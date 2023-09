L'Oroscopo della fortuna del fine settimana che va dal 30 settembre al 1° ottobre 2023 vede in rialzo il segno del Bilancia, eccezionalmente alla prima posizione, mentre lo Scorpione scenderà vertiginosamente in basso.

A seguire, le previsioni dell'oroscopo dal 30 settembre al 1° ottobre per tutti i segni dello zodiaco inerenti alla fortuna.

L'oroscopo della fortuna del weekend: Vergine ottimale

1° Bilancia: avrete un progetto che preme per uscire da molto tempo a questa parte, e in questo fine settimana finalmente vedrete i vostri sogni realizzati.

Potreste fare uno strappo alla regola molto più ambizioso dei precedenti, come un viaggio breve o una bella giornata di completo relax a fare shopping.

2° Vergine: l'aria di complicità nella squadra potrebbe dare dei frutti davvero straordinari sul piano professionale e finanziario. Finalmente riuscirete anche a risolvere qualche faccenda di stampo burocratico che è stata per voi davvero un grattacapo molto difficile, secondo quanto riporta l'oroscopo.

3° Cancro: avrete a portata di mano un affare che potrebbe fare la differenza con le vostre finanze, secondo l'oroscopo. Pensare ad un investimento molto più importante per la vostra stabilità economica sarà sempre più possibile, quindi ci saranno delle belle sorprese in serbo per il vostro segno.

4° Ariete: sarete alleggeriti dal carico delle spese che avete avuto nel corso delle giornate precedenti senza perdere troppo sul piano finanziario. La fortuna che avete avuto potrebbe esservi utile anche per qualche affare che avete procrastinato fino a questo momento, secondo l'oroscopo.

Pesci stanco

5° Pesci: avvertirete un po' di stanchezza, ma la determinazione nel portare a termine i propri progetti sarà davvero molto alta, per cui fare tanto in queste due giornate del fine settimana potrebbe essere per voi motivo di vanto e di soddisfazione, secondo quanto riporta l'oroscopo del weekend 30 settembre e 1° ottobre 2023.

6° Capricorno: lavorerete in solitaria con un entusiasmo rinnovato, in grado quindi anche di essere decisamente creativi e originali, al di fuori dai soliti schemi. Vi sentirete anche molto allettanti dalla prospettiva di un affare sostanzioso, anche se potrebbe rivelarsi abbastanza difficile in questo momento.

7° Toro: il calo nella classifica sarà dovuto al momento di pausa completa che vi prenderete per poter ricaricare le batterie.

Ora le energie potrebbero scarseggiare, e sarà necessario il riposo più che la fortuna in questo momento per riportarvi agli antichi splendori, secondo quanto riporta l'oroscopo.

8° Acquario: avrete una risoluzione parziale di qualche problematica burocratica che vi siete portati dietro da tanto tempo. Sarà il momento di confrontarvi con la squadra di lavoro per una faccenda su cui non vi trovate pienamente d'accordo. Sarà difficile sentirvi ancora in sintonia con il gruppo.

Gemelli in calo

9° Gemelli: secondo quanto riporta l'oroscopo, al momento la fortuna potrebbe essere piuttosto traballante, propendendo però verso un atteggiamento di negatività. Avrete delle spese da fare e per questo potreste sentirvi costretti a fare qualche sacrificio, soprattutto per il bene della famiglia.

10° Sagittario: i primi segnali di stress potrebbero essere controproducenti per la vostra concentrazione. La produttività calerà drasticamente, e di conseguenza potrebbero essere anche meno le possibilità di far risaltare la vostra carriera. Evitate di fare qualche gesto impulsivo con le questioni di carattere burocratico.

11° Leone: avrete un progetto molto difficile, e superarlo non sarà facile. Dovreste avere un po' di energie che al momento non possedete affatto, e questo potrebbe essere motivo di ansia, secondo quanto riporta l'oroscopo. Prendervi una pausa non vi farà male, ma dovrete fare qualcosa per smorzare lo stress.

12° Scorpione: dovrete prendervi assolutamente il vostro tempo libero e i vostri spazi, perché vi serviranno per non cedere definitivamente alla stanchezza e allo stress. Purtroppo dovrete fare i conti con una situazione finanziaria che al momento potrebbe non decollare.