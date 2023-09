Secondo l'oroscopo settimanale dal 2 all'8 ottobre sull'amore, le stelle sono allineate per offrire a ciascun segno zodiacale l'opportunità di esplorare le sfumature dell'amore. Dall'2 al 8 ottobre ogni segno zodiacale avrà il proprio percorso amoroso da seguire. Per il Leone ci saranno tante novità, mentre per l'Ariete arriva un periodo di riflessione.

Segni d'Acqua: Cancro, Scorpione, Pesci

Cancro (21 giugno - 22 luglio): questa settimana cercate di evitare incomprensioni con il partner. La comunicazione aperta sarà la chiave per superare le sfide.

Siate pazienti e dedicate del tempo alla vostra relazione per farla crescere e prosperare.

Scorpione (23 ottobre - 21 novembre): sarà un periodo intenso. I sentimenti profondi verranno alla luce, e potreste fare scoperte importanti sulla vostra relazione. Lasciatevi guidare dalla passione e dall'istinto.

Pesci (19 febbraio - 20 marzo): la vostra intuizione sarà straordinaria questa settimana. Seguite l'istinto e ascoltate il vostro cuore. Potreste fare incontri significativi o scoprire nuovi aspetti del vostro rapporto.

Segni di Fuoco: Ariete, Leone, Sagittario

Ariete (21 marzo - 19 aprile): questa settimana per voi sarà un momento di riflessione. In amore potreste sentire il bisogno di rallentare e comprendere meglio i vostri sentimenti.

La comunicazione sarà fondamentale, quindi non abbiate paura di condividere i vostri pensieri con il vostro partner. La passione tornerà più intensa che mai.

Leone (23 luglio - 22 agosto): il vostro desiderio di avventura sarà in primo piano questa settimana. Potreste desiderare di sperimentare qualcosa di nuovo con il vostro partner o conoscere persone interessanti se siete single.

Seguite il vostro cuore e lasciatevi guidare dalla passione.

Sagittario (22 novembre - 21 dicembre): cercate di mantenere un equilibrio tra la vostra indipendenza e il vostro impegno amoroso. Siate aperti a nuove esperienze e date spazio alla vostra creatività.

Segni di Terra: Toro, Vergine, Capricorno

Toro (20 aprile - 20 maggio): il vostro fascino naturale sarà in primo piano questa settimana.

Potreste attirare l'attenzione di qualcuno di speciale. Se siete in una relazione, coccolate il vostro partner con gesti affettuosi. Questo contribuirà a rafforzare il vostro legame.

Vergine (23 agosto - 22 settembre): la settimana si prospetta come un periodo di stabilità nelle relazioni amorose. Approfittate di questo momento per rafforzare i legami con il vostro partner attraverso gesti affettuosi e comprensione reciproca.

Capricorno (22 dicembre - 19 gennaio): sarà un periodo ideale per rafforzare i vostri legami familiari e con il partner. Dedicate del tempo alla vostra casa e alle persone che amate. Questo contribuirà a creare una base solida per il futuro.

Segni d'Aria: Gemelli, Bilancia, Acquario

Gemelli (21 maggio - 20 giugno): l'energia della settimana sarà estremamente positiva. Sarà un periodo perfetto per approfondire la vostra connessione emotiva con il partner o, se siete single, per fare nuove conoscenze. Non abbiate paura di seguire il vostro istinto.

Bilancia (23 settembre - 22 ottobre): la vostra capacità di comunicazione sarà eccezionale questa settimana. Utilizzatela per chiarire eventuali malintesi con il vostro partner. La vostra gentilezza e diplomazia vi aiuteranno a mantenere la pace nella vostra relazione.

Acquario (20 gennaio - 18 febbraio): la vostra mente sarà in continua ebollizione questa settimana e potreste avere molte idee interessanti per migliorare la vostra relazione. Condividete i vostri pensieri con il partner e lavorate insieme per rendere il vostro amore ancora più forte.