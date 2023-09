Sabato 30 settembre e domenica 1° ottobre troveremo sul piano astrale la Luna viaggiare dal segno dell'Ariete (dove transita il Nodo Nord) al segno del Toro (dove risiedono Urano e Giove), nel frattempo Venere sosterà nel domicilio del Leone. Saturno e Nettuno, invece, protrarranno il moto in Pesci, così come Mercurio resterà stabile nel segno della Vergine. Plutone, infine, continuerà la sosta in Capricorno e, allo stesso modo, Marte e il Sole rimarranno sui gradi della Bilancia.

Oroscopo del weekend favorevole per Vergine e Ariete, meno entusiasmante per Scorpione e Bilancia.

Sul podio

1° posto Ariete: concreti. Ancori scossi positivamente dal Plenilunio sui loro gradi di venerdì, i nati Ariete potrebbero trasformare questa spinta astrale in manovre atte a concretizzare ciò che gli frulla in testa da un po', specialmente se si tratterà di progetti di natura professionale.

2° posto Vergine: pensare in grande. Weekend a cavallo tra settembre e ottobre dove i nati Vergine, specialmente da sabato sera in poi, avranno buone chance di poter alzare considerevolmente l'asticella dell'ambizione in termini di visibilità, successo e ritorni economici.

3° posto Toro: domenica top. Se da una parte sabato parrà principalmente incentrato sul lavoro, nella giornata che aprirà ottobre i nati Toro godranno presumibilmente di ottime occasioni per farsi notare da un'interessante nuova conoscenza affettiva grazie alla carica sensuale che emaneranno.

I mezzani

4° posto Leone: focus familiare. Fine settimana autunnale che subodorerà, c'è da scommetterci, di pratiche da archiviare sul fronte famigliare di casa Leone, coi nativi che si toglieranno un gran peso dallo stomaco dopo un chiarimento dal felice epilogo.

5° posto Capricorno: spinte relazionali. I nati Capricorno che, nel corso del weekend in questione, attenderanno una risposta di ordine professionale o burocratico potrebbero veder accelerare la pratica grazie a un amico o un collega che li vorrà aiutare in tal senso.

6° posto Pesci: pacieri. A causa di un probabile alterco tra due persone care, durante le quarantotto ore citate, i nati Pesci potrebbero trovarsi a vestire i panni dei pacieri riuscendo con semplicità a portare il sereno laddove ce ne sarà un gran bisogno.

7° posto Cancro: stupiti. Parole e azioni di una persona etichettata troppo presto dai nati Cancro riusciranno, con buona probabilità, a stupire piacevolmente il segno Cardinale spingendo, come benevola conseguenza, a cambiare opinione sulla stessa.

8° posto Sagittario: in difesa. Se il weekend di casa Sagittario fosse un modulo da schierare in una partita di calcio sarebbe senz'altro il 4-5-1, in quanto il segno di Fuoco amerà giocare in difesa quando si tratterà di sentimenti, ma anche di situazioni affettive in generale.

9° posto Gemelli: sbadati. Giornate autunnali presumibilmente all'insegna della disattenzione per i nati Gemelli, i quali rischieranno di rompere un oggetto o inviare un'e-mail alla persona sbagliata a causa del loro agire frettoloso e sbadato.

Ultime posizioni

10° posto Scorpione: amore flop. Il partner dei nati Scorpione questo fine settimana parrà divertirsi a stuzzicarli, ma il segno Fisso non coglierà il gioco di coppia sentendosi provocato e rispondendo per le rime.

11° posto Acquario: crudi. Sabato e domenica potrebbero nascondere delle insidie sul fronte relazionale per i nati Acquario, i quali saranno propensi a esprimere dei concetti ineccepibili ma lo faranno mettendo sul piatto un po' troppa veemenza.

12° posto Bilancia: ridimensionamenti. L'ambito monetario e più precisamente quello legato agli acquisti sarà presumibilmente fonte di amarezza per i nati Bilancia in questo weekend, in quanto il segno Cardinale non riuscirà a permettersi quelle scarpe o quel vestito che tanto desidera, vedendosi costretto a comperarne uno meno costoso.