L'oroscopo della settimana dall'11 al 17 settembre invita i nativi dell’Ariete a non essere troppo impulsivi soprattutto sul fronte lavorativo. Per i nativi del Cancro si prospetta una settimana carica di emozioni forti, invece, per le persone nate sotto il segno dello Scorpione si prospettano giornate avvolte nel mistero. A seguire, l’astrologia dedicata alla settimana che va da lunedì 11 a domenica 17 settembre e le previsioni dell’amore e del lavoro con le pagelle zodiacali.

La settimana 11-17 settembre secondo l'oroscopo: pagelle da Ariete a Gemelli

Ariete – Secondo l’Oroscopo, per molti nativi dell’Ariete si prospetta una settimana decisamente fortunata soprattutto in amore. Le stelle vi favoriscono in questo settore e potrebbero esserci sorprese in arrivo. Sul lavoro, attenzione a non essere troppo impulsivi. Voto: 8,5

Toro – Le stelle di questa settimana vi spingono a fare una pausa di riflessione e di crescita personale. Dedicate del tempo a voi stessi e alle vostre passioni. Sul lavoro, buone opportunità di crescita professionale. Voto: 7

Gemelli – Per molti nati in Gemelli, questa è una settimana di comunicazione e di socializzazione. Sarà un periodo ideale per stare con gli amici e le persone che amate.

Sul lavoro, attenzione a non essere troppo dispersivi. Voto: 7

Astrologia per la settimana 11-17 settembre: pagelle da Cancro a Vergine

Cancro – Vi attendono giornate ricche di emozioni e di sentimenti. Potreste provare delle emozioni forti in questo periodo, abbracciatele e cercate di capirle. Sul lavoro, attenzione a non essere troppo emotivi.

Voto: 7

Leone – Settimana di protagonismo e di affermazione, è il momento di mettervi in mostra e di far sentire la vostra voce. Nell’ambiente di lavoro non mancheranno buone opportunità di successo. Voto: 7,5

Vergine – Secondo l'oroscopo, vi attende una settimana di praticità e di organizzazione. È il momento di mettere ordine nella vostra vita e di raggiungere i vostri obiettivi prefissati.

Sul fronte del lavoro, dovete fare molta attenzione a non essere troppo perfezionisti. Voto: 7

Previsioni astrologiche da lunedì 11 a domenica 17 settembre: pagelle da Bilancia a Sagittario

Bilancia – Per molte persone nate sotto il segno della Bilancia, si prospetta una settimana di bellezza e di armonia. È il momento di circondarvi di cose belle e di persone che vi ispirano. In campo lavorativo, attenzione a non essere troppo superficiali. Voto: 7,5

Scorpione – Vi attende una settimana di profondità e di mistero. È il momento di esplorare il vostro lato oscuro e di scoprire nuove cose su voi stessi. Sul lavoro, attenzione a non essere troppo manipolatori. Voto: 6,5

Sagittario – Secondo le previsioni astrologiche, questa è una settimana di avventure e di grandi novità soprattutto sul fronte sentimentale e amoroso.

È il momento di uscire dalla vostra zona di comfort e di provare cose nuove. Nel vostro ambiente di lavoro dovete cercare di non essere troppo impulsivi. Voto: 7,5

Previsioni dell'oroscopo settimanale 11-17 settembre: pagelle da Capricorno a Pesci

Capricorno – Settimana di stabilità e di sicurezza, è arrivato il momento di costruire qualcosa di duraturo e di consolidare le vostre posizioni. In campo lavorativo, l'oroscopo vi invita a fare molta attenzione a non essere troppo ambiziosi. Voto: 7

Acquario – Le stelle di questa settimana affermano che sarete più originali e creativi del solito. Sfruttate questo momento per esprimere voi stessi in maniera unica e originale. Attenzione a non essere troppo eccentrici soprattutto in campo lavorativo.

Voto: 8

Pesci – Per l’amore, si prospetta una settimana di empatia e di comprensione. Se il vostro partner è in difficoltà, aiutatelo anche a costo di mettere in stand-by i progetti in corso. Aiutate anche le persone a voi care che hanno bisogno di aiuto e fate la differenza. Sul lavoro, attenzione a non essere troppo sentimentali. Voto: 7,5