Secondo l'oroscopo settimanale dall'11 al 17 settembre 2023, sarà una bella settimana per i nativi del Toro che hanno una relazione d’amore, e piena di opportunità per i lavoratori nati sotto il segno dell’Acquario. Molti single dei Gemelli vedranno alcune amicizie trasformarsi in qualcosa di più profondo e sentimentale. Se siete curiosi di sapere come sarà la vostra settimana dal punto di vista dell’amore e del lavoro, è consigliabile leggere le seguenti previsioni delle stelle e le pagelle zodiacali dedicate alle giornate che vanno da lunedì 11 a domenica 17 settembre.

Amore e lavoro secondo l'oroscopo dall'11 al 17 settembre: pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – È giunto il momento di fare ordine nella vostra vita sentimentale. Chi è innamorato e ha trovato l’anima gemella ufficializzerà il legame. Le coppie nate da qualche settimana avranno piccole questioni da risolvere. Per alcuni single del segno, ci sarà un ritorno di fiamma. Buone notizie per chi lavora alle dipendenze. Un’iniziativa, bloccata da qualche mese, finalmente spiccherà il volo regalando piccole soddisfazioni. Voto: 7

Toro – In amore, bel periodo per i nativi del Toro che hanno una bella relazione e che non hanno nessun dubbio nel cuore. La voglia di comunicare con la persona amata sarà tanta, dialogherete con grande spontaneità e sincerità rafforzando l’intesa.

Anche per i cuori solitari e i separati, ci sarà l’opportunità di innamorarsi di una persona interessante e speciale. Idee brillanti per chi ha un’attività in proprio. Le stelle di questa settimana favoriscono quelli che lavorano nel settore alberghiero. Voto: 7,5

Gemelli – Nell’ambito amoroso, non siete disposti a tollerare lunghe discussioni, per tale motivo cercherete un compromesso a patto che ogni decisione venga presa in maniera rapida e chiara.

Per molti cuori solitari del segno, ci sarà la possibilità di trasformare un’amicizia in qualcosa di più. Nel lavoro, qualcosa potrà spingervi a parlare troppo. Per evitare una situazione spiacevole, sarebbe saggio tenere la bocca chiusa, ignorare le provocazioni e muoversi con la massima cautela. Voto: 6,5

Cancro – In questo periodo avete una grande voglia di ridere e scherzare con la vostra anima gemella.

Fate molto bene, spesso l’allegria condivisa riesce a solidificare la relazione più di tante dichiarazioni d’amore. Single, anche se avete una certa età, in amore tutto è possibile. Intoppi burocratici potrebbero ostacolarvi nel lavoro, soprattutto se lavorate nell’ambiente assicurativo. Voto: 7

Previsioni astrologiche da lunedì 11 a domenica 17 settembre, amore e lavoro: pagelle da Leone a Scorpione

Leone – In amore, le esigenze del vostro partner saranno in primo piano. Il vostro affetto sincero porterà la vostra relazione in una dimensione magica. Una serie di piccole cose condivise vi aiuterà a procedere l’uno vicino all’altro. Mantenete vivo il desiderio che vi unisce. Per i cuori solitari del segno, sarà una settimana interessante, c’è chi farà un incontro rivelatore e chi valuterà l’idea di dare un’altra chance a un vecchio amore.

L’umore incide sul vostro lavoro, meglio evitare stati di ansia che potrebbero far scoppiare incomprensioni tra voi e i vostri colleghi. Voto: 7

Vergine – Settimana movimentata per il settore dedicato all’amore. L'Oroscopo invita le coppie molto innamorate a godersi queste ultime giornate dal sapore estivo. Se il vostro cuore è ancora solo, non perdete le speranze, presto troverete la persona che fa al caso vostro. Successo per chi ha un’attività a conduzione familiare, si intravedono anche miglioramenti nel settore finanziario. Voto: 8

Bilancia – In ambito amoroso, potreste sentirvi pressati dagli eventi che non vi danno un attimo di respiro. Questa situazione potrebbe mettere a rischio tutto ciò che avete costruito con il vostro partner.

Addirittura, potrebbe spingervi a vivere qualche momento di trasgressione. I single del segno che sognano di vivere un amore da favola, dovrebbero guardarsi meglio attorno e fare attenzione ai dettagli, ai segnali. Nel campo lavorativo, le stelle consigliano di dare ascolto al vostro cuore e di andare dove il vostro istinto vi porta. Qualche difficoltà per i lavoratori autonomi. Voto: 6,5

Scorpione – Nella sfera sentimentale e affettiva, da una parte pretenderete sicurezza e stabilità, dall’altra invece sentirete il richiamo della trasgressione, che spesso vi spinge a guardarvi attorno. I cuori solitari del segno dovranno fare attenzione a non farsi mancare il terreno sotto i piedi. Se nel lavoro volete un incentivo, questa è la settimana giusta per chiederlo.

Buona l’intesa per chi lavora in un gruppo. Voto: 7

Previsioni dell'oroscopo amoroso e lavorativo, settimana dall'11 al 17 settembre: pagelle da Sagittario a Pesci

Sagittario – Se avete un buon rapporto con il vostro partner d’amore, cercate di mediate tra ciò che l’istinto vi suggerisce e ciò che è opportuno fare. La persona che amate potrebbe lamentarsi delle pochissime attenzioni che le date, soprattutto se avete un legame poco soddisfacente. Per quelli che sono ancora alla ricerca di un amore eterno, questa settimana promette incontri interessanti e amicizie che profumano d’amore. In campo lavorativo, grazie al vostro carattere forte riuscirete a collaborare con tutti e a conquistare una buona posizione.

Voto: 7,5

Capricorno – Alcune situazioni amorose si bloccheranno, altre invece saranno travolte da un insolito colpo di fulmine. La situazione si farà complicata per chi ha un rapporto che scricchiola, anche perché non siete molto fedeli. La gelosia e i soliti rancori potrebbero compromettere anche i legami indissolubili. Se siete ancora single e vi piace una persona, questa è la settimana giusta per rivelarle i vostri sentimenti. Nel lavoro, non fatevi soffiare sotto il naso un’idea lavorativa da chi non ha scrupoli. Siate più accorti e non fidatevi di nessuno. Voto: 7

Acquario – L’intesa di coppia è fondata sulla fiducia reciproca. Alcuni potrebbero guardare amici o colleghi di lavoro con occhi maliziosi.

Lo sguardo, a volte, potrebbe scatenare reazioni impensate. Avventure inaspettate per i single del segno. Se ci sono proposte di lavoro, non sottovalutatele. In vista dell’autunno ci saranno buone opportunità, sia nella sfera privata che in quella pubblica. Voto: 7

Pesci – Se il vostro rapporto d’amore sta vivendo un periodo di crisi, vi dovete interrogare sul perché questa storia ha preso una brutta piega e capire se merita di essere recuperata oppure di essere stoppata. Per chi non ha legami d’amore, le avventure e i flirt non mancheranno. Alcune manovre lavorative che credevate vincenti potrebbero crearvi complicazioni. Fidatevi di chi vi sta accanto e accettate i loro consigli. Voto: 6,5