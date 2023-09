L'oroscopo della settimana che va dal 25 settembre al 1° ottobre prevede uno Scorpione più rilassato dal punto di vista sentimentale grazie alla Luna in buon aspetto, mentre Toro punterà in alto sul fronte professionale. Gemelli potrebbe non sentirsi sempre in perfetta sintonia con il partner, mentre Marte riempirà di energie i nativi Acquario. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della settimana, dal 25 settembre al 1° ottobre.

Previsioni oroscopo dal 25 settembre al 1° ottobre 2023 segno per segno

Ariete: sarà una settimana tutto sommato soddisfacente per voi nativi del segno.

Il pianeta Venere vi terrà compagnia anche durante questo periodo, portando buoni sentimenti tra voi e il partner. Nel lavoro riuscirete a cavarvela bene, soprattutto se investirete le vostre energie nei progetti giusti fin da subito. Voto - 7️⃣

Toro: sfera sentimentale che continuerà a non essere così soddisfacente secondo l'oroscopo. Tra voi e il partner ci saranno di mezzo stelle come la Luna e Venere, che renderanno il vostro percorso sentimentale particolarmente complesso. Avrete un po’ di respiro soltantotra le giornate di mercoledì e giovedì, quando l'astro argenteo sarà in sestile. Nel lavoro potrete puntare in alto, e i buoni risultati non tarderanno ad arrivare grazie a Mercurio e Giove favorevoli.

Voto - 7️⃣

Gemelli: potreste non sentirvi sempre in perfetta sintonia con la persona che amate secondo l'oroscopo della prossima settimana. Anche se Venere sarà favorevole, fate attenzione a questa Luna negativa, soprattutto tra le giornate di mercoledì e giovedì. In ambito lavorativo potrebbe essere un buon momento per pianificare le prossime mansioni da svolgere.

Voto - 7️⃣

Cancro: la settimana inizierà molto bene per voi nativi del segno, grazie alla Luna in trigono dal segno amico dei Pesci. Single oppure no, troverete terreno fertile con la persona che amate, ma attenzione nel weekend, quando la Luna sarà in quadratura. Nel lavoro nuovi progetti si affacceranno all'orizzonte, e voi dovrete essere pronti per poterli gestire al meglio.

Voto - 8️⃣

Leone: sfera sentimentale tutto sommato equilibrata secondo l'oroscopo, tranne che nelle prime due giornate della settimana, quando la Luna sarà contraria. Con l'aiuto di Venere però, sarà possibile vivere un rapporto abbastanza stabile e soddisfacente. Nel lavoro nuove energie vi metteranno nelle giuste condizioni per provare a prendere in carico alcune mansioni più proficue. Voto - 8️⃣

Vergine: settore professionale che continuerà a darvi soddisfazioni grazie alla buona posizione di Mercurio e di Giove. Anche sul fronte amoroso ci sarà una discreta stabilità tra voi e il partner, soprattutto per voi nati nella terza decade. Se siete single sarà un buon periodo per approfondire nuove conoscenze.

Voto - 8️⃣

Bilancia: ottimo periodo sul fronte amoroso per voi nativi del segno. Quest'ultima settimana di settembre si rivelerà buona per le coppie stabili. Se siete single e venite da una recente rottura, sappiate che trovare riparo in storie d'amore sterili non vi aiuterà. Nel lavoro alcuni progetti saranno in via di realizzazione. Per questo motivo, potrebbe essere utile iniziare a pensare a nuove iniziative. Voto - 7️⃣

Scorpione: la Luna in trigono tra mercoledì e giovedì vi permetterà di essere più rilassati in amore. Successivamente però, l'astro argenteo lascerà spazio a Venere in quadratura, e sarà importante cercare di preservare quanto di buono c'è nel vostro rapporto. Nel lavoro potrete ancora approfittare della posizione favorevole di Mercurio per mettere insieme buoni progetti.

Voto - 6️⃣

Sagittario: sfera sentimentale eccellente grazie alla posizione favorevole di Venere e della Luna, in particolare durante il weekend. I vostri problemi sono attualmente sul fronte professionale. Con Mercurio e Saturno negativi infatti, farete fatica a buttare giù buone idee. Cercate di sfruttare la posizione favorevole di Marte, che porterà buone energie da utilizzare nelle vostre mansioni. Voto - 7️⃣

Capricorno: state rallentando non poco sul fronte professionale a causa di Marte in quadratura. Anche se avrete buonissime idee, realizzarle potrebbe essere complicato quando siete a corto di risorse. In amore il rapporto con la persona che amate non sarà così male. Sarà possibile provare a esprimere in modo unico i vostri sentimenti, nel tentativo di vivere un rapporto migliore.

Voto - 7️⃣

Acquario: vi sentirete ancora in alto mare sul fronte amoroso secondo l'oroscopo. Anche se la Luna navigherà in buone posizioni, Venere in opposizione non vi darà tanto spazio. Single oppure no, avrete bisogno di prendervi del tempo per voi stessi e capire cosa volete dalla vostra vita sentimentale. In ambito lavorativo Marte vi permetterà di portare avanti i vostri progetti con una certa efficacia. Voto - 6️⃣

Pesci: l'astro argenteo non sarà sempre in posizioni favorevoli durante la prossima settimana. CI saranno giornate calorose per voi e il partner. Altre, che potrebbero richiedere maggiore impegno in amore da parte vostra. Nel lavoro avrete bisogno di idee davvero valide da applicare ai vostri progetti, soprattutto voi nati nella terza decade. Voto - 7️