dei vostri soldi e di agire con decisione. Cioè, cercate di limitarvi rigorosamente alle spese essenziali, altrimenti andrete incontro a un disastro.

Previsioni zodiacali per la settimana dal 25 settembre - 1° ottobre, sentimenti e denaro: da Leone a Scorpione

Leone – Venere in amore avrà un bellissimo aspetto. Questo darà priorità assoluta ai vostri amori. La felicità in due, un incontro importante o, al contrario, una separazione vissuta più o meno bene saranno all’ordine di questa settimana. Qualunque cosa accada, sappiate che gli eventi attuali vi saranno favorevoli nel breve o nel lungo termine. Se avete avuto problemi di cuore, questa settimana potrete consolidare i vostri legami affettivi.

Grazie a questo aspetto di Saturno, chi vi ama vi darà una bellissima prova di affetto. Affrontate fin dall’inizio della settimana i problemi finanziari che vi impediscono di far quadrare il vostro budget. Altrimenti rischierete di avere sorprese molto spiacevoli.

Vergine – Se vivete in coppia, Mercurio vi renderà più romantici e fantasiosi del solito. Quelli che amano dare grande importanza ai giochi d’amore vivranno una passione molto intensa e infuocata. In genere, le vicende di cuore dei single promettono di essere entusiasmanti, ma richiederanno anche molto discernimento, per evitare di innamorarsi di una persona sbagliata. Questo aspetto di Giove indica che non ci sono prospettive per voi di beneficiare di un buon afflusso di denaro.

Quindi, non sognate a occhi aperti e non indulgete in giochi d’azzardo. Prendete in considerazione l’idea di risparmiare i soldi.

Bilancia – L'Oroscopo afferma che questa sarà una settimana molto positiva per i sentimenti. Sentirete sempre più il bisogno di armonia e dolcezza nella vostra vita coniugale. Poiché sarete pronti, sotto la guida di Saturno, a compiere gli sforzi necessari per raggiungere questo obiettivo, è certo che il vostro rapporto di coppia sarà favorito dalle stelle. Single, potreste, attraverso il vostro lavoro, incontrare persone che vi costringeranno a modificare determinati progetti. Siate realistici e fate attenzione a non interrompere troppo la vostra vita professionale a beneficio del vostro cuore.

Scorpione – Single, beneficerete di una delle configurazioni più promettenti in fatto di amore. Giove, stella della fortuna e del benessere, influenzerà il settore amoroso e offrirà la possibilità di fare un incontro importante dal futuro luminoso. La vostra vita di coppia sarà frenetica ma emozionante. Non vi annoierete mai, ma rimpiangerete la mancanza di un certo isolamento. Avrete molte opportunità per migliorare la vostra situazione finanziaria. Sarete in grado di effettuare operazioni di successo e di ottenere anche un bonus sostanziale di qualche tipo.

Oroscopo da lunedì 25 settembre a domenica 1° ottobre, amore e soldi: da Sagittario a Pesci

Sagittario – Se volete essere felici in amore, c’è un errore da non commettere: mettere il vostro partner su un piedistallo.

Prima o poi sarete costretti a fare i conti con la realtà e ne rimarrete molto delusi. D’altra parte, se accettate l’altro così com’è, consoliderete i vostri legami. La vita sentimentale dei single sarà piuttosto turbolenta. Per assicurarvi la conquista della persona che vi affascina in questo momento, dovrete forse rinunciare alla vostra confortevole vita privata. È impossibile essere diffidenti nei confronti dei diversi aspetti di Saturno. Questo astro vi avvantaggerà se siete prudenti, economici e organizzati. Ma se giocate alle cicale e spendete molto, fate attenzione, rischiate un contraccolpo immediato.

Capricorno – Con questa configurazione astrale è certo che chi vive in coppia deve fare un grande sforzo per preservare la buona intesa della vostra relazione romantica.

Cercate di capire meglio il vostro partner: potrebbe sentirsi solo come voi. Una conversazione chiara, franca e calma potrebbe chiarire molti malintesi. Single, sfrutterete appieno la vostra libertà e non penserete di fare investimenti rischiosi e onerosi. Detto questo, avrete buone possibilità di incontrare presto il partner dei vostri sogni. Gestirete il bilancio familiare con sicurezza e tatto. Potrete realizzare anche un’operazione importante grazie al Sole in aspetto armonico. Non fate acquisti importanti che stavate ancora considerando.

Acquario – Verrete colti da un'implacabile frenesia erotica, alla quale si aggiungerà il gusto per la trasgressione. Andate avanti, tenendo conto anche delle conseguenze dei vostri exploit.

In molti casi, si tratterà di rinunciare a una promessa o un impegno serio, trascurando la propria vita familiare e coniugale che, anche se vi sembra monotona, merita comunque di essere rispettata. Grazie al bellissimo aspetto di Plutone, potrete consolidare la vostra situazione finanziaria. Una questione che riguarda i beni di famiglia verrà risolta nelle migliori condizioni.

Pesci – Se state uscendo da un lungo periodo di solitudine o di delusione emotiva, è forse il momento di pensare in modo obiettivo a cosa vi aspettate da una storia d’amore. La vostra vita di coppia scorrerà come un fiume calmo e tranquillo. Se andate d’accordo con il vostro partner, discuterete di cambiamenti e grandi progetti.

Ma se si è instaurato un disaccordo, attenzione: tutto può essere un pretesto per litigare. L'impatto negativo di Plutone si farà sentire molto nel settore finanziario. Attenzione a non intraprendere transazioni finanziarie oltre le vostre possibilità: non ne uscirete.